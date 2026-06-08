Cruz del Eje: tres detenidos por comercializar cocaína y marihuana en un predio usurpado del ferrocarril

Luego de tres meses de intensas investigaciones, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desmantelaron una banda narco, cerraron cuatro puntos de venta, secuestraron drogas y detuvieron a tres sujetos mayores de edad en la ciudad de Cruz del Eje.
El operativo, dirigido por el Ministerio Público Fiscal, fue desarrollado en un extenso y usurpado predio de la estación del ferrocarril. Más precisamente en barrio Mitre. Quedaron detenidos tres narcomenudistas de 23, 30 y 35 años.
En los domicilios, con destacaba labor de los investigadores de la FPA, se secuestraron 106 dosis de cocaína y 48 de marihuana, tres plantas de cannabis sativa, sustancia de corte, dinero y elementos aparentemente de fraccionamiento de sustancias ilícitas.
Para destacar, los tres aprehendidos formaban parte de una banda narco. Además, los puntos de venta se encontraban a poca distancia del predio mencionado.
La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje, a cargo del Dr. Martín Torés, ordenó la remisión de todos los elementos incautados y el traslado de los aprehendidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.
El operativo, dirigido por el Ministerio Público Fiscal, fue desarrollado en un extenso y usurpado predio de la estación del ferrocarril. Más precisamente en barrio Mitre. Quedaron detenidos tres narcomenudistas de 23, 30 y 35 años.
En los domicilios, con destacaba labor de los investigadores de la FPA, se secuestraron 106 dosis de cocaína y 48 de marihuana, tres plantas de cannabis sativa, sustancia de corte, dinero y elementos aparentemente de fraccionamiento de sustancias ilícitas.
Para destacar, los tres aprehendidos formaban parte de una banda narco. Además, los puntos de venta se encontraban a poca distancia del predio mencionado.
La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje, a cargo del Dr. Martín Torés, ordenó la remisión de todos los elementos incautados y el traslado de los aprehendidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario