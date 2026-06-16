Avenida Bodereau: por el avance de la duplicación de calzada, se aplica un nuevo redireccionamiento de tránsito

En el marco de los trabajos que se llevan adelante en la obra de ejecución de drenajes, instalación de colectores cloacales y duplicación de 3,7 kilómetros de calzada de la Av. Bodereau, desde este lunes y por aproximadamente 20 días entre las 8 y las 18 se intervendrá la calzada para la colocación de una boca de registro de colector cloacal en el cruce con calle Mussi.; y posteriormente la colocación de la cañería correspondiente.
Como consecuencia de ello, en esa franja de tiempo y durante esos horarios se implementará un redireccionamiento de tránsito para quienes circulen en sentido Córdoba – Villa Allende.
Los automovilistas que transiten por Bodereau deberán doblar a la derecha para acceder a calle Coquena; luego a la izquierda hacia San Pedro de Toyos, y nuevamente a la izquierda hacia calle Piedra Labrada para desde allí retomar la circulación por Bodereau.
Por su parte, los automovilistas que se dirijan desde Villa Allende hacia Córdoba circularán por el único carril disponible de Bodereau en la zona de obra, en forma de zig-zag.
Esta importante obra que está realizando el Gobierno de Córdoba a través de la empresa Caminos de las Sierras, se ejecuta a través de diversos frentes de trabajo a lo largo de los 3,7 kilómetros de la Av. Bodereau, comprendidos entre la Av. Goycochea y la Av. Ricardo Rojas, y posibilitará mejorar la infraestructura urbana y los problemas de anegamiento que sufre actualmente esta vía que conecta las ciudades de Villa Allende y Córdoba.
Como consecuencia de ello, en esa franja de tiempo y durante esos horarios se implementará un redireccionamiento de tránsito para quienes circulen en sentido Córdoba – Villa Allende.
Los automovilistas que transiten por Bodereau deberán doblar a la derecha para acceder a calle Coquena; luego a la izquierda hacia San Pedro de Toyos, y nuevamente a la izquierda hacia calle Piedra Labrada para desde allí retomar la circulación por Bodereau.
Por su parte, los automovilistas que se dirijan desde Villa Allende hacia Córdoba circularán por el único carril disponible de Bodereau en la zona de obra, en forma de zig-zag.
Esta importante obra que está realizando el Gobierno de Córdoba a través de la empresa Caminos de las Sierras, se ejecuta a través de diversos frentes de trabajo a lo largo de los 3,7 kilómetros de la Av. Bodereau, comprendidos entre la Av. Goycochea y la Av. Ricardo Rojas, y posibilitará mejorar la infraestructura urbana y los problemas de anegamiento que sufre actualmente esta vía que conecta las ciudades de Villa Allende y Córdoba.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario