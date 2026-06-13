Cordobeses en Alerta: en mayo se respondieron más de 5300 avisos de vecinos

El programa Cordobeses en Alerta atendió durante el mes de mayo un total de 5331 alertas, de las cuales se derivaron 165 procedimientos que, gracias al trabajo coordinado entre las fuerzas policiales y los ciudadanos que utilizan la herramienta, se concretaron 113 detenciones y se secuestraron 42 vehículos y 14 armas.
El programa consolidó su presencia en distintos barrios de la ciudad de Córdoba intensificó los controles a partir de la nueva ordenanza municipal que regula la actividad de cuidacoches (o “naranjitas”) y limpiavidrios y, como resultado de estos operativos, Cordobeses en Alerta participó de la aprehensión de 14 personas que habían incumplido esa normativa vigente.
Además, las distintas intervenciones permitieron recuperar y secuestrar 58 elementos relacionados con los casos, mientras que los equipos brindaron 27 asistencias ante emergencias sanitarias, situaciones cotidianas y de riesgo.
El crecimiento sostenido y el fortalecimiento de esta estrategia de prevención están basados en la participación ciudadana, la presencia territorial de móviles y la respuesta inmediata ante los avisos generados por los vecinos. Hoy, el programa cuenta con 159.147 adheridos y en lo que va de 2026, más de 26.400 alertas han sido atendidas.
Durante mayo, el equipo de Cordobeses en Alerta visitó 44 escuelas y desarrolló capacitaciones destinadas a estudiantes, docentes y equipos educativos, con foco en la prevención de delitos, el uso responsable de las herramientas de alerta y el fortalecimiento del vínculo con las áreas de seguridad. Hasta el momento, 8.156 estudiantes participaron de las jornadas informativas y 77% ya se encuentran adheridos al sistema.
Casos destacados
• Jardín Espinosa: detuvieron a un joven por robo a una vivienda
En barrio Jardín Espinosa, personal de Cordobeses en Alerta concretó el arresto de un hombre de 21 años que ingresó a un domicilio forzando las cerraduras. También se desplazó por los techos de la propiedad con intenciones de robo.
Durante el operativo, los oficiales secuestraron prendas de interés para la causa y constataron que el aprehendido registraba pedidos de paradero vigentes solicitados por la Justicia.
• Altos de San Martín: detuvieron a un cuidacoches que exigía dinero a los conductores que estacionaban en la calle
En barrio Altos de San Martín, un cuidacoches que había sido advertido por el personal policial continuaba cobrándole a automovilistas en la vía pública. Finalmente, los efectivos concretaron el control y la detención del hombre por contravención a la nueva ley vigente.
• Crisol Norte: dos naranjitas detenidos durante controles preventivos
En barrio Crisol Norte, se concretaron dos procedimientos consecutivos durante patrullajes preventivos que fueron desarrollados en la zona de la Bajada Pucará.
En uno de ellos, se detuvo a un limpiavidrios de 23 años que ejercía la actividad en la vía pública. Minutos después, en el mismo sector, el personal arrestó a un naranjita de 24 años, también por incumplir la normativa vigente.
Ambos procedimientos concluyeron con el secuestro de chalecos reflectivos.
• Yofre H: asistencia urgente a un niño con dificultades respiratorias
En barrio Yofre H, el equipo colaboró con el traslado urgente de un niño de 3 años hacia el Hospital Infantil, luego de que presentara dificultades respiratorias y pérdida de conocimiento.
El hecho ocurrió durante un patrullaje preventivo, cuando el padre del pequeño solicitó ayuda. Ante la emergencia, se realizó un cordón sanitario para agilizar el traslado del menor hacia el centro de salud.
El programa consolidó su presencia en distintos barrios de la ciudad de Córdoba intensificó los controles a partir de la nueva ordenanza municipal que regula la actividad de cuidacoches (o “naranjitas”) y limpiavidrios y, como resultado de estos operativos, Cordobeses en Alerta participó de la aprehensión de 14 personas que habían incumplido esa normativa vigente.
Además, las distintas intervenciones permitieron recuperar y secuestrar 58 elementos relacionados con los casos, mientras que los equipos brindaron 27 asistencias ante emergencias sanitarias, situaciones cotidianas y de riesgo.
El crecimiento sostenido y el fortalecimiento de esta estrategia de prevención están basados en la participación ciudadana, la presencia territorial de móviles y la respuesta inmediata ante los avisos generados por los vecinos. Hoy, el programa cuenta con 159.147 adheridos y en lo que va de 2026, más de 26.400 alertas han sido atendidas.
Durante mayo, el equipo de Cordobeses en Alerta visitó 44 escuelas y desarrolló capacitaciones destinadas a estudiantes, docentes y equipos educativos, con foco en la prevención de delitos, el uso responsable de las herramientas de alerta y el fortalecimiento del vínculo con las áreas de seguridad. Hasta el momento, 8.156 estudiantes participaron de las jornadas informativas y 77% ya se encuentran adheridos al sistema.
Casos destacados
• Jardín Espinosa: detuvieron a un joven por robo a una vivienda
En barrio Jardín Espinosa, personal de Cordobeses en Alerta concretó el arresto de un hombre de 21 años que ingresó a un domicilio forzando las cerraduras. También se desplazó por los techos de la propiedad con intenciones de robo.
Durante el operativo, los oficiales secuestraron prendas de interés para la causa y constataron que el aprehendido registraba pedidos de paradero vigentes solicitados por la Justicia.
• Altos de San Martín: detuvieron a un cuidacoches que exigía dinero a los conductores que estacionaban en la calle
En barrio Altos de San Martín, un cuidacoches que había sido advertido por el personal policial continuaba cobrándole a automovilistas en la vía pública. Finalmente, los efectivos concretaron el control y la detención del hombre por contravención a la nueva ley vigente.
• Crisol Norte: dos naranjitas detenidos durante controles preventivos
En barrio Crisol Norte, se concretaron dos procedimientos consecutivos durante patrullajes preventivos que fueron desarrollados en la zona de la Bajada Pucará.
En uno de ellos, se detuvo a un limpiavidrios de 23 años que ejercía la actividad en la vía pública. Minutos después, en el mismo sector, el personal arrestó a un naranjita de 24 años, también por incumplir la normativa vigente.
Ambos procedimientos concluyeron con el secuestro de chalecos reflectivos.
• Yofre H: asistencia urgente a un niño con dificultades respiratorias
En barrio Yofre H, el equipo colaboró con el traslado urgente de un niño de 3 años hacia el Hospital Infantil, luego de que presentara dificultades respiratorias y pérdida de conocimiento.
El hecho ocurrió durante un patrullaje preventivo, cuando el padre del pequeño solicitó ayuda. Ante la emergencia, se realizó un cordón sanitario para agilizar el traslado del menor hacia el centro de salud.
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