Colonia Caroya: utilizaba un local comercial para la venta de cocaína y marihuana. Un detenido

Oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento de un local comercial en la localidad cordobesa de Colonia Caroya, efectuando la detención de una persona con antecedentes penales y el secuestro de dosis de cocaína y marihuana.
En el punto de venta (vivienda del investigado), en calle Marcos Perdía del barrio Malabrigo, funcionaba un kiosco-bar donde se comercializaban distintos tipos de sustancias ilícitas. Además, el aprehendido registraba antecedentes por homicidio simple.
Se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, además de 740.500 pesos y una suma menor en dólares. El investigado realizaba la venta directa en el local y hacía delivery tanto en Colonia Caroya como en Jesús María, utilizando una motocicleta.
La investigación se inició el 15 de diciembre pasado, a partir de una denuncia anónima al 0800-888-8080 y culminó con el cierre del punto de venta y la detención del individuo, imputado por Comercialización de Estupefacientes. Intervino la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Jesús María.
En el punto de venta (vivienda del investigado), en calle Marcos Perdía del barrio Malabrigo, funcionaba un kiosco-bar donde se comercializaban distintos tipos de sustancias ilícitas. Además, el aprehendido registraba antecedentes por homicidio simple.
Se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, además de 740.500 pesos y una suma menor en dólares. El investigado realizaba la venta directa en el local y hacía delivery tanto en Colonia Caroya como en Jesús María, utilizando una motocicleta.
La investigación se inició el 15 de diciembre pasado, a partir de una denuncia anónima al 0800-888-8080 y culminó con el cierre del punto de venta y la detención del individuo, imputado por Comercialización de Estupefacientes. Intervino la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Jesús María.
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