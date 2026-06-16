Defensa del Consumidor refuerza acciones preventivas con controles a empresas de viviendas prefabricadas

La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia de Córdoba, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, llevó adelante controles preventivos en empresas comercializadoras de viviendas industrializadas o prefabricadas de las ciudades de Córdoba y Río Cuarto.
Estas acciones forman parte de una política de prevención destinada a fortalecer la protección de los consumidores, verificando que las firmas desarrollen su actividad de acuerdo con la normativa vigente y promoviendo el cumplimiento de las obligaciones de información, publicidad y contratación.
Las empresas relevadas no registran denuncias ante la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. Sin embargo, los operativos responden a una estrategia de control preventivo que busca anticiparse a posibles inconvenientes, fomentar relaciones de consumo más seguras y transparentes, y brindar mayor confianza a quienes están evaluando la compra de una vivienda industrializada o prefabricada.
Recomendaciones antes de contratar
• Solicitar toda la información por escrito
Antes de firmar cualquier documento, el contrato debe especificar claramente el precio total, la cantidad y valor de las cuotas, la forma de actualización de los pagos, los plazos de entrega y las características técnicas de la vivienda. También es importante que cualquier promoción, bonificación o beneficio ofrecido por la empresa quede incorporado por escrito.
• Verificar la identidad y antecedentes de la empresa
Se recomienda solicitar la razón social y el CUIT de la firma, independientemente del nombre comercial con el que opere. Además, los consumidores pueden consultar en Defensa del Consumidor si la empresa registra denuncias o sanciones, verificar su inscripción en los registros correspondientes e investigar su trayectoria en el mercado.
• Evitar pagos sin comprobantes
Todo anticipo, seña o cuota debe estar respaldado por documentación formal. Se aconseja priorizar medios bancarios y conservar recibos, facturas o comprobantes emitidos por la empresa.
• Formalizar la entrega de la vivienda
La recepción de la vivienda debe realizarse mediante un acta de entrega donde consten la fecha de recepción y cualquier detalle pendiente de terminación o reparación.
• Buscar asesoramiento profesional
Ante cualquier duda, es recomendable consultar previamente con Defensa del Consumidor, un abogado o un profesional matriculado de confianza antes de firmar documentación o efectuar pagos.
Dónde realizar una denuncia
Ante incumplimientos de plazos de entrega, publicidad engañosa, falta de entrega de la vivienda o contratos que no brinden información clara y suficiente, las personas consumidoras pueden presentar su denuncia ante la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia de Córdoba.
La sede central funciona en Colón 724, ciudad de Córdoba, y el organismo cuenta además con delegaciones en San Francisco, Villa María, Río Cuarto y Bell Ville.
Las denuncias y consultas también pueden realizarse a través de los canales oficiales:
• Sitio web: defensadelconsumidor.cba.gov.ar
• WhatsApp: 351-3266655
• Correo electrónico: defensadelconsumidor@cba.gov.ar
La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial brinda asesoramiento, orientación y recepción de denuncias para garantizar la protección de los derechos de consumidores y usuarios en toda la provincia.
Estas acciones forman parte de una política de prevención destinada a fortalecer la protección de los consumidores, verificando que las firmas desarrollen su actividad de acuerdo con la normativa vigente y promoviendo el cumplimiento de las obligaciones de información, publicidad y contratación.
Las empresas relevadas no registran denuncias ante la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. Sin embargo, los operativos responden a una estrategia de control preventivo que busca anticiparse a posibles inconvenientes, fomentar relaciones de consumo más seguras y transparentes, y brindar mayor confianza a quienes están evaluando la compra de una vivienda industrializada o prefabricada.
Recomendaciones antes de contratar
• Solicitar toda la información por escrito
Antes de firmar cualquier documento, el contrato debe especificar claramente el precio total, la cantidad y valor de las cuotas, la forma de actualización de los pagos, los plazos de entrega y las características técnicas de la vivienda. También es importante que cualquier promoción, bonificación o beneficio ofrecido por la empresa quede incorporado por escrito.
• Verificar la identidad y antecedentes de la empresa
Se recomienda solicitar la razón social y el CUIT de la firma, independientemente del nombre comercial con el que opere. Además, los consumidores pueden consultar en Defensa del Consumidor si la empresa registra denuncias o sanciones, verificar su inscripción en los registros correspondientes e investigar su trayectoria en el mercado.
• Evitar pagos sin comprobantes
Todo anticipo, seña o cuota debe estar respaldado por documentación formal. Se aconseja priorizar medios bancarios y conservar recibos, facturas o comprobantes emitidos por la empresa.
• Formalizar la entrega de la vivienda
La recepción de la vivienda debe realizarse mediante un acta de entrega donde consten la fecha de recepción y cualquier detalle pendiente de terminación o reparación.
• Buscar asesoramiento profesional
Ante cualquier duda, es recomendable consultar previamente con Defensa del Consumidor, un abogado o un profesional matriculado de confianza antes de firmar documentación o efectuar pagos.
Dónde realizar una denuncia
Ante incumplimientos de plazos de entrega, publicidad engañosa, falta de entrega de la vivienda o contratos que no brinden información clara y suficiente, las personas consumidoras pueden presentar su denuncia ante la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia de Córdoba.
La sede central funciona en Colón 724, ciudad de Córdoba, y el organismo cuenta además con delegaciones en San Francisco, Villa María, Río Cuarto y Bell Ville.
Las denuncias y consultas también pueden realizarse a través de los canales oficiales:
• Sitio web: defensadelconsumidor.cba.gov.ar
• WhatsApp: 351-3266655
• Correo electrónico: defensadelconsumidor@cba.gov.ar
La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial brinda asesoramiento, orientación y recepción de denuncias para garantizar la protección de los derechos de consumidores y usuarios en toda la provincia.
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