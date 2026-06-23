martes, 23 de junio de 2026

Principio de incendio en Las Peñas

Siendo las 19:20 hs, personal policial se constituyó en un domicilio ubicado sobre calle Mayorino Rossi, barrio Centro de la localidad de Las Peñas, por un principio de incendio en una vivienda. En el lugar se entrevistó a una mujer de 70 años, quien manifestó que se habría producido un foco ígneo en el interior de la chimenea de una estufa hogar ubicada en el sector del living de la vivienda.
Se adoptaron las medidas preventivas correspondientes, colaboró en el lugar personal de Bomberos Voluntarios de Villa del Totoral controlando la situación. No se registraron personas lesionadas.

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