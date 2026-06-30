La Provincia fortalece con políticas de promoción a más de 2.600 industrias locales

El Gobierno de Córdoba continúa consolidando su perfil productivo con una política industrial sostenida: desde diciembre de 2023 hasta junio de 2026, ya se otorgaron 331 promociones industriales a empresas radicadas en 60 ciudades de la provincia.
Esta herramienta, enmarcada en la Ley N° 10.792, permite acompañar a PyMEs y firmas industriales mediante beneficios fiscales y subsidios, promoviendo inversiones, incorporación de tecnología y generación de empleo genuino.
En la actualidad, son 720 las promociones industriales vigentes en Córdoba, mientras que la Promoción Industrial Simplificada ya cuenta con 1.961 industrias incorporadas a su régimen. En conjunto, ambas herramientas consolidan una política de incentivos que fortalece la competitividad, impulsa la inversión y acompaña el crecimiento del entramado productivo en toda la provincia.
De esta manera, 2.681 industrias cordobesas forman parte de los distintos regímenes de promoción impulsados por la Provincia, reflejando el alcance de una política pública que apuesta por la producción, la innovación y la generación de empleo como motores del desarrollo económico.
El alcance territorial de esta política se refleja en su presencia en 23 departamentos de Córdoba, con mayor concentración en Capital (248), San Justo (96), General San Martín (62), Marcos Juárez (44) y Río Cuarto (47), entre otros. A su vez, alcanza a 130 ciudades y localidades de toda la provincia.
La Promoción Industrial, prevista en la Ley N.° 10.792, impulsa el crecimiento de PyMEs y firmas industriales mediante beneficios fiscales y subsidios que favorecen la inversión, la incorporación de tecnología y la generación de empleo genuino. Como complemento, la Promoción Industrial Simplificada, creada por la Ley Provincial N.° 11.089, agiliza el acceso a incentivos fiscales a través de un proceso de inscripción 100 % online, ampliando el alcance de la política y facilitando nuevas inversiones productivas.
Más inversión, más empleo para los cordobeses
Las políticas de promoción industrial permiten a las empresas mejorar su competitividad mediante incentivos concretos que impulsan la inversión, la incorporación de tecnología y la generación de empleo de calidad en toda la provincia.
«Cada promoción industrial que otorgamos es una señal concreta de previsibilidad para quienes apuestan a invertir y generar empleo en Córdoba. Trabajamos para que el desarrollo productivo llegue a cada rincón del territorio, articulando esfuerzos entre el sector público y el privado, porque un interior productivo fuerte es la base de una provincia que crece.» Sergio Busso, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.
Estos incentivos se traducen en beneficios directos para Córdoba:
• Generación de empleo formal y calificado.
• Mayor inversión privada.
• Incorporación de innovación y tecnología.
• Fortalecimiento de proveedores y cadenas de valor locales.
De esta manera, el acompañamiento provincial genera oportunidades en cada región, dinamiza las economías locales y consolida un modelo de desarrollo productivo con alcance federal.
Una política que potencia el desarrollo
Con instrumentos complementarios y una estrategia sostenida, el Gobierno de Córdoba consolida una política integral de promoción industrial que hoy alcanza a 2.681 industrias en toda la provincia.
Actualmente, 720 promociones industriales vigentes y 1.961 industrias incorporadas al régimen de Promoción Industrial Simplificada conforman un esquema de incentivos que fortalece la competitividad, impulsa nuevas inversiones, promueve la innovación y genera más oportunidades de empleo.
De esta manera, la Provincia reafirma su compromiso con el crecimiento del entramado productivo y el desarrollo económico de Córdoba.
Esta herramienta, enmarcada en la Ley N° 10.792, permite acompañar a PyMEs y firmas industriales mediante beneficios fiscales y subsidios, promoviendo inversiones, incorporación de tecnología y generación de empleo genuino.
En la actualidad, son 720 las promociones industriales vigentes en Córdoba, mientras que la Promoción Industrial Simplificada ya cuenta con 1.961 industrias incorporadas a su régimen. En conjunto, ambas herramientas consolidan una política de incentivos que fortalece la competitividad, impulsa la inversión y acompaña el crecimiento del entramado productivo en toda la provincia.
De esta manera, 2.681 industrias cordobesas forman parte de los distintos regímenes de promoción impulsados por la Provincia, reflejando el alcance de una política pública que apuesta por la producción, la innovación y la generación de empleo como motores del desarrollo económico.
El alcance territorial de esta política se refleja en su presencia en 23 departamentos de Córdoba, con mayor concentración en Capital (248), San Justo (96), General San Martín (62), Marcos Juárez (44) y Río Cuarto (47), entre otros. A su vez, alcanza a 130 ciudades y localidades de toda la provincia.
La Promoción Industrial, prevista en la Ley N.° 10.792, impulsa el crecimiento de PyMEs y firmas industriales mediante beneficios fiscales y subsidios que favorecen la inversión, la incorporación de tecnología y la generación de empleo genuino. Como complemento, la Promoción Industrial Simplificada, creada por la Ley Provincial N.° 11.089, agiliza el acceso a incentivos fiscales a través de un proceso de inscripción 100 % online, ampliando el alcance de la política y facilitando nuevas inversiones productivas.
Más inversión, más empleo para los cordobeses
Las políticas de promoción industrial permiten a las empresas mejorar su competitividad mediante incentivos concretos que impulsan la inversión, la incorporación de tecnología y la generación de empleo de calidad en toda la provincia.
«Cada promoción industrial que otorgamos es una señal concreta de previsibilidad para quienes apuestan a invertir y generar empleo en Córdoba. Trabajamos para que el desarrollo productivo llegue a cada rincón del territorio, articulando esfuerzos entre el sector público y el privado, porque un interior productivo fuerte es la base de una provincia que crece.» Sergio Busso, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.
Estos incentivos se traducen en beneficios directos para Córdoba:
• Generación de empleo formal y calificado.
• Mayor inversión privada.
• Incorporación de innovación y tecnología.
• Fortalecimiento de proveedores y cadenas de valor locales.
De esta manera, el acompañamiento provincial genera oportunidades en cada región, dinamiza las economías locales y consolida un modelo de desarrollo productivo con alcance federal.
Una política que potencia el desarrollo
Con instrumentos complementarios y una estrategia sostenida, el Gobierno de Córdoba consolida una política integral de promoción industrial que hoy alcanza a 2.681 industrias en toda la provincia.
Actualmente, 720 promociones industriales vigentes y 1.961 industrias incorporadas al régimen de Promoción Industrial Simplificada conforman un esquema de incentivos que fortalece la competitividad, impulsa nuevas inversiones, promueve la innovación y genera más oportunidades de empleo.
De esta manera, la Provincia reafirma su compromiso con el crecimiento del entramado productivo y el desarrollo económico de Córdoba.
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