Dos empleados municipales del CPC barrio Jardín detenidos

En el marco de una investigación llevada adelante en la Unidad Judicial Delitos Económicos, bajo la dirección del Fiscal de Instrucción del Distrito 4, personal policial del Departamento Delitos Económicos, realizó cuatro allanamientos sobre viviendas ubicadas en distintos puntos de esta ciudad, en los que se hizo efectiva la detención de dos empleados municipales jerárquicos que prestan servicio el Area de Expedición de Carnet de Conducir del CPC de barrio Jardín de esta ciudad. La decisión adoptada por el Fiscal de Instrucción a cargo de la investigación, Ernesto de Aragón, estuvo motivada en la evidencia recolectada en esta causa, iniciada por denuncia a comienzos del año pasado, que daba cuenta de la presunta actividad delictiva que los detenidos junto a otras personas habrían llevado adelante, vinculada a la expedición de múltiples carnets de conducir de forma irregular. En el marco de la tramitación de esta causa, ya se habían realizado previamente dos allanamientos al CPC referido -donde secuestró y posteriormente analizó la documentación vinculada a más de un centenar de trámites de expedición de carnets- y otros 12 procedimientos que tuvieron como objetivo el domicilio de empleados municipales y de personas ajenas a la repartición. Conforme los elementos de prueba reunidos, el Fiscal de Aragón dispuso la detención de los empleados jerárquicos referidos, a quienes les atribuye los delitos de Falsedad Ideológica Reiterada y Abuso de autoridad, y se ha ordenado la imputación de otras personas vinculadas a la repartición y a 14 ciudadanos.
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