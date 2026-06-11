Más inversión en infraestructura escolar: la Provincia transfirió más de $2.700 millones a municipios y comunas en mayo

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, continúa impulsando acciones para mejorar las condiciones edilicias de las instituciones educativas de todo el interior provincial, mediante nuevas transferencias de fondos a municipios y comunas.
Durante mayo, a través del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (Fodemeep) se transfirieron $2.708.054.469,43 a gobiernos locales para la ejecución de obras de infraestructura escolar, tareas de mantenimiento y mejoras en establecimientos educativos.
Con este nuevo desembolso, la inversión acumulada desde el inicio de la gestión del gobernador Martín Llaryora alcanza los $56.307.343.965,07, consolidando una estrategia de intervención territorial que permite atender las necesidades de cada comunidad educativa de manera ágil y eficiente.
Los recursos son destinados a diversas acciones, entre ellas mantenimiento general, refacciones, ampliaciones, adecuación de espacios escolares, mejoras en instalaciones sanitarias, cubiertas, accesibilidad y acondicionamiento de aulas, de acuerdo con las prioridades definidas en cada localidad.
Al respecto, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, señaló: “Cada escuela que mejora sus condiciones edilicias fortalece también las oportunidades de aprendizaje de sus estudiantes. Por decisión del gobernador Martín Llaryora sostenemos una inversión permanente en infraestructura educativa, trabajando junto a municipios y comunas para llegar con respuestas concretas a cada rincón de la provincia”.
El FODEMEEP constituye una política estratégica del Gobierno de Córdoba para acompañar el desarrollo de la infraestructura educativa en todo el territorio provincial. Mediante la articulación permanente entre Provincia, municipios y comunas, el programa permite sostener inversiones continuas que mejoran las condiciones de enseñanza y aprendizaje, fortaleciendo el derecho a la educación de estudiantes y docentes cordobeses.
Durante mayo, a través del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (Fodemeep) se transfirieron $2.708.054.469,43 a gobiernos locales para la ejecución de obras de infraestructura escolar, tareas de mantenimiento y mejoras en establecimientos educativos.
Con este nuevo desembolso, la inversión acumulada desde el inicio de la gestión del gobernador Martín Llaryora alcanza los $56.307.343.965,07, consolidando una estrategia de intervención territorial que permite atender las necesidades de cada comunidad educativa de manera ágil y eficiente.
Los recursos son destinados a diversas acciones, entre ellas mantenimiento general, refacciones, ampliaciones, adecuación de espacios escolares, mejoras en instalaciones sanitarias, cubiertas, accesibilidad y acondicionamiento de aulas, de acuerdo con las prioridades definidas en cada localidad.
Al respecto, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, señaló: “Cada escuela que mejora sus condiciones edilicias fortalece también las oportunidades de aprendizaje de sus estudiantes. Por decisión del gobernador Martín Llaryora sostenemos una inversión permanente en infraestructura educativa, trabajando junto a municipios y comunas para llegar con respuestas concretas a cada rincón de la provincia”.
El FODEMEEP constituye una política estratégica del Gobierno de Córdoba para acompañar el desarrollo de la infraestructura educativa en todo el territorio provincial. Mediante la articulación permanente entre Provincia, municipios y comunas, el programa permite sostener inversiones continuas que mejoran las condiciones de enseñanza y aprendizaje, fortaleciendo el derecho a la educación de estudiantes y docentes cordobeses.
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