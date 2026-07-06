Córdoba volvió a vivir una fiesta del rugby internacional junto a Los Pumas

El estadio Mario Alberto Kempes volvió a vestirse de celeste y blanco para recibir a Los Pumas en una nueva jornada histórica para el deporte cordobés. Ante un imponente marco de público, el seleccionado argentino cayó este sábado ante Escocia en el encuentro correspondiente a la primera fecha de la Nations Championship 2026, el certamen que reúne a las principales potencias del rugby mundial.
Una vez más, Córdoba fue escenario de un espectáculo internacional de primer nivel, con miles de personas que llegaron desde distintos puntos del país para vivir de cerca el regreso del seleccionado nacional a la provincia. Desde temprano, el movimiento en los alrededores del estadio, el Fan Fest, las familias, los clubes de rugby y los hinchas que coparon las tribunas comenzaron a darle forma a una jornada que volvió a demostrar la capacidad de Córdoba para organizar grandes eventos deportivos.
Córdoba dijo presente dentro de la cancha
Siete jugadores cordobeses integraron la convocatoria de Felipe Contepomi; Matías Alemanno, Santiago Carreras, Joaquín Oviedo, Faustino Sánchez Valarolo, Boris Wenger, Franco Molina y Agustín Moyano.
La presencia de tantos representantes nacidos y formados en Córdoba vuelve a reflejar el crecimiento sostenido del rugby provincial y el trabajo que, desde hace años, realizan clubes, entrenadores y dirigentes para potenciar el desarrollo de nuevos talentos.
“Volver a ver el Kempes con miles de personas disfrutando de un espectáculo internacional confirma que estamos preparados para recibir los grandes eventos del deporte mundial. Este también es el reflejo del enorme trabajo que realizan nuestros clubes y de todo el crecimiento que viene teniendo el rugby cordobés», expresó Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes.
Una tarde inolvidable para Matías Alemanno
Más allá del partido, la jornada quedó marcada por un hecho que ocupará un lugar especial en la historia del rugby argentino ya que el segunda línea cordobés, Matías Alemanno, disputó su partido número 100 con la camiseta de Los Pumas, transformándose en uno de los pocos jugadores que alcanzaron semejante marca en la historia del seleccionado nacional.
El reconocimiento llegó antes del inicio del encuentro, cuando recibió el homenaje de sus compañeros, autoridades y de un estadio que respondió con una larga ovación para uno de los grandes representantes del rugby cordobés.
Alcanzar los 100 caps es un privilegio reservado para muy pocos jugadores y simboliza años de esfuerzo, disciplina y permanencia en la élite del rugby mundial. Que ese logro se haya producido en Córdoba, frente a su gente, le otorgó un valor todavía más especial.
Mucho más que un partido
El encuentro volvió a poner de manifiesto el impacto que generan los grandes eventos deportivos para la provincia. Miles de visitantes llegaron durante todo el fin de semana, impulsando la actividad hotelera, gastronómica, comercial y turística de Córdoba.
Además, el partido marcó otro hito al convertirse en el primer evento masivo internacional carbono neutral de la Argentina, gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno de Córdoba, la Unión Argentina de Rugby, Córdoba Welcome Clúster, BS Group y diversas instituciones que impulsaron acciones concretas para medir y compensar la “huella de carbono” del evento.
Con 34.600 personas en las tribunas, una organización a la altura de los grandes eventos internacionales y un nuevo capítulo en la historia del rugby argentino, el estadio Mario Alberto Kempes volvió a demostrar por qué Córdoba se consolidó como una de las principales sedes deportivas del país.
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