Comenzó la Feria de Ciencias: las escuelas abren sus puertas para mostrar cómo se construye el conocimiento

En el marco de la iniciativa pedagógica «Córdoba Aprende en Acción», comenzó esta semana la instancia escolar e institucional de la 58.ª Feria Escolar de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación, una propuesta que año tras año moviliza a toda la comunidad educativa y que, en esta edición, registra una participación histórica.
Desde hoy y hasta el próximo 3 de julio, más de 5.300 instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial abrirán sus puertas para compartir con las familias y la comunidad los proyectos desarrollados durante el ciclo lectivo, superando los 20.000 trabajos registrados.
La Feria se consolida como una gran aula abierta en la que las y los estudiantes investigan, crean, experimentan y ponen en diálogo los aprendizajes construidos en las aulas con los desafíos de sus comunidades. Los proyectos abarcan temáticas tan diversas como ambiente, salud, robótica, programación, inteligencia artificial, ciencias sociales, movimiento, arte e identidad cultural, fortaleciendo una educación innovadora, participativa y con impacto territorial.
En el marco del inicio de las actividades, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, recorrió durante la mañana las escuelas que funcionan en el Complejo Carcelario Bouwer, acompañado por la secretaria general de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico del Gobierno de Córdoba, Nadia Fernández.
Allí visitaron los espacios educativos del Complejo Carcelario N.° 1 y del Establecimiento Penitenciario N.° 3, donde estudiantes de contextos de encierro presentaron los proyectos elaborados para esta edición de la Feria, reafirmando que el derecho a la educación alcanza a todos los ámbitos y constituye una herramienta fundamental para la inclusión y la construcción de nuevos proyectos de vida.
Al respecto, el ministro Horacio Ferreyra expresó: «La Feria de Ciencias representa una de las expresiones más valiosas de la escuela posible que estamos construyendo en Córdoba. Aquí los estudiantes dejan de ser solamente receptores de conocimiento para convertirse en investigadores, creadores y protagonistas de soluciones vinculadas con su realidad. Como sostiene nuestro gobernador Martín Llaryora, la educación es la principal herramienta para generar igualdad de oportunidades y transformar la vida de las personas, sin importar el contexto en el que se encuentren.»
Por su parte, la secretaria general Nadia Fernández señaló: «Cada proyecto presentado en estas escuelas demuestra que la educación abre oportunidades, fortalece capacidades y construye esperanza. Ver el compromiso de estudiantes y docentes en contextos de encierro confirma que, cuando el Estado trabaja de manera articulada, la educación se convierte en una verdadera política de inclusión, reinserción social y desarrollo humano.»
También participaron de la recorrida el viceintendente de la ciudad de Córdoba, Javier Pretto; la inspectora general de la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos, Mabel Algarbe; el director de Coordinación de la Municipalidad de Córdoba, Adrián Vitali; la coordinadora de la Biblioteca Provincial de Maestros, Fátima Lidia Serione; y la coordinadora general de la Unidad Transversal de Educación en Contextos de Privación de la Libertad, María Alejandra González, junto a integrantes de su equipo.
En esta edición se destaca la importante participación de escuelas rurales, técnicas, de jóvenes y adultos y de instituciones educativas en contextos de encierro, reafirmando el carácter federal e inclusivo de una política pública que promueve el acceso al conocimiento en todos los territorios.
La Feria constituye una herramienta estratégica para fortalecer las prioridades pedagógicas impulsadas por el Ministerio de Educación a través del Programa TransFORMAR@Cba, promoviendo la alfabetización integral, la actualización curricular, el desarrollo de capacidades fundamentales y la participación activa de las comunidades educativas.
El importante nivel de convocatoria es resultado de un sostenido proceso de acompañamiento técnico y pedagógico que, durante el presente ciclo lectivo, alcanzó a más de 8.000 docentes, directivos y supervisores, además de la capacitación de cerca de 200 evaluadores que participarán en las siguientes instancias de la Feria.
Durante el transcurso de esta semana, cada institución educativa podrá seleccionar uno de sus proyectos para representar a la escuela en la Instancia Regional, que se desarrollará durante agosto bajo modalidad virtual y asincrónica. Posteriormente, los trabajos destacados participarán de la Instancia Provincial Presencial, prevista para el 8 de septiembre en la ciudad de Córdoba, donde también participarán las universidades de la provincia, fortaleciendo la articulación entre el sistema educativo y la educación superior.
Para más información, materiales de consulta y orientaciones de participación:
● Sitio Web Oficial de la Feria: https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/SIDPyTE/SDCyAI/58-feria-de-CTAMeI.php
● Correo Electrónico Institucional: feriacienciascba@gmail.com
Desde hoy y hasta el próximo 3 de julio, más de 5.300 instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial abrirán sus puertas para compartir con las familias y la comunidad los proyectos desarrollados durante el ciclo lectivo, superando los 20.000 trabajos registrados.
La Feria se consolida como una gran aula abierta en la que las y los estudiantes investigan, crean, experimentan y ponen en diálogo los aprendizajes construidos en las aulas con los desafíos de sus comunidades. Los proyectos abarcan temáticas tan diversas como ambiente, salud, robótica, programación, inteligencia artificial, ciencias sociales, movimiento, arte e identidad cultural, fortaleciendo una educación innovadora, participativa y con impacto territorial.
En el marco del inicio de las actividades, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, recorrió durante la mañana las escuelas que funcionan en el Complejo Carcelario Bouwer, acompañado por la secretaria general de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico del Gobierno de Córdoba, Nadia Fernández.
Allí visitaron los espacios educativos del Complejo Carcelario N.° 1 y del Establecimiento Penitenciario N.° 3, donde estudiantes de contextos de encierro presentaron los proyectos elaborados para esta edición de la Feria, reafirmando que el derecho a la educación alcanza a todos los ámbitos y constituye una herramienta fundamental para la inclusión y la construcción de nuevos proyectos de vida.
Al respecto, el ministro Horacio Ferreyra expresó: «La Feria de Ciencias representa una de las expresiones más valiosas de la escuela posible que estamos construyendo en Córdoba. Aquí los estudiantes dejan de ser solamente receptores de conocimiento para convertirse en investigadores, creadores y protagonistas de soluciones vinculadas con su realidad. Como sostiene nuestro gobernador Martín Llaryora, la educación es la principal herramienta para generar igualdad de oportunidades y transformar la vida de las personas, sin importar el contexto en el que se encuentren.»
Por su parte, la secretaria general Nadia Fernández señaló: «Cada proyecto presentado en estas escuelas demuestra que la educación abre oportunidades, fortalece capacidades y construye esperanza. Ver el compromiso de estudiantes y docentes en contextos de encierro confirma que, cuando el Estado trabaja de manera articulada, la educación se convierte en una verdadera política de inclusión, reinserción social y desarrollo humano.»
También participaron de la recorrida el viceintendente de la ciudad de Córdoba, Javier Pretto; la inspectora general de la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos, Mabel Algarbe; el director de Coordinación de la Municipalidad de Córdoba, Adrián Vitali; la coordinadora de la Biblioteca Provincial de Maestros, Fátima Lidia Serione; y la coordinadora general de la Unidad Transversal de Educación en Contextos de Privación de la Libertad, María Alejandra González, junto a integrantes de su equipo.
En esta edición se destaca la importante participación de escuelas rurales, técnicas, de jóvenes y adultos y de instituciones educativas en contextos de encierro, reafirmando el carácter federal e inclusivo de una política pública que promueve el acceso al conocimiento en todos los territorios.
La Feria constituye una herramienta estratégica para fortalecer las prioridades pedagógicas impulsadas por el Ministerio de Educación a través del Programa TransFORMAR@Cba, promoviendo la alfabetización integral, la actualización curricular, el desarrollo de capacidades fundamentales y la participación activa de las comunidades educativas.
El importante nivel de convocatoria es resultado de un sostenido proceso de acompañamiento técnico y pedagógico que, durante el presente ciclo lectivo, alcanzó a más de 8.000 docentes, directivos y supervisores, además de la capacitación de cerca de 200 evaluadores que participarán en las siguientes instancias de la Feria.
Durante el transcurso de esta semana, cada institución educativa podrá seleccionar uno de sus proyectos para representar a la escuela en la Instancia Regional, que se desarrollará durante agosto bajo modalidad virtual y asincrónica. Posteriormente, los trabajos destacados participarán de la Instancia Provincial Presencial, prevista para el 8 de septiembre en la ciudad de Córdoba, donde también participarán las universidades de la provincia, fortaleciendo la articulación entre el sistema educativo y la educación superior.
Para más información, materiales de consulta y orientaciones de participación:
● Sitio Web Oficial de la Feria: https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/SIDPyTE/SDCyAI/58-feria-de-CTAMeI.php
● Correo Electrónico Institucional: feriacienciascba@gmail.com
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