Córdoba desplegó su brigada USAR para participar de la misión humanitaria argentina en Venezuela

En el marco de la asistencia internacional coordinada por la República Argentina, la Provincia de Córdoba desplegó este sábado a la Brigada USAR Córdoba (Urban Search and Rescue), que colaborará en las tareas de búsqueda y rescate tras el terremoto registrado en la República Bolivariana de Venezuela.
El contingente partió desde Villa María hacia la Base Aérea Militar El Palomar, donde se concentrarán las brigadas argentinas activadas por el Gobierno Nacional antes de su traslado al país afectado.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, encabezó la despedida oficial de la delegación y acompañó a los integrantes de la misión humanitaria. Cabe destacar que la brigada está compuesta por 32 personas.
Las brigadas USAR son equipos especializados en la localización y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas como consecuencia de terremotos, explosiones o derrumbes. Trabajan bajo los protocolos internacionales de INSARAG, organismo de Naciones Unidas que coordinan este tipo de operaciones a nivel mundial.
La delegación cordobesa está conformada por especialistas en búsqueda técnica, búsqueda canina, rescate, atención médica prehospitalaria, medicina veterinaria, logística, comunicaciones y coordinación operativa, además de transportar equipamiento específico para intervenir en escenarios de alta complejidad.
Al respecto, Quinteros expresó: «Cuando una brigada USAR se activa, no solo viajan rescatistas; viajan años de capacitación, profesionalismo, experiencia y vocación de servicio. Córdoba tiene el orgullo de contar con un equipo preparado para intervenir en algunos de los escenarios más complejos que puede enfrentar una persona, donde cada minuto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.»
Asimismo, agregó que “Córdoba haya sido convocada para integrar esta misión humanitaria habla del nivel de profesionalismo alcanzado por nuestros equipos de rescate. Nuestros brigadistas representan los mejores valores de solidaridad, compromiso y servicio público».
Finalmente, el ministro despidió a la delegación y sostuvo que “representan con orgullo y de la mejor manera a Córdoba y a la Argentina. Les deseamos una misión segura y el mayor de los éxitos en esta tarea profundamente humanitaria.»
La participación de la Brigada USAR Córdoba reafirma el compromiso del Gobierno de la Provincia con la cooperación internacional y con el fortalecimiento permanente de las capacidades de respuesta ante emergencias.
El contingente partió desde Villa María hacia la Base Aérea Militar El Palomar, donde se concentrarán las brigadas argentinas activadas por el Gobierno Nacional antes de su traslado al país afectado.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, encabezó la despedida oficial de la delegación y acompañó a los integrantes de la misión humanitaria. Cabe destacar que la brigada está compuesta por 32 personas.
Las brigadas USAR son equipos especializados en la localización y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas como consecuencia de terremotos, explosiones o derrumbes. Trabajan bajo los protocolos internacionales de INSARAG, organismo de Naciones Unidas que coordinan este tipo de operaciones a nivel mundial.
La delegación cordobesa está conformada por especialistas en búsqueda técnica, búsqueda canina, rescate, atención médica prehospitalaria, medicina veterinaria, logística, comunicaciones y coordinación operativa, además de transportar equipamiento específico para intervenir en escenarios de alta complejidad.
Al respecto, Quinteros expresó: «Cuando una brigada USAR se activa, no solo viajan rescatistas; viajan años de capacitación, profesionalismo, experiencia y vocación de servicio. Córdoba tiene el orgullo de contar con un equipo preparado para intervenir en algunos de los escenarios más complejos que puede enfrentar una persona, donde cada minuto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.»
Asimismo, agregó que “Córdoba haya sido convocada para integrar esta misión humanitaria habla del nivel de profesionalismo alcanzado por nuestros equipos de rescate. Nuestros brigadistas representan los mejores valores de solidaridad, compromiso y servicio público».
Finalmente, el ministro despidió a la delegación y sostuvo que “representan con orgullo y de la mejor manera a Córdoba y a la Argentina. Les deseamos una misión segura y el mayor de los éxitos en esta tarea profundamente humanitaria.»
La participación de la Brigada USAR Córdoba reafirma el compromiso del Gobierno de la Provincia con la cooperación internacional y con el fortalecimiento permanente de las capacidades de respuesta ante emergencias.
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