Pareja detenida por delivery de cocaína en Cruz Alta

Grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron tres allanamientos, detuvieron a una pareja mayor de edad por ejercer el narcomenudeo y secuestraron drogas en la localidad de Cruz Alta.
El operativo fue desarrollado en tres domicilios (dos puntos de venta y uno de guardado) ubicados sobre las calles Sarmiento al 600, Darragueira al 1400 y Juan José Paso al 300 de la localidad antes mencionada.
Durante los registros se incautaron 134 dosis de cocaína y ocho de marihuana, $237.000, dos motocicletas, una balanza digital y elementos relacionados al fraccionamiento de sustancias ilícitas.
En los procedimientos, se logró la detención de un referente del narcomenudeo. Su pareja, contaba con prisión domiciliaria por antecedentes penales y efectuaba la venta de cocaína bajo la modalidad delivery.
Por último, las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico interviniente ordenaron la remisión de los elementos secuestrados y el traslado de ambos aprehendidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
El operativo fue desarrollado en tres domicilios (dos puntos de venta y uno de guardado) ubicados sobre las calles Sarmiento al 600, Darragueira al 1400 y Juan José Paso al 300 de la localidad antes mencionada.
Durante los registros se incautaron 134 dosis de cocaína y ocho de marihuana, $237.000, dos motocicletas, una balanza digital y elementos relacionados al fraccionamiento de sustancias ilícitas.
En los procedimientos, se logró la detención de un referente del narcomenudeo. Su pareja, contaba con prisión domiciliaria por antecedentes penales y efectuaba la venta de cocaína bajo la modalidad delivery.
Por último, las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico interviniente ordenaron la remisión de los elementos secuestrados y el traslado de ambos aprehendidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
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