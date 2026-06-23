Deán Funes: La Provincia realizó la capacitación «Operaciones Seguras con Aeronaves» para bomberos

El Gobierno de la Provincia de Córdoba llevó adelante en la ciudad de Deán Funes una nueva edición de la capacitación denominada “Operaciones Seguras con Aeronaves”, una instancia de formación destinada a fortalecer el trabajo coordinado entre el personal que interviene en el combate de incendios forestales desde tierra y los medios aéreos que brindan apoyo durante los operativos.
La actividad fue organizada por el Plan Provincial de Manejo del Fuego, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, junto a la Dirección Provincial de Aeronáutica, organismo que depende de la Secretaría General de la Gobernación.
En esta oportunidad participaron 70 integrantes de la Regional 12 de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, de la Agrupación Serrana Norte y del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) Norte.
La capacitación incluyó una instancia teórica, donde el personal se familiarizó con las aeronaves, los equipos, la maquinaria utilizada y las medidas de prevención a tener en cuenta. Posteriormente se desarrolló la etapa práctica, en la que se realizaron maniobras de abordaje y egreso de aeronaves, extracción de agua en tanque australiano y posteriores descargas, con eje en la seguridad operativa.
En esta ocasión intervinieron dos aeronaves Air Tractor AT-802, más eficientes en incendios de rápida propagación que requieren descargas lineales, y un helicóptero AS350B3 equipado con sistema Bambi Bucket, superior en zonas de difícil acceso y con una descarga de alta precisión. Las aeronaves permitieron simular maniobras utilizadas durante los operativos reales de combate de incendios y la manera en que el personal de tierra debe actuar para resguardar su integridad.
Estas capacitaciones se desarrollan desde hace 15 años entre los meses de abril y junio, de manera previa a la temporada de mayor riesgo de incendios forestales en la provincia. Están destinadas a bomberos voluntarios de las 12 regionales de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, al personal de los 25 cuarteles que integran la Agrupación Serrana y a integrantes del ETAC.
Cabe destacar que gracias al fortalecimiento en prevención, las capacitaciones y la incorporación de tecnología, durante 2025 la superficie afectada por incendios forestales se redujo en más de un 80 % en comparación con 2024, resultado del trabajo conjunto entre bomberos voluntarios, brigadistas del ETAC y los equipos provinciales.
La actividad fue organizada por el Plan Provincial de Manejo del Fuego, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, junto a la Dirección Provincial de Aeronáutica, organismo que depende de la Secretaría General de la Gobernación.
En esta oportunidad participaron 70 integrantes de la Regional 12 de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, de la Agrupación Serrana Norte y del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) Norte.
La capacitación incluyó una instancia teórica, donde el personal se familiarizó con las aeronaves, los equipos, la maquinaria utilizada y las medidas de prevención a tener en cuenta. Posteriormente se desarrolló la etapa práctica, en la que se realizaron maniobras de abordaje y egreso de aeronaves, extracción de agua en tanque australiano y posteriores descargas, con eje en la seguridad operativa.
En esta ocasión intervinieron dos aeronaves Air Tractor AT-802, más eficientes en incendios de rápida propagación que requieren descargas lineales, y un helicóptero AS350B3 equipado con sistema Bambi Bucket, superior en zonas de difícil acceso y con una descarga de alta precisión. Las aeronaves permitieron simular maniobras utilizadas durante los operativos reales de combate de incendios y la manera en que el personal de tierra debe actuar para resguardar su integridad.
Estas capacitaciones se desarrollan desde hace 15 años entre los meses de abril y junio, de manera previa a la temporada de mayor riesgo de incendios forestales en la provincia. Están destinadas a bomberos voluntarios de las 12 regionales de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, al personal de los 25 cuarteles que integran la Agrupación Serrana y a integrantes del ETAC.
Cabe destacar que gracias al fortalecimiento en prevención, las capacitaciones y la incorporación de tecnología, durante 2025 la superficie afectada por incendios forestales se redujo en más de un 80 % en comparación con 2024, resultado del trabajo conjunto entre bomberos voluntarios, brigadistas del ETAC y los equipos provinciales.
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