El Hospital Ferreyra obtuvo la acreditación del ITAES: un reconocimiento a la calidad y seguridad en la atención

El Hospital Raúl Ángel Ferreyra obtuvo la certificación del Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud (ITAES), uno de los hitos más importantes en la historia del centro de salud, que reafirma el compromiso con la calidad, la seguridad del paciente y la mejora continua de los servicios de salud.
La acreditación reconoce el cumplimiento de exigentes estándares vinculados a los procesos asistenciales, la gestión institucional, la seguridad de la atención y la experiencia de las personas usuarias.
En este marco, el Hospital Ferreyra, unidad sanatorial de APROSS que brinda atención exclusiva a afiliados de toda la provincia, se consolida como un centro de referencia y excelencia dentro del sistema sanitario cordobés, integrando el reducido grupo de instituciones de salud de Córdoba que cuentan con esta distinción.
La institución es la segunda del país y primera en Córdoba en el ámbito público que obtiene esta certificación. Tiene vigencia de tres años y contempla instancias periódicas de seguimiento y evaluación que garantizan el sostenimiento de los estándares alcanzados.
En el acto de entrega, participaron Omar Rivera, director del Hospital Raúl Ángel Ferreyra; José Batistón, presidente de ITAES; Norberto Furfaro, director general de ITAES; Claudio Abiega, referente de Calidad y Seguridad del Hospital Privado Universitario de Córdoba; Alejandro Ruiz Lascano, presidente del Directorio del Hospital Privado Universitario de Córdoba; y el Dr. Pablo Venturuzzi, presidente de APROSS.
Batistón destacó la importancia del trabajo articulado entre instituciones públicas y privadas: “La interacción entre el Hospital Privado Universitario de Córdoba, el Hospital Ferreyra y APROSS es un gran avance en la nueva tendencia mundial. En todos los ámbitos de la medicina se busca lograr una mayor integración entre lo público y lo privado, porque la salud es una sola”.
El presidente de ITAES indicó que el logro obtenido por el centro de salud provincial “nos muestra que estamos transitando el camino correcto y me llena de orgullo esta interacción. Felicito a todos los equipos y a la provincia de Córdoba por este reconocimiento”.
Por su parte, Rivera valoró el proceso llevado adelante por toda la comunidad hospitalaria y señaló: “Estamos ante el hito más importante de la historia del Hospital Ferreyra desde su inauguración en 2011”.
El director del hospital agregó que “esta certificación fue el resultado de un proceso que comenzó en abril de 2025, con un plan de trabajo y un objetivo claro que implicó mucho esfuerzo y compromiso durante más 12 meses. Estoy enormemente agradecido con todo el personal del hospital por acompañar este desafío”.
Ruiz Lascano expresó su reconocimiento al equipo de trabajo y a APROSS por el camino recorrido: “Quiero agradecer profundamente a toda la comunidad que conforma el Hospital Ferreyra y particularmente a APROSS y a todo su equipo por haber confiado en nosotros. Estamos recorriendo juntos un camino que eleva la vara de la salud en Córdoba”.
Finalmente, Venturuzzi destacó el valor institucional de la acreditación: “Esta certificación es el resultado del compromiso, la dedicación y el trabajo diario de cada integrante del hospital. Es una validación externa que confirma que estamos brindando atención de calidad, segura y centrada en las personas”.
El presidente de APROSS sostuvo que “este logro demuestra que, cuando existe una visión compartida y trabajo colaborativo, es posible construir instituciones sanitarias cada vez más sólidas y preparadas para responder a las necesidades de nuestros afiliados”.
Asimismo, remarcó que la acreditación obtenida representa un nuevo punto de partida para la mejora continua: “No es el punto de llegada, sino el inicio de un compromiso permanente para seguir mejorando cada día la calidad y la seguridad de la atención. En Argentina, solamente dos instituciones público-privadas cuentan con esta distinción; el Hospital Ferreyra es la segunda del país y la primera de la provincia de Córdoba en lograrlo. Además, se encuentra entre las cinco instituciones de salud de Córdoba acreditadas por ITAES, siendo la única con un modelo público-privado. Es un motivo enorme de orgullo para APROSS y para todos quienes forman parte de este proyecto”.
También acompañaron la ceremonia integrantes de la comunidad profesional del Hospital Raúl Ángel Ferreyra y el Hospital Privado Universitario de Córdoba, autoridades del Directorio y equipos de trabajo de APROSS, representantes gremiales y referentes del ámbito sanitario provincial, entre ellos Sergio Castro, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba; Aldo Rivas, secretario general del Sindicato de Empleados Legislativos de Córdoba, además de otras autoridades e invitados especiales.
Referente nacional en evaluación de instituciones
El ITAES es una organización sin fines de lucro, referente en Argentina y la región en la evaluación de instituciones de salud, que promueve la mejora continua a través de procesos de análisis objetivos e independientes. Su labor se centra en garantizar prácticas seguras, eficientes y orientadas a las personas.
Esta certificación es el resultado de un proceso voluntario y exigente de evaluación externa, que analiza de manera integral la estructura, los procesos y los resultados de la institución. La instancia incluye auditorías, revisión de documentación, análisis de historias clínicas y entrevistas con pacientes y equipos de salud, con el objetivo de verificar el cumplimiento de estándares reconocidos a nivel internacional.
Evaluación externa integral y rigurosa
La evaluación se desarrolló en cuatro instancias consecutivas, en las que el equipo evaluador realizó un recorrido integral por la institución. Se abordaron aspectos organizacionales, la planificación estratégica y, posteriormente, los procesos asistenciales y de gestión en su implementación diaria. Finalmente, se analizaron indicadores y resultados, integrando la información relevada a lo largo de todo el proceso.
Alcanzar esta certificación refleja que el hospital cumple con altos estándares de calidad y seguridad, consolidando un modelo de atención basado en procesos medidos, protocolos actualizados y una cultura de mejora continua.
Para los pacientes, este respaldo se traduce en mayor seguridad en cada instancia de atención, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, así como en la tranquilidad de recibir cuidados alineados a criterios evaluados de manera externa y objetiva. Esta validación no solo refleja el presente institucional, sino que también impulsa el fortalecimiento permanente de los servicios de salud.
La acreditación reconoce el cumplimiento de exigentes estándares vinculados a los procesos asistenciales, la gestión institucional, la seguridad de la atención y la experiencia de las personas usuarias.
En este marco, el Hospital Ferreyra, unidad sanatorial de APROSS que brinda atención exclusiva a afiliados de toda la provincia, se consolida como un centro de referencia y excelencia dentro del sistema sanitario cordobés, integrando el reducido grupo de instituciones de salud de Córdoba que cuentan con esta distinción.
La institución es la segunda del país y primera en Córdoba en el ámbito público que obtiene esta certificación. Tiene vigencia de tres años y contempla instancias periódicas de seguimiento y evaluación que garantizan el sostenimiento de los estándares alcanzados.
En el acto de entrega, participaron Omar Rivera, director del Hospital Raúl Ángel Ferreyra; José Batistón, presidente de ITAES; Norberto Furfaro, director general de ITAES; Claudio Abiega, referente de Calidad y Seguridad del Hospital Privado Universitario de Córdoba; Alejandro Ruiz Lascano, presidente del Directorio del Hospital Privado Universitario de Córdoba; y el Dr. Pablo Venturuzzi, presidente de APROSS.
Batistón destacó la importancia del trabajo articulado entre instituciones públicas y privadas: “La interacción entre el Hospital Privado Universitario de Córdoba, el Hospital Ferreyra y APROSS es un gran avance en la nueva tendencia mundial. En todos los ámbitos de la medicina se busca lograr una mayor integración entre lo público y lo privado, porque la salud es una sola”.
El presidente de ITAES indicó que el logro obtenido por el centro de salud provincial “nos muestra que estamos transitando el camino correcto y me llena de orgullo esta interacción. Felicito a todos los equipos y a la provincia de Córdoba por este reconocimiento”.
Por su parte, Rivera valoró el proceso llevado adelante por toda la comunidad hospitalaria y señaló: “Estamos ante el hito más importante de la historia del Hospital Ferreyra desde su inauguración en 2011”.
El director del hospital agregó que “esta certificación fue el resultado de un proceso que comenzó en abril de 2025, con un plan de trabajo y un objetivo claro que implicó mucho esfuerzo y compromiso durante más 12 meses. Estoy enormemente agradecido con todo el personal del hospital por acompañar este desafío”.
Ruiz Lascano expresó su reconocimiento al equipo de trabajo y a APROSS por el camino recorrido: “Quiero agradecer profundamente a toda la comunidad que conforma el Hospital Ferreyra y particularmente a APROSS y a todo su equipo por haber confiado en nosotros. Estamos recorriendo juntos un camino que eleva la vara de la salud en Córdoba”.
Finalmente, Venturuzzi destacó el valor institucional de la acreditación: “Esta certificación es el resultado del compromiso, la dedicación y el trabajo diario de cada integrante del hospital. Es una validación externa que confirma que estamos brindando atención de calidad, segura y centrada en las personas”.
El presidente de APROSS sostuvo que “este logro demuestra que, cuando existe una visión compartida y trabajo colaborativo, es posible construir instituciones sanitarias cada vez más sólidas y preparadas para responder a las necesidades de nuestros afiliados”.
Asimismo, remarcó que la acreditación obtenida representa un nuevo punto de partida para la mejora continua: “No es el punto de llegada, sino el inicio de un compromiso permanente para seguir mejorando cada día la calidad y la seguridad de la atención. En Argentina, solamente dos instituciones público-privadas cuentan con esta distinción; el Hospital Ferreyra es la segunda del país y la primera de la provincia de Córdoba en lograrlo. Además, se encuentra entre las cinco instituciones de salud de Córdoba acreditadas por ITAES, siendo la única con un modelo público-privado. Es un motivo enorme de orgullo para APROSS y para todos quienes forman parte de este proyecto”.
También acompañaron la ceremonia integrantes de la comunidad profesional del Hospital Raúl Ángel Ferreyra y el Hospital Privado Universitario de Córdoba, autoridades del Directorio y equipos de trabajo de APROSS, representantes gremiales y referentes del ámbito sanitario provincial, entre ellos Sergio Castro, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba; Aldo Rivas, secretario general del Sindicato de Empleados Legislativos de Córdoba, además de otras autoridades e invitados especiales.
Referente nacional en evaluación de instituciones
El ITAES es una organización sin fines de lucro, referente en Argentina y la región en la evaluación de instituciones de salud, que promueve la mejora continua a través de procesos de análisis objetivos e independientes. Su labor se centra en garantizar prácticas seguras, eficientes y orientadas a las personas.
Esta certificación es el resultado de un proceso voluntario y exigente de evaluación externa, que analiza de manera integral la estructura, los procesos y los resultados de la institución. La instancia incluye auditorías, revisión de documentación, análisis de historias clínicas y entrevistas con pacientes y equipos de salud, con el objetivo de verificar el cumplimiento de estándares reconocidos a nivel internacional.
Evaluación externa integral y rigurosa
La evaluación se desarrolló en cuatro instancias consecutivas, en las que el equipo evaluador realizó un recorrido integral por la institución. Se abordaron aspectos organizacionales, la planificación estratégica y, posteriormente, los procesos asistenciales y de gestión en su implementación diaria. Finalmente, se analizaron indicadores y resultados, integrando la información relevada a lo largo de todo el proceso.
Alcanzar esta certificación refleja que el hospital cumple con altos estándares de calidad y seguridad, consolidando un modelo de atención basado en procesos medidos, protocolos actualizados y una cultura de mejora continua.
Para los pacientes, este respaldo se traduce en mayor seguridad en cada instancia de atención, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, así como en la tranquilidad de recibir cuidados alineados a criterios evaluados de manera externa y objetiva. Esta validación no solo refleja el presente institucional, sino que también impulsa el fortalecimiento permanente de los servicios de salud.
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