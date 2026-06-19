Más de 100 estudiantes de escuelas técnicas participaron de una jornada sobre prevención de la violencia digital

Con el objetivo de fortalecer el conocimiento de las y los jóvenes sobre sus derechos y responsabilidades en el entorno digital, estudiantes de escuelas técnicas IPET N.° 66, IPET N.° 248, IPET N.° 249, IPET N.° 250, IPET N.° 246 e IPET N.° 57 participaron de la jornada “Los Abogados Vuelven al Cole”. Esta propuesta educativa es impulsada por el Colegio de Abogados de Córdoba orientada a la prevención de la violencia digital y la promoción de buenas prácticas en el uso de las tecnologías.
La iniciativa buscó acercar conocimientos jurídicos a las y los estudiantes, promoviendo el ejercicio consciente de sus derechos y brindando herramientas para prevenir situaciones de violencia digital. Asimismo, propuso reflexionar sobre el impacto que tienen las tecnologías en la vida cotidiana y sobre la importancia de gestionar de manera responsable la información y los datos que se generan y comparten en línea.
Durante la apertura del encuentro, el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Dr. Nazario Eduardo Bittar, destacó la importancia de generar espacios de formación sobre ciudadanía digital dirigidos a adolescentes, considerando que gran parte de su vida cotidiana transcurre en entornos virtuales. También señaló que situaciones como el ciberbullying, la suplantación de identidad y otras formas de acoso digital pueden afectar a cualquier persona, y advirtió sobre los nuevos desafíos que plantea el uso de la inteligencia artificial para la creación y difusión de contenidos falsos o manipulados que pueden generar consecuencias duraderas. En ese sentido, remarcó la necesidad de brindar herramientas para la prevención y el uso responsable de las tecnologías y valoró el trabajo conjunto con el Ministerio de Educación para llevar adelante este tipo de iniciativas.
La jornada estuvo a cargo de los abogados Vanesa Escalante Paz y José Miguel D’Antona, integrantes del Cuerpo de Acción Gremial del Colegio de Abogados de Córdoba, quienes abordaron distintos aspectos vinculados con la protección de derechos en internet, la prevención de situaciones de riesgo y el conocimiento del marco normativo vigente.
Además de las autoridades del Colegio de Abogados de Córdoba, la actividad contó con la presencia del ministro de Educación de la Provincia, Dr. Horacio Ferreyra; el director general de Educación Técnica y Formación Profesional, Ing. Diego Suárez; la inspectora general Prof. Noemí Fonseca; la subinspectora general Prof. Claudia Méndez; la supervisora regional Prof. Claudia Rodríguez; integrantes del equipo de la Dirección General, directivos, docentes y estudiantes de las escuelas participantes.
Herramientas para una ciudadanía digital responsable
Durante el encuentro se trabajaron contenidos relacionados con cyberbullying, grooming, acoso digital, sexting, sextorsión, pornovenganza, suplantación y robo de identidad, distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI), deepfake, face swapping y violencia digital, entre otras problemáticas que afectan especialmente a niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, se analizaron las características propias de los entornos digitales que favorecen este tipo de situaciones, como el anonimato, la velocidad de circulación de los contenidos, la viralización y la ausencia de fronteras geográficas, promoviendo una mirada crítica sobre el uso de las tecnologías y las redes sociales.
La propuesta también incluyó actividades participativas y dinámicas grupales vinculadas con la gestión de la privacidad, la seguridad de las cuentas personales, la prevención del acoso digital y la identificación de situaciones de riesgo. Además, se brindaron orientaciones sobre buenas prácticas en entornos virtuales y sobre los pasos a seguir y los organismos a los que se puede recurrir ante situaciones de vulneración de derechos.
Un convenio más para fortalecer la prevención de la violencia digital
En el marco de la jornada, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Abogados de Córdoba suscribieron un convenio de colaboración destinado a promover acciones de capacitación, sensibilización y formación sobre violencia digital en instituciones educativas de toda la provincia.
El acuerdo fue rubricado por el ministro de Educación, Dr. Horacio Ferreyra, y el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Dr. Nazario Eduardo Bittar, con el propósito de articular propuestas educativas orientadas a estudiantes, docentes, equipos directivos, familias y demás integrantes de la comunidad educativa.
La iniciativa contempla el desarrollo de capacitaciones, charlas y actividades vinculadas con ciudadanía digital, convivencia en entornos virtuales, las distintas formas de acoso digital, difusión no consentida de imágenes íntimas, suplantación de identidad y otros desafíos asociados al uso de las tecnologías, promoviendo acciones de carácter preventivo, formativo y de orientación general.
A través de este convenio, ambas instituciones consolidan una línea de trabajo conjunto orientada a fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes, promoviendo entornos digitales más seguros y una ciudadanía digital responsable.
Al respecto, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: Esta iniciativa que compartimos con el Colegio de Abogados de Córdoba viene a potenciar nuestras tareas de prevención y de formación en la educación secundaria, para que nuestros jovenes aprendan a cuidarse, y cuando ellos se cuidan estamos cuidando a la comunidad. Creo que es clave abordar el tema de la ciudadanía digital responsable, premisa fundamental que está plasmada en nuestro plan educativo provincial que lidera nuestro gobernador Martín Llaryora.
De esta manera, el Ministerio de Educación continúa impulsando acciones que contribuyen al desarrollo de capacidades ciudadanas y al fortalecimiento de entornos digitales más seguros.
La iniciativa buscó acercar conocimientos jurídicos a las y los estudiantes, promoviendo el ejercicio consciente de sus derechos y brindando herramientas para prevenir situaciones de violencia digital. Asimismo, propuso reflexionar sobre el impacto que tienen las tecnologías en la vida cotidiana y sobre la importancia de gestionar de manera responsable la información y los datos que se generan y comparten en línea.
Durante la apertura del encuentro, el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Dr. Nazario Eduardo Bittar, destacó la importancia de generar espacios de formación sobre ciudadanía digital dirigidos a adolescentes, considerando que gran parte de su vida cotidiana transcurre en entornos virtuales. También señaló que situaciones como el ciberbullying, la suplantación de identidad y otras formas de acoso digital pueden afectar a cualquier persona, y advirtió sobre los nuevos desafíos que plantea el uso de la inteligencia artificial para la creación y difusión de contenidos falsos o manipulados que pueden generar consecuencias duraderas. En ese sentido, remarcó la necesidad de brindar herramientas para la prevención y el uso responsable de las tecnologías y valoró el trabajo conjunto con el Ministerio de Educación para llevar adelante este tipo de iniciativas.
La jornada estuvo a cargo de los abogados Vanesa Escalante Paz y José Miguel D’Antona, integrantes del Cuerpo de Acción Gremial del Colegio de Abogados de Córdoba, quienes abordaron distintos aspectos vinculados con la protección de derechos en internet, la prevención de situaciones de riesgo y el conocimiento del marco normativo vigente.
Además de las autoridades del Colegio de Abogados de Córdoba, la actividad contó con la presencia del ministro de Educación de la Provincia, Dr. Horacio Ferreyra; el director general de Educación Técnica y Formación Profesional, Ing. Diego Suárez; la inspectora general Prof. Noemí Fonseca; la subinspectora general Prof. Claudia Méndez; la supervisora regional Prof. Claudia Rodríguez; integrantes del equipo de la Dirección General, directivos, docentes y estudiantes de las escuelas participantes.
Herramientas para una ciudadanía digital responsable
Durante el encuentro se trabajaron contenidos relacionados con cyberbullying, grooming, acoso digital, sexting, sextorsión, pornovenganza, suplantación y robo de identidad, distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI), deepfake, face swapping y violencia digital, entre otras problemáticas que afectan especialmente a niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, se analizaron las características propias de los entornos digitales que favorecen este tipo de situaciones, como el anonimato, la velocidad de circulación de los contenidos, la viralización y la ausencia de fronteras geográficas, promoviendo una mirada crítica sobre el uso de las tecnologías y las redes sociales.
La propuesta también incluyó actividades participativas y dinámicas grupales vinculadas con la gestión de la privacidad, la seguridad de las cuentas personales, la prevención del acoso digital y la identificación de situaciones de riesgo. Además, se brindaron orientaciones sobre buenas prácticas en entornos virtuales y sobre los pasos a seguir y los organismos a los que se puede recurrir ante situaciones de vulneración de derechos.
Un convenio más para fortalecer la prevención de la violencia digital
En el marco de la jornada, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Abogados de Córdoba suscribieron un convenio de colaboración destinado a promover acciones de capacitación, sensibilización y formación sobre violencia digital en instituciones educativas de toda la provincia.
El acuerdo fue rubricado por el ministro de Educación, Dr. Horacio Ferreyra, y el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Dr. Nazario Eduardo Bittar, con el propósito de articular propuestas educativas orientadas a estudiantes, docentes, equipos directivos, familias y demás integrantes de la comunidad educativa.
La iniciativa contempla el desarrollo de capacitaciones, charlas y actividades vinculadas con ciudadanía digital, convivencia en entornos virtuales, las distintas formas de acoso digital, difusión no consentida de imágenes íntimas, suplantación de identidad y otros desafíos asociados al uso de las tecnologías, promoviendo acciones de carácter preventivo, formativo y de orientación general.
A través de este convenio, ambas instituciones consolidan una línea de trabajo conjunto orientada a fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes, promoviendo entornos digitales más seguros y una ciudadanía digital responsable.
Al respecto, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: Esta iniciativa que compartimos con el Colegio de Abogados de Córdoba viene a potenciar nuestras tareas de prevención y de formación en la educación secundaria, para que nuestros jovenes aprendan a cuidarse, y cuando ellos se cuidan estamos cuidando a la comunidad. Creo que es clave abordar el tema de la ciudadanía digital responsable, premisa fundamental que está plasmada en nuestro plan educativo provincial que lidera nuestro gobernador Martín Llaryora.
De esta manera, el Ministerio de Educación continúa impulsando acciones que contribuyen al desarrollo de capacidades ciudadanas y al fortalecimiento de entornos digitales más seguros.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario