Córdoba fortalece la articulación entre la educación técnica y la universidad con nuevos convenios junto a la UTN

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, firmó dos convenios estratégicos con la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba (UTN-FRC). El principal propósito es profundizar la articulación entre la educación técnica secundaria y la formación universitaria, promoviendo trayectorias educativas más integradas y con mayores oportunidades de continuidad.
Estos acuerdos consolidan un trabajo conjunto entre ambas instituciones y marcan un avance en políticas educativas orientadas a ampliar oportunidades de formación, reconocer saberes previos y fortalecer la vinculación territorial.
En este sentido, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “En Córdoba entendemos que la educación técnica y la universidad no pueden pensarse por separado. Estos convenios permiten construir trayectorias formativas más integradas, reconocer los saberes que nuestras y nuestros estudiantes ya desarrollan en las escuelas técnicas y generar nuevas oportunidades para que continúen sus estudios superiores».
Uno de los ejes centrales de esta articulación es la puesta en marcha de una matriz de reconocimiento directo de saberes entre las 19 especialidades de la Educación Técnica Secundaria y las tecnicaturas universitarias de la UTN. La propuesta permitirá establecer mecanismos automáticos de equivalencias académicas, reconociendo las competencias y conocimientos construidos por las y los estudiantes a lo largo de su formación técnica de nivel medio.
De este modo, se jerarquiza el título técnico secundario y se favorecen trayectorias más continuas, evitando repeticiones curriculares innecesarias y fortaleciendo la permanencia en el nivel superior. Al mismo tiempo, la iniciativa contribuye a optimizar los recorridos de formación universitaria y a facilitar el acceso de perfiles técnicos a estudios superiores vinculados con la innovación, la industria y la economía del conocimiento.
En paralelo, el Ministerio de Educación y la UTN-FRC avanzarán en la primera etapa de curricularización del extensionismo universitario, impulsada a través del Departamento de Materias Básicas de la universidad. Esta propuesta incorporará prácticas académicas obligatorias vinculadas a problemáticas reales del sistema educativo provincial.
A través de esta línea de trabajo, estudiantes universitarios podrán desarrollar experiencias formativas con impacto territorial, articulando saberes técnicos y académicos con intervenciones concretas en instituciones educativas de la provincia.
En relación con la firma de los convenios, el decano de la UTN-FRC, Ing. Federico Raúl Olivo Aneiros, expresó: “Este acuerdo representa una gran oportunidad para fortalecer el vínculo entre la escuela técnica y la universidad pública. Estamos convencidos de que la articulación entre instituciones permite construir trayectorias más sólidas, reconocer el esfuerzo formativo de las y los estudiantes y generar propuestas con verdadero impacto social y educativo”.
Asimismo, destacó que estas iniciativas permitirán seguir formando profesionales con capacidades técnicas, compromiso social y una mirada integral sobre los desafíos actuales de la educación y del desarrollo productivo.
Los convenios prevén además instancias de coordinación interinstitucional, seguimiento y evaluación conjunta, junto con la posibilidad de instrumentar proyectos específicos mediante actas complementarias que definirán cronogramas, responsables académicos y establecimientos participantes.
Estos acuerdos consolidan un trabajo conjunto entre ambas instituciones y marcan un avance en políticas educativas orientadas a ampliar oportunidades de formación, reconocer saberes previos y fortalecer la vinculación territorial.
En este sentido, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “En Córdoba entendemos que la educación técnica y la universidad no pueden pensarse por separado. Estos convenios permiten construir trayectorias formativas más integradas, reconocer los saberes que nuestras y nuestros estudiantes ya desarrollan en las escuelas técnicas y generar nuevas oportunidades para que continúen sus estudios superiores».
Uno de los ejes centrales de esta articulación es la puesta en marcha de una matriz de reconocimiento directo de saberes entre las 19 especialidades de la Educación Técnica Secundaria y las tecnicaturas universitarias de la UTN. La propuesta permitirá establecer mecanismos automáticos de equivalencias académicas, reconociendo las competencias y conocimientos construidos por las y los estudiantes a lo largo de su formación técnica de nivel medio.
De este modo, se jerarquiza el título técnico secundario y se favorecen trayectorias más continuas, evitando repeticiones curriculares innecesarias y fortaleciendo la permanencia en el nivel superior. Al mismo tiempo, la iniciativa contribuye a optimizar los recorridos de formación universitaria y a facilitar el acceso de perfiles técnicos a estudios superiores vinculados con la innovación, la industria y la economía del conocimiento.
En paralelo, el Ministerio de Educación y la UTN-FRC avanzarán en la primera etapa de curricularización del extensionismo universitario, impulsada a través del Departamento de Materias Básicas de la universidad. Esta propuesta incorporará prácticas académicas obligatorias vinculadas a problemáticas reales del sistema educativo provincial.
A través de esta línea de trabajo, estudiantes universitarios podrán desarrollar experiencias formativas con impacto territorial, articulando saberes técnicos y académicos con intervenciones concretas en instituciones educativas de la provincia.
En relación con la firma de los convenios, el decano de la UTN-FRC, Ing. Federico Raúl Olivo Aneiros, expresó: “Este acuerdo representa una gran oportunidad para fortalecer el vínculo entre la escuela técnica y la universidad pública. Estamos convencidos de que la articulación entre instituciones permite construir trayectorias más sólidas, reconocer el esfuerzo formativo de las y los estudiantes y generar propuestas con verdadero impacto social y educativo”.
Asimismo, destacó que estas iniciativas permitirán seguir formando profesionales con capacidades técnicas, compromiso social y una mirada integral sobre los desafíos actuales de la educación y del desarrollo productivo.
Los convenios prevén además instancias de coordinación interinstitucional, seguimiento y evaluación conjunta, junto con la posibilidad de instrumentar proyectos específicos mediante actas complementarias que definirán cronogramas, responsables académicos y establecimientos participantes.
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