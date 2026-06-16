Fitosanitarios: controles y clausura en tres localidades del interior

El Ministerio de Bioagroindustria, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, llevó adelante controles de oficio en establecimientos ubicados en las localidades de Charras, Jesús María y Oncativo, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Ley Provincial N° 9164 y su Decreto Reglamentario N° 132/05.
Durante los procedimientos se controló la utilización de la Receta Fitosanitaria Digital, la habilitación de los equipos de pulverización y la situación legal de expendios y depósitos de productos fitosanitarios, además de las condiciones edilicias, operativas y de seguridad exigidas por la normativa vigente.
Como consecuencia de las inspecciones, se dispuso la clausura de un equipo pulverizador de fitosanitarios mediante la colocación de faja de clausura, tras constatarse que no poseia registro ni habilitación ante este Ministerio. Asimismo, se intimó a productores de la zona a tramitar la Receta Fitosanitaria Digital correspondiente a cada aplicación que realicen y a regularizar la habilitación de los equipos vencidos.
Cabe recordar que toda aplicación de productos fitosanitarios debe realizarse con equipos y operarios habilitados y contar con la prescripción de un Asesor Fitosanitario mediante Receta Fitosanitaria Digital, en cumplimiento de la normativa vigente.
Para realizar denuncias o consultas, comunicarse al 0800-888-2476 o por la plataforma digital de la Dirección. https://dgfyc-mayg.hub.arcgis.com/
Durante los procedimientos se controló la utilización de la Receta Fitosanitaria Digital, la habilitación de los equipos de pulverización y la situación legal de expendios y depósitos de productos fitosanitarios, además de las condiciones edilicias, operativas y de seguridad exigidas por la normativa vigente.
Como consecuencia de las inspecciones, se dispuso la clausura de un equipo pulverizador de fitosanitarios mediante la colocación de faja de clausura, tras constatarse que no poseia registro ni habilitación ante este Ministerio. Asimismo, se intimó a productores de la zona a tramitar la Receta Fitosanitaria Digital correspondiente a cada aplicación que realicen y a regularizar la habilitación de los equipos vencidos.
Cabe recordar que toda aplicación de productos fitosanitarios debe realizarse con equipos y operarios habilitados y contar con la prescripción de un Asesor Fitosanitario mediante Receta Fitosanitaria Digital, en cumplimiento de la normativa vigente.
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