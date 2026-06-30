El Teatro Real celebra hoy su 99° aniversario con actividades para los cordobeses

Los festejos por el 99° aniversario del Teatro Real iniciarán hoy a partir de las 11:30 con un evento abierto al público en su sede de San Jerónimo 66. Las actividades artísticas marcarán el inicio del camino hacia el centenario de este emblemático espacio cultural e histórico de la ciudad.
El Teatro Real de Córdoba representa la riqueza cultural de la provincia. Su historia se entrelaza con la de la sociedad cordobesa, funcionando desde sus inicios como un espacio de entretenimiento y un centro cultural vibrante.
A lo largo de casi un siglo, sus salas han mantenido viva la memoria artística local a través de una constante cartelera de textos, dramaturgias y melodías.
La celebración comenzará a las 11.30 con una intervención callejera en los balcones del primer piso y en la fachada del teatro. La Comedia Infanto Juvenil presentará su espectáculo «Aguas Va», una propuesta que combina arte escénico, humor y diversión.
A las 11.50, el Teatro Estable de Títeres realizará una performance artística en los balcones del primer piso con fragmentos de la obra «SieteVidas, la vuelta del Gato». Este mini espectáculo narra el reencuentro del títere con su dueña Lucimar, abordando la curiosidad y las emociones en un formato ideal para el público infantil y familiar.
Pasado el mediodía, a las 12.15, se presentarán banners alusivos al aniversario y se exhibirá una vidriera con vestuarios de la obra teatral “La Vida es Sueño”, pieza del siglo XVII creada por Pedro Calderón de la Barca. A las 12:20, se llevarán a cabo las palabras protocolares y los discursos de las autoridades del teatro y de la Agencia Córdoba Cultura.
El cierre del evento está programado para las 12.30 en el hall principal del teatro. Contará con la actuación de Gabriela Grosso, miembro de la Comedia Cordobesa, quien interpretará al personaje “Tita, genio y figura”. Este breve show recorrerá la personalidad de Tita Merello a través de canciones y narraciones que recrearán su faceta arrabalera, sensual, pícara y cómica.
El camino hacia el centenario
El teatro nació el 30 de junio de 1927 bajo el nombre de «Real Cine Theatre», impulsado por el empresario Francisco Espinosa Amespil y diseñado por el arquitecto Gustavo Gómez Molina. El edificio impactó desde sus inicios por su fachada simétrica de estilo clásico —decorada por el artista Carlos Camilloni— y su sala principal en forma de herradura, cuya excelente acústica atrajo a destacadas figuras de la música internacional y del cine sonoro.
Tras una etapa de esplendor, el espacio pasó a llamarse Cine Brunino en la década de 1960 y fue convertido en entidad bancaria en 1977, lo que derivó en el desmantelamiento de sus plateas y en su posterior abandono. La recuperación definitiva comenzó en la década de 1980 cuando la Secretaría de Cultura de la Provincia reacondicionó las instalaciones, logrando su expropiación en 1985 para devolverle su función original como sede de la Comedia Cordobesa.
En 1999 se puso en marcha un plan de rediseño integral para alojar a los diferentes elencos artísticos de la provincia, adaptando las salas secundarias con los nombres de Azucena Carmona, Jolie Libois y Eugenio Filipelli. La fisonomía actual del complejo cultural se consolidó con su reinauguración definitiva en el año 2007, convirtiéndose desde entonces en un polo de atracción para el teatro, la música y la danza en pleno centro de la ciudad.
De este modo, el Teatro Real inicia la cuenta regresiva hacia sus cien años de vida. Su vigencia en el microcentro cordobés demuestra que, más allá de los cambios del paisaje urbano, el histórico edificio mantiene intacta su función principal: ser un espacio vibrante y abierto para compartir la pasión por el teatro.
El Teatro Real de Córdoba representa la riqueza cultural de la provincia. Su historia se entrelaza con la de la sociedad cordobesa, funcionando desde sus inicios como un espacio de entretenimiento y un centro cultural vibrante.
A lo largo de casi un siglo, sus salas han mantenido viva la memoria artística local a través de una constante cartelera de textos, dramaturgias y melodías.
La celebración comenzará a las 11.30 con una intervención callejera en los balcones del primer piso y en la fachada del teatro. La Comedia Infanto Juvenil presentará su espectáculo «Aguas Va», una propuesta que combina arte escénico, humor y diversión.
A las 11.50, el Teatro Estable de Títeres realizará una performance artística en los balcones del primer piso con fragmentos de la obra «SieteVidas, la vuelta del Gato». Este mini espectáculo narra el reencuentro del títere con su dueña Lucimar, abordando la curiosidad y las emociones en un formato ideal para el público infantil y familiar.
Pasado el mediodía, a las 12.15, se presentarán banners alusivos al aniversario y se exhibirá una vidriera con vestuarios de la obra teatral “La Vida es Sueño”, pieza del siglo XVII creada por Pedro Calderón de la Barca. A las 12:20, se llevarán a cabo las palabras protocolares y los discursos de las autoridades del teatro y de la Agencia Córdoba Cultura.
El cierre del evento está programado para las 12.30 en el hall principal del teatro. Contará con la actuación de Gabriela Grosso, miembro de la Comedia Cordobesa, quien interpretará al personaje “Tita, genio y figura”. Este breve show recorrerá la personalidad de Tita Merello a través de canciones y narraciones que recrearán su faceta arrabalera, sensual, pícara y cómica.
El camino hacia el centenario
El teatro nació el 30 de junio de 1927 bajo el nombre de «Real Cine Theatre», impulsado por el empresario Francisco Espinosa Amespil y diseñado por el arquitecto Gustavo Gómez Molina. El edificio impactó desde sus inicios por su fachada simétrica de estilo clásico —decorada por el artista Carlos Camilloni— y su sala principal en forma de herradura, cuya excelente acústica atrajo a destacadas figuras de la música internacional y del cine sonoro.
Tras una etapa de esplendor, el espacio pasó a llamarse Cine Brunino en la década de 1960 y fue convertido en entidad bancaria en 1977, lo que derivó en el desmantelamiento de sus plateas y en su posterior abandono. La recuperación definitiva comenzó en la década de 1980 cuando la Secretaría de Cultura de la Provincia reacondicionó las instalaciones, logrando su expropiación en 1985 para devolverle su función original como sede de la Comedia Cordobesa.
En 1999 se puso en marcha un plan de rediseño integral para alojar a los diferentes elencos artísticos de la provincia, adaptando las salas secundarias con los nombres de Azucena Carmona, Jolie Libois y Eugenio Filipelli. La fisonomía actual del complejo cultural se consolidó con su reinauguración definitiva en el año 2007, convirtiéndose desde entonces en un polo de atracción para el teatro, la música y la danza en pleno centro de la ciudad.
De este modo, el Teatro Real inicia la cuenta regresiva hacia sus cien años de vida. Su vigencia en el microcentro cordobés demuestra que, más allá de los cambios del paisaje urbano, el histórico edificio mantiene intacta su función principal: ser un espacio vibrante y abierto para compartir la pasión por el teatro.
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