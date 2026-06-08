Caso Agostina: la Fiscalía decretó secreto de sumario por 10 días y acumuló la causa de 2025 contra el imputado

La Fiscalía de Instrucción 13 (Distrito 3 Turno 7) de la ciudad de Córdoba informa que, en la causa en la que se investiga el Femicidio de la menor Agostina Vega, se dispuso decretar el Secreto de Sumario por el término de 10 días a partir de éste 3 de junio de 2026. Esto en virtud de las nuevas medidas de investigación ordenadas y en ejecución dentro del proceso. Asimismo se informa que ésta fiscalía requirió la acumulación de la causa por «Privación Ilegítima de la Libertad» contra el imputado Claudio Barrelier del año 2025. Toda novedad en torno a la investigación será comunicada oportunamente teniendo en cuenta las limitaciones del plazo aludido.
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