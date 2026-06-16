Robaban en viviendas deshabitadas y autos en la vía pública; irán a juicio por 12 hechos

La Fiscalía de Instrucción de Vigésima Séptima Nominación, perteneciente a la Unidad de Investigación de Casos Complejos, requirió la citación a juicio de Nahuel Gabriel Argüello, Axel Agustín Contreras Oshiro, Gonzalo Elías Farías, Daniel Alejandro Guzmán, Jonathan Elber Maison y Facundo Emanuel Salto Lagos como supuestos coautores de los delitos de asociación ilícita (en calidad de miembros), robo, violación de domicilio y robo calificado de vehículos dejados en la vía pública. Los imputados integraban una organización delictiva destinada a la comisión de múltiples hechos contra la propiedad, principalmente robos en viviendas deshabitadas al momento de los hechos y sustracción de vehículos en la vía pública, para su posterior comercialización, perpetrados durante el transcurso del año 2025. La investigación permitió establecer la existencia de una estructura organizada con división de tareas entre sus integrantes, quienes coordinaban las maniobras mediante comunicaciones telefónicas durante la ejecución de los hechos. A partir de las medidas ordenadas y del análisis de información requerida a diversas entidades, se logró reconstruir la dinámica de los hechos, identificar zonas de comisión y vincularlos con denuncias radicadas en distintas unidades judiciales de esta Ciudad de Córdoba, lo que permitió el avance de la investigación y la posterior detención de los imputados, así como el secuestro de elementos sustraídos. Actualmente, los seis imputados se encuentran privados de su libertad con prisión preventiva confirmada por las instancias superiores y a la espera
del juicio ante la Cámara en lo Criminal y Correccional de 10ª Nominación.
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