sábado, 13 de junio de 2026

Colonia Caroya: utilizaba un local comercial para la venta de cocaína y marihuana. Un detenido

Oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento de un local comercial en la localidad cordobesa de Colonia Caroya, efectuando la detención de una persona con antecedentes penales y el secuestro de dosis de cocaína y marihuana.
En el punto de venta (vivienda del investigado), en calle Marcos Perdía del barrio Malabrigo, funcionaba un kiosco-bar donde se comercializaban distintos tipos de sustancias ilícitas. Además, el aprehendido registraba antecedentes por homicidio simple.
Se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, además de 740.500 pesos y una suma menor en dólares. El investigado realizaba la venta directa en el local y hacía delivery tanto en Colonia Caroya como en Jesús María, utilizando una motocicleta.
La investigación se inició el 15 de diciembre pasado, a partir de una denuncia anónima al 0800-888-8080 y culminó con el cierre del punto de venta y la detención del individuo, imputado por Comercialización de Estupefacientes. Intervino la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Jesús María.


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