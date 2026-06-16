Con nuevas aeronaves, la Provincia capacita a pilotos para el combate de incendios forestales

Luego de la incorporación de tres flamantes aeronaves para la lucha contra el fuego, anunciada recientemente por el gobernador Martín Llaryora, la Dirección Provincial de Aeronáutica capacita a cinco nuevos pilotos en un programa de formación específica para las operaciones de combate de incendios forestales y de interfase.
Actualmente, los pilotos se instruyen en operaciones con helicópteros equipados con bambi bucket, el sistema utilizado para la extracción y descarga de agua durante las tareas de combate de incendios forestales.
El entrenamiento, que ya alcanzó aproximadamente un 65 por ciento de avance, es supervisado por instructores especializados y se desarrolla utilizando distintas aeronaves de la flota provincial, entre las que se encuentran los dos helicópteros Airbus H-125.
El bambi bucket es un reservorio suspendido mediante una línea de carga bajo el helicóptero, que permite captar agua desde distintos puntos de abastecimiento para su posterior descarga sobre focos de incendio, constituyéndose en una de las herramientas más utilizadas para el combate aéreo del fuego.
Entre las particularidades técnicas abordadas durante las prácticas se encuentran las diferencias de potencia entre los helicópteros y los distintos sistemas de apertura del dispositivo, tanto de descarga instantánea como secuencial, permitiendo a los pilotos familiarizarse con diversas configuraciones operativas.
El programa se desarrolla de manera progresiva, avanzando desde escenarios de menor complejidad hacia situaciones operativas que demandan mayores niveles de precisión y destreza. En una primera etapa, las prácticas se realizaron en lagos y ríos de amplio cauce, donde las maniobras de carga de agua presentan condiciones más favorables para la formación inicial.
En esta segunda fase del entrenamiento, los pilotos trabajan en la extracción de agua en áreas confinadas, una situación frecuente durante los incendios forestales en zonas serranas. Este tipo de operaciones requiere una mayor concentración, precisión en las maniobras y dominio de la aeronave debido a la presencia de obstáculos naturales y espacios reducidos.
Para ello, las prácticas se llevan adelante en dos puntos especialmente seleccionados: en un Onion Tank de 25.000 litros instalado en el Aeroclub de Alta Gracia y un dique natural rodeado de vegetación. Ambos escenarios permiten recrear condiciones similares a las que enfrentan las tripulaciones durante intervenciones reales, donde las fuentes de abastecimiento de agua suelen encontrarse en lagunillas de montaña o reservorios de dimensiones reducidas.
De esta manera, el Gobierno de Córdoba a través de la Dirección Provincial de Aeronáutica, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, continúa desarrollando el programa de capacitación destinado a nuevos pilotos de su flota aérea, con formación específica para las operaciones de combate de incendios forestales y de interfase.
Fortalecimiento de la capacidad aérea provincia
La capacitación de nuevos pilotos forma parte del proceso de fortalecimiento integral de los recursos aéreos que lleva adelante el Gobierno de Córdoba para la prevención y respuesta ante emergencias.
En ese marco, recientemente el gobernador Martín Llaryora presentó oficialmente un nuevo avión hidrante Air Tractor AT-802 Biplaza y dos helicópteros Airbus H-125, que se incorporaron a la flota de la Dirección Provincial de Aeronáutica.
La Provincia cuenta con once aeronaves especializadas para el combate de incendios forestales, fortaleciendo su capacidad operativa para la atención de emergencias en todo el territorio cordobés.
Las nuevas unidades están destinadas a tareas de combate del fuego, rescate de personas, traslado de brigadistas, apoyo a operativos de seguridad y formación de pilotos, en coordinación permanente con el Sistema Provincial de Manejo del Fuego y los cuarteles de bomberos voluntarios.
De esta manera, la Provincia continúa invirtiendo tanto en equipamiento como en capacitación, consolidando equipos de trabajo especializados y fortaleciendo la capacidad de respuesta ante incendios forestales y otras emergencias que requieren apoyo aéreo.
Alerta Ambiental por riesgo de incendios
El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba dispuso el Estado de Alerta Ambiental por riesgo de incendios forestales, con vigencia desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre.
La medida prohíbe el encendido de cualquier tipo de fuego en tierras públicas y restringe toda actividad que pueda generar focos ígneos.
La decisión fue adoptada a partir de informes técnicos elaborados por la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, que advierten sobre el agravamiento de las condiciones de sequía durante los meses de otoño e invierno, la ocurrencia de heladas tempranas, temperaturas superiores a los valores históricos y una importante acumulación de material combustible en zonas serranas y agroganaderas.
La resolución faculta además a dicha Secretaría a adoptar medidas preventivas complementarias y adecuar las disposiciones vigentes de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas y del riesgo en cada región de la provincia.
Actualmente, los pilotos se instruyen en operaciones con helicópteros equipados con bambi bucket, el sistema utilizado para la extracción y descarga de agua durante las tareas de combate de incendios forestales.
El entrenamiento, que ya alcanzó aproximadamente un 65 por ciento de avance, es supervisado por instructores especializados y se desarrolla utilizando distintas aeronaves de la flota provincial, entre las que se encuentran los dos helicópteros Airbus H-125.
El bambi bucket es un reservorio suspendido mediante una línea de carga bajo el helicóptero, que permite captar agua desde distintos puntos de abastecimiento para su posterior descarga sobre focos de incendio, constituyéndose en una de las herramientas más utilizadas para el combate aéreo del fuego.
Entre las particularidades técnicas abordadas durante las prácticas se encuentran las diferencias de potencia entre los helicópteros y los distintos sistemas de apertura del dispositivo, tanto de descarga instantánea como secuencial, permitiendo a los pilotos familiarizarse con diversas configuraciones operativas.
El programa se desarrolla de manera progresiva, avanzando desde escenarios de menor complejidad hacia situaciones operativas que demandan mayores niveles de precisión y destreza. En una primera etapa, las prácticas se realizaron en lagos y ríos de amplio cauce, donde las maniobras de carga de agua presentan condiciones más favorables para la formación inicial.
En esta segunda fase del entrenamiento, los pilotos trabajan en la extracción de agua en áreas confinadas, una situación frecuente durante los incendios forestales en zonas serranas. Este tipo de operaciones requiere una mayor concentración, precisión en las maniobras y dominio de la aeronave debido a la presencia de obstáculos naturales y espacios reducidos.
Para ello, las prácticas se llevan adelante en dos puntos especialmente seleccionados: en un Onion Tank de 25.000 litros instalado en el Aeroclub de Alta Gracia y un dique natural rodeado de vegetación. Ambos escenarios permiten recrear condiciones similares a las que enfrentan las tripulaciones durante intervenciones reales, donde las fuentes de abastecimiento de agua suelen encontrarse en lagunillas de montaña o reservorios de dimensiones reducidas.
De esta manera, el Gobierno de Córdoba a través de la Dirección Provincial de Aeronáutica, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, continúa desarrollando el programa de capacitación destinado a nuevos pilotos de su flota aérea, con formación específica para las operaciones de combate de incendios forestales y de interfase.
Fortalecimiento de la capacidad aérea provincia
La capacitación de nuevos pilotos forma parte del proceso de fortalecimiento integral de los recursos aéreos que lleva adelante el Gobierno de Córdoba para la prevención y respuesta ante emergencias.
En ese marco, recientemente el gobernador Martín Llaryora presentó oficialmente un nuevo avión hidrante Air Tractor AT-802 Biplaza y dos helicópteros Airbus H-125, que se incorporaron a la flota de la Dirección Provincial de Aeronáutica.
La Provincia cuenta con once aeronaves especializadas para el combate de incendios forestales, fortaleciendo su capacidad operativa para la atención de emergencias en todo el territorio cordobés.
Las nuevas unidades están destinadas a tareas de combate del fuego, rescate de personas, traslado de brigadistas, apoyo a operativos de seguridad y formación de pilotos, en coordinación permanente con el Sistema Provincial de Manejo del Fuego y los cuarteles de bomberos voluntarios.
De esta manera, la Provincia continúa invirtiendo tanto en equipamiento como en capacitación, consolidando equipos de trabajo especializados y fortaleciendo la capacidad de respuesta ante incendios forestales y otras emergencias que requieren apoyo aéreo.
Alerta Ambiental por riesgo de incendios
El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba dispuso el Estado de Alerta Ambiental por riesgo de incendios forestales, con vigencia desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre.
La medida prohíbe el encendido de cualquier tipo de fuego en tierras públicas y restringe toda actividad que pueda generar focos ígneos.
La decisión fue adoptada a partir de informes técnicos elaborados por la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, que advierten sobre el agravamiento de las condiciones de sequía durante los meses de otoño e invierno, la ocurrencia de heladas tempranas, temperaturas superiores a los valores históricos y una importante acumulación de material combustible en zonas serranas y agroganaderas.
La resolución faculta además a dicha Secretaría a adoptar medidas preventivas complementarias y adecuar las disposiciones vigentes de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas y del riesgo en cada región de la provincia.
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