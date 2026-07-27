Continúan las capacitaciones en RCP y Maniobra de Heimlich para las comunidades educativas de todo el territorio provincial

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba continúa fortaleciendo las acciones de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Maniobra de Heimlich destinadas a las comunidades educativas de todo el territorio provincial.
La iniciativa es impulsada por la Subdirección de Entornos Educativos Saludables, dependiente de la Dirección General de Bienestar Educativo de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior. La propuesta se inscribe en las políticas educativas orientadas a promover el bienestar integral, la prevención y el cuidado colectivo, en el marco de BienCBA y TransFORMAR@Cba.
Desde el inicio del ciclo lectivo 2026, las jornadas alcanzaron a más de 4.000 estudiantes y 1.500 docentes de instituciones de la ciudad de Córdoba y del interior provincial. La formación está dirigida a estudiantes de los dos últimos años del nivel secundario, docentes de todos los niveles y modalidades, equipos directivos y personal no docente.
En la ciudad de Córdoba, las capacitaciones destinadas a docentes y directivos se realizan cada 15 días en Plaza Cielo Tierra y cuentan con certificación y puntaje docente. Los encuentros combinan contenidos teóricos con actividades prácticas realizadas mediante torsos de simulación y recursos audiovisuales. Esta modalidad permite incorporar conocimientos concretos para reconocer una emergencia e intervenir con rapidez y seguridad.
Al respecto, la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, destacó: “Llevar estas herramientas a cada rincón de la provincia es una decisión política orientada a fortalecer el cuidado de la vida en las escuelas. El bienestar educativo se construye garantizando que nuestras instituciones sean entornos seguros, donde la prevención y la formación continua nos permitan cuidar de manera integral a nuestras comunidades”.
Por su parte, la subdirectora de Entornos Educativos Saludables, Estefanía Chapuy, señaló: “Las capacitaciones constituyen una prioridad para el Ministerio porque brindan herramientas que pueden marcar una diferencia decisiva ante una emergencia. En la capital realizamos encuentros quincenales y en el interior articulamos con los gobiernos locales para ampliar progresivamente el alcance territorial”.
Asimismo, el director del IPEM N.º 287, Adrián Leyendecker, valoró la experiencia: “La capacitación superó nuestras expectativas. Destacamos el entusiasmo de los estudiantes y la claridad del equipo capacitador, ya que brindan herramientas concretas para actuar tanto en la escuela como en la vida cotidiana”.
El programa se implementa en las escuelas cordobesas desde 2015 en el marco de la Ley Nacional N.º 26.835 de Promoción y Capacitación en Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar Básicas. Además, se encuentran a disposición de todo el sistema educativo provincial videos formativos sobre RCP y Maniobra de Heimlich, elaborados por el equipo interdisciplinario de la Subdirección de Entornos Educativos Saludables. Estos materiales ofrecen orientaciones claras y accesibles para fortalecer los conocimientos y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, y pueden visualizarse a través del enlace disponible al final de esta nota.
Durante 2026, el Ministerio de Educación continuará ampliando esta política formativa en todo el territorio provincial. En las próximas semanas, las capacitaciones llegarán a Juarez Celman, Río Segundo, Villa María, Arroyito y Tulumba.
La iniciativa es impulsada por la Subdirección de Entornos Educativos Saludables, dependiente de la Dirección General de Bienestar Educativo de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior. La propuesta se inscribe en las políticas educativas orientadas a promover el bienestar integral, la prevención y el cuidado colectivo, en el marco de BienCBA y TransFORMAR@Cba.
Desde el inicio del ciclo lectivo 2026, las jornadas alcanzaron a más de 4.000 estudiantes y 1.500 docentes de instituciones de la ciudad de Córdoba y del interior provincial. La formación está dirigida a estudiantes de los dos últimos años del nivel secundario, docentes de todos los niveles y modalidades, equipos directivos y personal no docente.
En la ciudad de Córdoba, las capacitaciones destinadas a docentes y directivos se realizan cada 15 días en Plaza Cielo Tierra y cuentan con certificación y puntaje docente. Los encuentros combinan contenidos teóricos con actividades prácticas realizadas mediante torsos de simulación y recursos audiovisuales. Esta modalidad permite incorporar conocimientos concretos para reconocer una emergencia e intervenir con rapidez y seguridad.
Al respecto, la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, destacó: “Llevar estas herramientas a cada rincón de la provincia es una decisión política orientada a fortalecer el cuidado de la vida en las escuelas. El bienestar educativo se construye garantizando que nuestras instituciones sean entornos seguros, donde la prevención y la formación continua nos permitan cuidar de manera integral a nuestras comunidades”.
Por su parte, la subdirectora de Entornos Educativos Saludables, Estefanía Chapuy, señaló: “Las capacitaciones constituyen una prioridad para el Ministerio porque brindan herramientas que pueden marcar una diferencia decisiva ante una emergencia. En la capital realizamos encuentros quincenales y en el interior articulamos con los gobiernos locales para ampliar progresivamente el alcance territorial”.
Asimismo, el director del IPEM N.º 287, Adrián Leyendecker, valoró la experiencia: “La capacitación superó nuestras expectativas. Destacamos el entusiasmo de los estudiantes y la claridad del equipo capacitador, ya que brindan herramientas concretas para actuar tanto en la escuela como en la vida cotidiana”.
El programa se implementa en las escuelas cordobesas desde 2015 en el marco de la Ley Nacional N.º 26.835 de Promoción y Capacitación en Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar Básicas. Además, se encuentran a disposición de todo el sistema educativo provincial videos formativos sobre RCP y Maniobra de Heimlich, elaborados por el equipo interdisciplinario de la Subdirección de Entornos Educativos Saludables. Estos materiales ofrecen orientaciones claras y accesibles para fortalecer los conocimientos y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, y pueden visualizarse a través del enlace disponible al final de esta nota.
Durante 2026, el Ministerio de Educación continuará ampliando esta política formativa en todo el territorio provincial. En las próximas semanas, las capacitaciones llegarán a Juarez Celman, Río Segundo, Villa María, Arroyito y Tulumba.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario