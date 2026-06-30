Mes de la Mujer 2026: más prevención, más controles y un compromiso que crece cada año

La Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) cerró una nueva edición de la campaña Mes de la Mujer con resultados altamente positivos: durante 2026, un 18.5% más de afiliadas eligieron realizarse controles preventivos en comparación con el año anterior, reafirmando la importancia de promover el acceso oportuno a la salud y fortalecer las políticas de prevención.
La campaña se desarrolló entre el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, ofreciendo durante más de dos meses la posibilidad de acceder a prestaciones preventivas sin pago de coseguro y sin necesidad de presentar pedido médico previo.
En total, se realizaron 101.680 prácticas y consultas, una cifra récord que refleja el compromiso de las afiliadas con su bienestar y la consolidación de una iniciativa que APROSS sostiene desde hace más de seis años.
Entre las prestaciones más requeridas se destacaron las más de 32.000 consultas ginecológicas realizadas tanto en los consultorios de los prestadores, como también en los consultorios móviles de Apross, más de 22.000 ecografías tocoginecológicas, las 20.000 ecografías mamarias y las 5000 mamografías realizadas en centros médicos y en los mamógrafos móviles de Apross que recorrieron la provincia durante el período de la campaña.
Estos números representan mucho más que estadísticas. Detrás de cada consulta y cada estudio hay una mujer que decidió priorizar su salud, realizar un control a tiempo y apostar a la prevención como una herramienta fundamental para mejorar su calidad de vida.
Desde APROSS destacaron que estos resultados permiten fortalecer el acompañamiento sanitario de las afiliadas y avanzar en una atención más cercana y con mayor capacidad de seguimiento. Asimismo, remarcaron que la prevención sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la política sanitaria de la institución.
La campaña incluyó prestaciones como ecografía mamaria, ecografía tocoginecológica, ecografía endovaginal, colposcopía, mamografía bilateral con o sin proyección axilar, citología oncológica y funcional, además de la consulta ginecológica, todas disponibles a través de la red prestacional de APROSS.
Además, durante el desarrollo de la iniciativa se reforzaron las acciones territoriales mediante el programa APROSS + Cerca, acercando servicios preventivos a distintas localidades de la provincia a través del mamógrafo móvil y del camión multiconsultorio, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la salud.
La institución agradece especialmente a las afiliadas por haber hecho un uso activo y responsable de esta herramienta preventiva y a toda la red de prestadores por el compromiso demostrado en cada atención.
La campaña se desarrolló entre el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, ofreciendo durante más de dos meses la posibilidad de acceder a prestaciones preventivas sin pago de coseguro y sin necesidad de presentar pedido médico previo.
En total, se realizaron 101.680 prácticas y consultas, una cifra récord que refleja el compromiso de las afiliadas con su bienestar y la consolidación de una iniciativa que APROSS sostiene desde hace más de seis años.
Entre las prestaciones más requeridas se destacaron las más de 32.000 consultas ginecológicas realizadas tanto en los consultorios de los prestadores, como también en los consultorios móviles de Apross, más de 22.000 ecografías tocoginecológicas, las 20.000 ecografías mamarias y las 5000 mamografías realizadas en centros médicos y en los mamógrafos móviles de Apross que recorrieron la provincia durante el período de la campaña.
Estos números representan mucho más que estadísticas. Detrás de cada consulta y cada estudio hay una mujer que decidió priorizar su salud, realizar un control a tiempo y apostar a la prevención como una herramienta fundamental para mejorar su calidad de vida.
Desde APROSS destacaron que estos resultados permiten fortalecer el acompañamiento sanitario de las afiliadas y avanzar en una atención más cercana y con mayor capacidad de seguimiento. Asimismo, remarcaron que la prevención sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la política sanitaria de la institución.
La campaña incluyó prestaciones como ecografía mamaria, ecografía tocoginecológica, ecografía endovaginal, colposcopía, mamografía bilateral con o sin proyección axilar, citología oncológica y funcional, además de la consulta ginecológica, todas disponibles a través de la red prestacional de APROSS.
Además, durante el desarrollo de la iniciativa se reforzaron las acciones territoriales mediante el programa APROSS + Cerca, acercando servicios preventivos a distintas localidades de la provincia a través del mamógrafo móvil y del camión multiconsultorio, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la salud.
La institución agradece especialmente a las afiliadas por haber hecho un uso activo y responsable de esta herramienta preventiva y a toda la red de prestadores por el compromiso demostrado en cada atención.
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