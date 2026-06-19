Once agentes del servicio penitenciario irán a juicio por vejaciones contra dos internas

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 11 (ex Dtto. I Turno 3º), requirió la citación a juicio de Johana María Elizabeth Agüero Martínez, Nancy Belén Ávila, Mariana Geraldine Britos, Aylen Macarena de Lourdes Brizuela, Dalma Milena Cabrera, Mariel Ledezma, Micaela Soledad Vera, Mariana Villafañe, Carina Soledad Villarruel, Jessica Solange Vocos y
Sandra Celina Ybañez, con diferentes grados de participación, respecto de los delitos de Vejaciones calificadas y lesiones leves calificadas -en concurso ideal-, Omisión de los deberes de funcionario público y Falsedad ideológica, toda vez que, se les atribuye haber golpeado y maltratado a dos personas alojadas en el Establecimiento Penitenciario Nº 3 (Bouwer) en noviembre de 2025, violando su obligación legal de cuidar y garantizar la salud física y mental de los internos. La investigación, que contó con el apoyo del Servicio Penitenciario de Córdoba, logró reconstruir la dinámica de los hechos, identificar a las responsables, lo que permitió el avance de la investigación y la posterior detención de las imputadas, así como el secuestro de elementos sustraídos.
Sandra Celina Ybañez, con diferentes grados de participación, respecto de los delitos de Vejaciones calificadas y lesiones leves calificadas -en concurso ideal-, Omisión de los deberes de funcionario público y Falsedad ideológica, toda vez que, se les atribuye haber golpeado y maltratado a dos personas alojadas en el Establecimiento Penitenciario Nº 3 (Bouwer) en noviembre de 2025, violando su obligación legal de cuidar y garantizar la salud física y mental de los internos. La investigación, que contó con el apoyo del Servicio Penitenciario de Córdoba, logró reconstruir la dinámica de los hechos, identificar a las responsables, lo que permitió el avance de la investigación y la posterior detención de las imputadas, así como el secuestro de elementos sustraídos.
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