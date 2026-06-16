Está abierta la convocatoria 2026 de los programas de coinversión para potenciar startups cordobesas

La Provincia, a través de la Agencia Innovar y Emprender, abrió la convocatoria 2026 de los programas de Coinversión Semilla y Coinversión Triple F. Se trata de dos iniciativas destinadas a fortalecer el crecimiento de startups cordobesas a través de herramientas que combinan financiamiento, acompañamiento estratégico y articulación con inversores y referentes del ecosistema emprendedor.
Las propuestas forman parte de una estrategia integral que acompaña a los emprendimientos desde sus primeras etapas hasta instancias de consolidación y crecimiento.
El objetivo es facilitar el acceso al capital, promover la participación de inversores privados y potenciar proyectos con capacidad de generar crecimiento e impacto.
Las postulaciones para ambos programas permanecerán abiertas hasta el 8 de julio de 2026, período durante el cual los emprendimientos interesados podrán presentar sus proyectos y la documentación requerida para participar de la convocatoria.
Programa Triple F: más impulso para las etapas iniciales
El Programa de Coinversión Triple F está orientado a emprendimientos tecnológicos, dinámicos e innovadores que se encuentren en etapa pre-semilla y estén transitando sus primeras instancias de validación y desarrollo.
La iniciativa busca fortalecer el acompañamiento inicial que reciben los emprendedores por parte de familiares, amigos, fans u otros aportantes estratégicos, complementando ese respaldo con financiamiento público para acelerar la evolución de sus proyectos.
En esta edición, los emprendimientos seleccionados podrán acceder a aportes de hasta 15 millones de pesos mediante un esquema de coinversión 2 a 1, en el que por cada peso aportado por terceros, Innovar y Emprender podrá co-invertir hasta dos pesos.
De esta manera, el programa amplifica el capital disponible para los equipos emprendedores y fortalece sus posibilidades de validar, desarrollar y hacer crecer sus soluciones.
Además del financiamiento, los proyectos contarán con mentorías personalizadas durante cuatro meses, orientadas a fortalecer aspectos vinculados al desarrollo de producto, la validación comercial, la adquisición de clientes y la estrategia de crecimiento.
Para acceder a las postulaciones se encuentra disponible el siguiente link: https://innovaryemprendercba.com.ar/programa-triple-f/
Semilla: capital para acelerar startups innovadoras
El Programa de Coinversión Semilla está destinado a startups innovadoras de base científico-tecnológica que ya cuentan con inversión privada y buscan acelerar su desarrollo, fortalecer su modelo de negocio y ampliar su capacidad de crecimiento.
La herramienta acompaña emprendimientos que se encuentran en etapas de validación comercial o primeras instancias de expansión, promoviendo la participación de inversores privados como actores clave para el desarrollo de proyectos innovadores.
La convocatoria contempla dos modalidades. La primera está orientada a startups que reciben inversión de uno o más inversores ángeles por primera vez.
En estos casos, Innovar y Emprender acompaña la inversión privada mediante un esquema de coinversión 1 a 1, con aportes de hasta 35 millones de pesos.
Además, los emprendimientos seleccionados contarán con el acompañamiento obligatorio de una Institución Especializada de Apoyo Emprendedor (IEAE), que brindará asistencia y seguimiento durante la ejecución del plan de inversión.
La segunda modalidad está destinada a startups que reciben inversión de una Institución de Capital Emprendedor (ICE) o de inversores ángeles que ya hayan invertido previamente en la empresa.
En estos casos, la coinversión también se realiza bajo una relación 1 a 1, pero con aportes de hasta 40 millones de pesos por emprendimiento.
Cuando la inversión provenga de un inversor ángel que participa nuevamente en la startup, el programa también contempla el acompañamiento obligatorio de una IEAE.
A través de ambas modalidades, Semilla busca movilizar más capital privado hacia startups cordobesas, fortaleciendo sus planes de crecimiento, acelerando procesos de validación y ampliando las oportunidades de consolidación y expansión de proyectos innovadores.
Para acceder a las postulaciones se encuentra disponible el siguiente link: https://innovaryemprendercba.com.ar/programa-de-coinversion-semilla-2/
Más capital para impulsar la innovación
A través de estas herramientas, Innovar y Emprender continúa fortaleciendo el ecosistema emprendedor de Córdoba mediante mecanismos que facilitan el acceso al financiamiento en etapas clave del desarrollo de los emprendimientos innovadores.
La combinación de inversión pública y privada permite ampliar el alcance de los recursos disponibles para los proyectos, incentivar la participación de nuevos inversores y generar mejores condiciones para que más startups puedan desarrollar soluciones con potencial de crecimiento e impacto.
Las propuestas forman parte de una estrategia integral que acompaña a los emprendimientos desde sus primeras etapas hasta instancias de consolidación y crecimiento.
El objetivo es facilitar el acceso al capital, promover la participación de inversores privados y potenciar proyectos con capacidad de generar crecimiento e impacto.
Las postulaciones para ambos programas permanecerán abiertas hasta el 8 de julio de 2026, período durante el cual los emprendimientos interesados podrán presentar sus proyectos y la documentación requerida para participar de la convocatoria.
Programa Triple F: más impulso para las etapas iniciales
El Programa de Coinversión Triple F está orientado a emprendimientos tecnológicos, dinámicos e innovadores que se encuentren en etapa pre-semilla y estén transitando sus primeras instancias de validación y desarrollo.
La iniciativa busca fortalecer el acompañamiento inicial que reciben los emprendedores por parte de familiares, amigos, fans u otros aportantes estratégicos, complementando ese respaldo con financiamiento público para acelerar la evolución de sus proyectos.
En esta edición, los emprendimientos seleccionados podrán acceder a aportes de hasta 15 millones de pesos mediante un esquema de coinversión 2 a 1, en el que por cada peso aportado por terceros, Innovar y Emprender podrá co-invertir hasta dos pesos.
De esta manera, el programa amplifica el capital disponible para los equipos emprendedores y fortalece sus posibilidades de validar, desarrollar y hacer crecer sus soluciones.
Además del financiamiento, los proyectos contarán con mentorías personalizadas durante cuatro meses, orientadas a fortalecer aspectos vinculados al desarrollo de producto, la validación comercial, la adquisición de clientes y la estrategia de crecimiento.
Para acceder a las postulaciones se encuentra disponible el siguiente link: https://innovaryemprendercba.com.ar/programa-triple-f/
Semilla: capital para acelerar startups innovadoras
El Programa de Coinversión Semilla está destinado a startups innovadoras de base científico-tecnológica que ya cuentan con inversión privada y buscan acelerar su desarrollo, fortalecer su modelo de negocio y ampliar su capacidad de crecimiento.
La herramienta acompaña emprendimientos que se encuentran en etapas de validación comercial o primeras instancias de expansión, promoviendo la participación de inversores privados como actores clave para el desarrollo de proyectos innovadores.
La convocatoria contempla dos modalidades. La primera está orientada a startups que reciben inversión de uno o más inversores ángeles por primera vez.
En estos casos, Innovar y Emprender acompaña la inversión privada mediante un esquema de coinversión 1 a 1, con aportes de hasta 35 millones de pesos.
Además, los emprendimientos seleccionados contarán con el acompañamiento obligatorio de una Institución Especializada de Apoyo Emprendedor (IEAE), que brindará asistencia y seguimiento durante la ejecución del plan de inversión.
La segunda modalidad está destinada a startups que reciben inversión de una Institución de Capital Emprendedor (ICE) o de inversores ángeles que ya hayan invertido previamente en la empresa.
En estos casos, la coinversión también se realiza bajo una relación 1 a 1, pero con aportes de hasta 40 millones de pesos por emprendimiento.
Cuando la inversión provenga de un inversor ángel que participa nuevamente en la startup, el programa también contempla el acompañamiento obligatorio de una IEAE.
A través de ambas modalidades, Semilla busca movilizar más capital privado hacia startups cordobesas, fortaleciendo sus planes de crecimiento, acelerando procesos de validación y ampliando las oportunidades de consolidación y expansión de proyectos innovadores.
Para acceder a las postulaciones se encuentra disponible el siguiente link: https://innovaryemprendercba.com.ar/programa-de-coinversion-semilla-2/
Más capital para impulsar la innovación
A través de estas herramientas, Innovar y Emprender continúa fortaleciendo el ecosistema emprendedor de Córdoba mediante mecanismos que facilitan el acceso al financiamiento en etapas clave del desarrollo de los emprendimientos innovadores.
La combinación de inversión pública y privada permite ampliar el alcance de los recursos disponibles para los proyectos, incentivar la participación de nuevos inversores y generar mejores condiciones para que más startups puedan desarrollar soluciones con potencial de crecimiento e impacto.
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