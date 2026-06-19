Cordobeses en Alerta: personal policial reanimó a una bebé de 6 meses sin signos vitales

Personal policial del programa Cordobeses en Alerta intervino el pasado 13 de junio en barrio Jardín de la ciudad de Córdoba, luego de que una madre solicitara asistencia urgente por su hija de 6 meses, quien se encontraba broncoaspirada.
Al llegar al domicilio, los efectivos recibieron a la menor sin signos vitales. De inmediato iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y continuaron con ellas durante el traslado hacia el Hospital de Niños, logrando estabilizarla antes del ingreso al centro médico.
Una vez en el nosocomio, la bebé recibió control médico y estudios de diagnóstico. Tras confirmar su estabilización, la menor fue trasladada de regreso a su hogar junto a su familia.
Sobre Cordobeses en Alerta
El programa se basa en el modelo de Ojos en Alerta iniciado en la municipalidad de San Miguel, Buenos Aires, e implementado por primera vez a nivel provincial en Córdoba.
Funciona a través de WhatsApp, permitiendo que los vecinos envíen mensajes, audios, fotos, videos y ubicación en tiempo real.
En el Centro de Monitoreo de Cordobeses en Alerta, los operadores reciben y procesan cada uno de los alertas enviados por los vecinos, y luego activan una respuesta inmediata del móvil policial asignado al sector.
Entre los principales fuertes del programa se destacan su confidencialidad, facilidad de uso y gratuidad. La identidad y los datos personales de quienes envían alertas se mantienen protegidos en todo momento.
Cómo adherirse
Buscar en el siguiente mapa la dirección: https://www.cba.gov.ar/programa/ojos-en-alerta/#mapa
Hacer clic en el botón y completar el formulario.
Al finalizar, agendar el número de WhatsApp.
Participar de las charlas informativas para más detalles del programa.
Más información sobre el programa, fecha de capacitaciones en el siguiente enlace: https://www.cba.gov.ar/programa/ojos-en-alerta/
Al llegar al domicilio, los efectivos recibieron a la menor sin signos vitales. De inmediato iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y continuaron con ellas durante el traslado hacia el Hospital de Niños, logrando estabilizarla antes del ingreso al centro médico.
Una vez en el nosocomio, la bebé recibió control médico y estudios de diagnóstico. Tras confirmar su estabilización, la menor fue trasladada de regreso a su hogar junto a su familia.
Sobre Cordobeses en Alerta
El programa se basa en el modelo de Ojos en Alerta iniciado en la municipalidad de San Miguel, Buenos Aires, e implementado por primera vez a nivel provincial en Córdoba.
Funciona a través de WhatsApp, permitiendo que los vecinos envíen mensajes, audios, fotos, videos y ubicación en tiempo real.
En el Centro de Monitoreo de Cordobeses en Alerta, los operadores reciben y procesan cada uno de los alertas enviados por los vecinos, y luego activan una respuesta inmediata del móvil policial asignado al sector.
Entre los principales fuertes del programa se destacan su confidencialidad, facilidad de uso y gratuidad. La identidad y los datos personales de quienes envían alertas se mantienen protegidos en todo momento.
Cómo adherirse
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Hacer clic en el botón y completar el formulario.
Al finalizar, agendar el número de WhatsApp.
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Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
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