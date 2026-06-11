Córdoba: FPA desmanteló una organización narcocriminal e incautó más de 3000 dosis de drogas. Doce detenidos

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó 10 allanamientos en barrios de la ciudad de Córdoba y desarticuló una organización narco, efectuando 12 detenciones. Además, secuestró dosis de cocaína y marihuana, armas y otros elementos.
El procedimiento se realizó en los barrios Colonia Lola, Cooperativa 16 de Abril, Sargento Cabral, Márquez Anexo y Ciudad Evita, de la ciudad de Córdoba. Fueron detenidas 12 personas en total, cuatro hombres y ocho mujeres, todos mayores de edad. Entre ellos, dos referentes de la organización.
En los domicilios allanados, con una intensa labor de los canes detectores de narcóticos, se incautaron 1.823 dosis de cocaína y 1.215 de marihuana, una planta de cannabis sativa, dos armas de fuego, dos vehículos y 1.819.000 pesos. El total del valor de lo secuestrado asciende a $53.365.400.
Cabe destacar que según las investigaciones, los narcomenudistas realizaban el expendio de drogas a todo tipo de clientes (incluido menores). Los puntos de ventas se encontraban en cercanías de instituciones escolares e inclusive en inmediaciones del merendero Niños Felices.
Autoridades de las Fiscalías de Lucha contra el Narcotráfico del Primer y Segundo Turno ordenaron la remisión de los elementos secuestrados y el traslado de los investigados a sede judicial por Comercialización Agravada de Estupefacientes.
El procedimiento se realizó en los barrios Colonia Lola, Cooperativa 16 de Abril, Sargento Cabral, Márquez Anexo y Ciudad Evita, de la ciudad de Córdoba. Fueron detenidas 12 personas en total, cuatro hombres y ocho mujeres, todos mayores de edad. Entre ellos, dos referentes de la organización.
En los domicilios allanados, con una intensa labor de los canes detectores de narcóticos, se incautaron 1.823 dosis de cocaína y 1.215 de marihuana, una planta de cannabis sativa, dos armas de fuego, dos vehículos y 1.819.000 pesos. El total del valor de lo secuestrado asciende a $53.365.400.
Cabe destacar que según las investigaciones, los narcomenudistas realizaban el expendio de drogas a todo tipo de clientes (incluido menores). Los puntos de ventas se encontraban en cercanías de instituciones escolares e inclusive en inmediaciones del merendero Niños Felices.
Autoridades de las Fiscalías de Lucha contra el Narcotráfico del Primer y Segundo Turno ordenaron la remisión de los elementos secuestrados y el traslado de los investigados a sede judicial por Comercialización Agravada de Estupefacientes.
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