Casos de triquinosis en la ciudad de Córdoba y en Malvinas Argentinas

El Ministerio de Salud de Córdoba, a través del Departamento de Zoonosis, confirmó tres brotes de triquinosis en la provincia. Dos de ellos en la ciudad de Córdoba y uno de la localidad de Malvinas Argentinas.
Hasta el momento se reportaron 23 casos de triquinosis en estos tres brotes. Del total, 12 corresponden a los brotes en la ciudad capital, 9 vinculados al consumo de carne de jabalí y 3 pertenecientes a un mismo grupo familiar del cual se investiga la fuente de origen. En el brote restante se notificaron por el momento 11 casos, todos oriundos de la localidad de Malvinas Argentinas con vínculo familiar y amistad, que relatan compra de alimentos de origen en otra provincia y en la misma localidad.
Desde la cartera sanitaria advierten sobre los riesgos de consumir, vender o comprar carne de cerdo, jabalí o sus derivados, de dudosa procedencia o sin la inspección sanitaria correspondiente. Asimismo, se solicita a las personas que presenten síntomas compatibles con la enfermedad que consulten al centro de salud más cercano.
La infección en la carne de jabalí se pudo establecer tras el diagnóstico realizado por el CEPROCOR. En el resto se investigan, como fuente de origen distintos alimentos comprados en comercio y a vendedores ambulantes.
Los pacientes recibieron atención médica en establecimientos públicos y privados de la ciudad de Córdoba, 4 son menores de 15 años. Actualmente se encuentran bajo seguimiento ambulatorio y presentan buena evolución.
Las investigaciones son llevadas a cabo por el Departamento de Zoonosis del Ministerio de Salud de Córdoba, por agentes de la Dirección de Alimentos del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, de la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Bioagroindustria, por SENASA, y por el área de salud y bromatología de los municipios implicados.
Sobre la triquinosis:
La triquinosis es una enfermedad transmitida por la ingesta de carne o derivados cárnicos de cerdo crudos o mal cocidos, contaminada con el parásito Trichinella spiralis.
Las manifestaciones clínicas son muy variables y pueden cursar como una infección inadvertida o presentar síntomas que, por lo general, comienzan con fiebre, dolor muscular intenso, dolor de cabeza y dolor e hinchazón alrededor de los ojos. También pueden aparecer signos gastrointestinales como diarrea y vómitos.
Recomendaciones para prevenir esta enfermedad
No consumir ni permitir el consumo de carnes crudas y/o chacinados caseros que no hayan sido inspeccionados previamente a la elaboración.
No consumir choripán en puestos no autorizados o no habilitados, en los que no se puede demostrar la inocuidad y la trazabilidad del producto adquirido.
La salazón y el ahumado de las carnes no son suficientes para destruir los parásitos presentes.
Es importante remarcar que la comercialización de carne o sus derivados provenientes de establecimientos no autorizados está totalmente prohibida. Se recomienda a los cazadores realizar los análisis correspondientes al alimento previo al consumo.
Hasta el momento se reportaron 23 casos de triquinosis en estos tres brotes. Del total, 12 corresponden a los brotes en la ciudad capital, 9 vinculados al consumo de carne de jabalí y 3 pertenecientes a un mismo grupo familiar del cual se investiga la fuente de origen. En el brote restante se notificaron por el momento 11 casos, todos oriundos de la localidad de Malvinas Argentinas con vínculo familiar y amistad, que relatan compra de alimentos de origen en otra provincia y en la misma localidad.
Desde la cartera sanitaria advierten sobre los riesgos de consumir, vender o comprar carne de cerdo, jabalí o sus derivados, de dudosa procedencia o sin la inspección sanitaria correspondiente. Asimismo, se solicita a las personas que presenten síntomas compatibles con la enfermedad que consulten al centro de salud más cercano.
La infección en la carne de jabalí se pudo establecer tras el diagnóstico realizado por el CEPROCOR. En el resto se investigan, como fuente de origen distintos alimentos comprados en comercio y a vendedores ambulantes.
Los pacientes recibieron atención médica en establecimientos públicos y privados de la ciudad de Córdoba, 4 son menores de 15 años. Actualmente se encuentran bajo seguimiento ambulatorio y presentan buena evolución.
Las investigaciones son llevadas a cabo por el Departamento de Zoonosis del Ministerio de Salud de Córdoba, por agentes de la Dirección de Alimentos del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, de la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Bioagroindustria, por SENASA, y por el área de salud y bromatología de los municipios implicados.
Sobre la triquinosis:
La triquinosis es una enfermedad transmitida por la ingesta de carne o derivados cárnicos de cerdo crudos o mal cocidos, contaminada con el parásito Trichinella spiralis.
Las manifestaciones clínicas son muy variables y pueden cursar como una infección inadvertida o presentar síntomas que, por lo general, comienzan con fiebre, dolor muscular intenso, dolor de cabeza y dolor e hinchazón alrededor de los ojos. También pueden aparecer signos gastrointestinales como diarrea y vómitos.
Recomendaciones para prevenir esta enfermedad
No consumir ni permitir el consumo de carnes crudas y/o chacinados caseros que no hayan sido inspeccionados previamente a la elaboración.
No consumir choripán en puestos no autorizados o no habilitados, en los que no se puede demostrar la inocuidad y la trazabilidad del producto adquirido.
La salazón y el ahumado de las carnes no son suficientes para destruir los parásitos presentes.
Es importante remarcar que la comercialización de carne o sus derivados provenientes de establecimientos no autorizados está totalmente prohibida. Se recomienda a los cazadores realizar los análisis correspondientes al alimento previo al consumo.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario