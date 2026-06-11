Nuevo hito de la salud pública: realizaron el primer implante de marcapasos sin cables en un hospital provincial

Integrantes del equipo de salud del Hospital Córdoba realizaron el primer implante de marcapasos sin cable en un centro público de la provincia, en un procedimiento innovador que representa un importante avance para la cardiología en el sistema sanitario provincial.
El dispositivo, desarrollado en Norteamérica, se utiliza en casos complejos y permite reducir prácticamente a cero el riesgo de infecciones.
Este dispositivo, de apenas 2,5 centímetros y 2 gramos de peso, se implanta directamente dentro del corazón y, a diferencia de los convencionales, no requiere cables ni electrodos, ni bolsas quirúrgicas en el pecho. Esto permite reducir infecciones y complicaciones posteriores, ya que se coloca mediante un catéter por la vena femoral.
El implante se realizó a una persona de 67 años que presentaba un bloqueo auriculoventricular completo y contaba con múltiples antecedentes patológicos, entre ellos un reemplazo de válvula aórtica con dos cirugías previas. Su evolución es favorable.
Agustín Vanella, jefe de Arritmias del Servicio de Cardiología Clínica del hospital e integrante del equipo interviniente, explicó: “La diferencia con los marcapasos tradicionales es enorme: este dispositivo se implanta mediante un procedimiento mínimamente invasivo y reduce prácticamente a cero el riesgo de infecciones. En este caso era la única alternativa posible, y el paciente ya fue dado de alta y evoluciona en perfecto estado”.
El bloqueo auriculoventricular que presentaba el paciente es una interrupción total de la señal eléctrica entre las aurículas y los ventrículos, lo que provoca que latan de manera independiente. Generalmente, esta patología se trata con marcapasos permanentes para asegurar un ritmo cardíaco adecuado.
En este caso particular, la persona ya contaba con implantes previos de marcapasos con cable que le provocaron múltiples infecciones. Ante estas complicaciones, se optó por esta nueva tecnología, que elimina prácticamente el riesgo de infecciones asociadas a los electrodos.
Por su parte, el director del Hospital Córdoba, Eduardo Caminos, valoró el procedimiento y el rol del sistema sanitario provincial: “Es un orgullo no solo para el Hospital Córdoba, sino para toda la salud pública de la provincia. Este es el primer caso y abre una enorme posibilidad para pacientes que no pueden portar marcapasos tradicionales. Además, la Provincia no mezquina recursos: la medicina de alta complejidad que ofrecemos en el sistema público no tiene nada que envidiarle al sector privado”.
Cabe señalar que la intervención se realizó mediante un procedimiento mínimamente invasivo, sin necesidad de cirugía convencional, lo que permitió una rápida recuperación del paciente, quien fue dado de alta en pocos días.
Desde el hospital adelantaron que ya se encuentra en proceso un segundo implante con esta tecnología, lo que consolida el avance del sistema público de salud en prácticas de alta complejidad y reafirma el compromiso de la Provincia con el acceso equitativo a la salud.
El dispositivo, desarrollado en Norteamérica, se utiliza en casos complejos y permite reducir prácticamente a cero el riesgo de infecciones.
Este dispositivo, de apenas 2,5 centímetros y 2 gramos de peso, se implanta directamente dentro del corazón y, a diferencia de los convencionales, no requiere cables ni electrodos, ni bolsas quirúrgicas en el pecho. Esto permite reducir infecciones y complicaciones posteriores, ya que se coloca mediante un catéter por la vena femoral.
El implante se realizó a una persona de 67 años que presentaba un bloqueo auriculoventricular completo y contaba con múltiples antecedentes patológicos, entre ellos un reemplazo de válvula aórtica con dos cirugías previas. Su evolución es favorable.
Agustín Vanella, jefe de Arritmias del Servicio de Cardiología Clínica del hospital e integrante del equipo interviniente, explicó: “La diferencia con los marcapasos tradicionales es enorme: este dispositivo se implanta mediante un procedimiento mínimamente invasivo y reduce prácticamente a cero el riesgo de infecciones. En este caso era la única alternativa posible, y el paciente ya fue dado de alta y evoluciona en perfecto estado”.
El bloqueo auriculoventricular que presentaba el paciente es una interrupción total de la señal eléctrica entre las aurículas y los ventrículos, lo que provoca que latan de manera independiente. Generalmente, esta patología se trata con marcapasos permanentes para asegurar un ritmo cardíaco adecuado.
En este caso particular, la persona ya contaba con implantes previos de marcapasos con cable que le provocaron múltiples infecciones. Ante estas complicaciones, se optó por esta nueva tecnología, que elimina prácticamente el riesgo de infecciones asociadas a los electrodos.
Por su parte, el director del Hospital Córdoba, Eduardo Caminos, valoró el procedimiento y el rol del sistema sanitario provincial: “Es un orgullo no solo para el Hospital Córdoba, sino para toda la salud pública de la provincia. Este es el primer caso y abre una enorme posibilidad para pacientes que no pueden portar marcapasos tradicionales. Además, la Provincia no mezquina recursos: la medicina de alta complejidad que ofrecemos en el sistema público no tiene nada que envidiarle al sector privado”.
Cabe señalar que la intervención se realizó mediante un procedimiento mínimamente invasivo, sin necesidad de cirugía convencional, lo que permitió una rápida recuperación del paciente, quien fue dado de alta en pocos días.
Desde el hospital adelantaron que ya se encuentra en proceso un segundo implante con esta tecnología, lo que consolida el avance del sistema público de salud en prácticas de alta complejidad y reafirma el compromiso de la Provincia con el acceso equitativo a la salud.
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