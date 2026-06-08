Las escuelas cordobesas participaron de la Jornada “Educar en Igualdad 2026”

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba llevó adelante la Jornada “Educar en Igualdad 2026”, una propuesta desarrollada en todas las instituciones educativas de la provincia que convocó a más de 900 mil estudiantes, docentes y familias a reflexionar sobre la construcción de vínculos respetuosos, la igualdad de oportunidades y la prevención de las violencias por motivos de género. Las actividades se realizaron entre el 1 y el 5 de junio en cada institución educativa según lo previsto en el calendario escolar.
La iniciativa se desarrolló en el marco de la Ley Nacional N.° 27.234 de Educación para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y forma parte de las acciones que impulsa el Ministerio para fortalecer la convivencia escolar y promover entornos educativos más inclusivos y libres de discriminación.
Para esta edición, las propuestas pedagógicas recuperaron juegos tradicionales como la rayuela, la oca, el sapito y los dados, resignificándolos como herramientas para el diálogo, la reflexión y el aprendizaje. A través de estas dinámicas, niñas, niños, adolescentes y adultos pudieron identificar estereotipos, reconocer situaciones de desigualdad y pensar estrategias para construir relaciones basadas en el respeto, la empatía y el cuidado mutuo.
Las experiencias desarrolladas en las escuelas evidenciaron el valor de estos espacios de encuentro y participación. Desde el Jardín de Infantes Inés Moyano de Molina, de la localidad de San Esteban, destacaron que las actividades permitieron que estudiantes y familias identificaran situaciones que generan bienestar y otras que provocan malestar, favoreciendo la reflexión sobre la importancia de las palabras, las acciones y el reconocimiento del otro en la construcción de vínculos saludables.
Por su parte, Fabiana Gramaglia, directora de la escuela primaria Justo Páez Molina, destacó el valor de la propuesta en la infancia: “La Jornada Educar en Igualdad forma parte de nuestro Proyecto Institucional ‘Vivimos nuestras sexualidades en libertad y con responsabilidad’. Para nuestra comunidad es una necesidad imperiosa construir espacios escolares seguros, inclusivos y equitativos, donde la afectividad, el cuidado del cuerpo y la equidad de género sean dimensiones esenciales del desarrollo integral de los niños y niñas. Al promover el respeto mutuo, la empatía y la valoración de la diversidad, fortalecemos un clima escolar donde prima la circulación de la palabra, permitiendo vivenciar la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los derechos”.
Asimismo, la vivencia en las aulas del nivel secundario dejó un balance positivo. Micaela, docente del Instituto Santa Juana de Arco, expresó: “Haber vivido la Jornada Provincial “Educar en Igualdad” 2026 en nuestro nivel secundario nos deja el corazón lleno de esperanza y la certeza de que la escuela sigue siendo el espacio más valioso para la transformación social. Lejos de ser una actividad meramente formal, la jornada se convirtió en un verdadero encuentro de escucha, reflexión profunda y sensibilidad. Fue hermoso ver cómo nuestros jóvenes tomaron la palabra con tanta madurez, desarmando estereotipos, debatiendo con respeto y proponiendo modos más sanos, empáticos e igualitarios de vincularse”.
Al ser consultado sobre el impacto global de la iniciativa, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “Educar en Igualdad reafirma el compromiso de nuestras escuelas con la construcción de vínculos respetuosos, igualitarios y libres de violencias. En el año en que celebramos los 20 años de la Educación Sexual Integral, valoramos el trabajo cotidiano que realizan las comunidades educativas en toda la provincia para formar ciudadanos comprometidos con el respeto, la convivencia democrática y el cuidado de los demás. Seguimos fortaleciendo una educación que garantice derechos y contribuya a construir una sociedad más justa e inclusiva”.
La propuesta fue impulsada por el Programa de Educación Sexual Integral de la Dirección General de Bienestar Educativo, dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior. Su alcance se vio reflejado en el interés de las instituciones educativas, registrándose más de 1.300 consultas a materiales y recursos pedagógicos vinculados con la jornada durante esta semana, superando las 2.000 visitas acumuladas a lo largo de los últimos meses.
Por su parte, la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, señaló: “Estos datos muestran el compromiso de las instituciones educativas con la construcción de entornos más igualitarios y libres de violencias, así como el interés por seguir fortaleciendo el trabajo pedagógico en torno a la Educación Sexual Integral”.
La realización de esta jornada coincidió además con una nueva conmemoración del movimiento Ni Una Menos, reafirmando la importancia de generar espacios de diálogo y reflexión que permitan prevenir las violencias por motivos de género desde edades tempranas. En este sentido, la escuela continúa siendo un ámbito fundamental para promover el respeto por las diferencias, garantizar derechos y acompañar la construcción de una ciudadanía comprometida con la igualdad y la convivencia democrática.
Para acceder a la propuesta de materiales y orientaciones que se trabajó durante la jornada, se puede ingresar a través del siguiente enlace: https://surl.li/nueiow
La iniciativa se desarrolló en el marco de la Ley Nacional N.° 27.234 de Educación para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y forma parte de las acciones que impulsa el Ministerio para fortalecer la convivencia escolar y promover entornos educativos más inclusivos y libres de discriminación.
Para esta edición, las propuestas pedagógicas recuperaron juegos tradicionales como la rayuela, la oca, el sapito y los dados, resignificándolos como herramientas para el diálogo, la reflexión y el aprendizaje. A través de estas dinámicas, niñas, niños, adolescentes y adultos pudieron identificar estereotipos, reconocer situaciones de desigualdad y pensar estrategias para construir relaciones basadas en el respeto, la empatía y el cuidado mutuo.
Las experiencias desarrolladas en las escuelas evidenciaron el valor de estos espacios de encuentro y participación. Desde el Jardín de Infantes Inés Moyano de Molina, de la localidad de San Esteban, destacaron que las actividades permitieron que estudiantes y familias identificaran situaciones que generan bienestar y otras que provocan malestar, favoreciendo la reflexión sobre la importancia de las palabras, las acciones y el reconocimiento del otro en la construcción de vínculos saludables.
Por su parte, Fabiana Gramaglia, directora de la escuela primaria Justo Páez Molina, destacó el valor de la propuesta en la infancia: “La Jornada Educar en Igualdad forma parte de nuestro Proyecto Institucional ‘Vivimos nuestras sexualidades en libertad y con responsabilidad’. Para nuestra comunidad es una necesidad imperiosa construir espacios escolares seguros, inclusivos y equitativos, donde la afectividad, el cuidado del cuerpo y la equidad de género sean dimensiones esenciales del desarrollo integral de los niños y niñas. Al promover el respeto mutuo, la empatía y la valoración de la diversidad, fortalecemos un clima escolar donde prima la circulación de la palabra, permitiendo vivenciar la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los derechos”.
Asimismo, la vivencia en las aulas del nivel secundario dejó un balance positivo. Micaela, docente del Instituto Santa Juana de Arco, expresó: “Haber vivido la Jornada Provincial “Educar en Igualdad” 2026 en nuestro nivel secundario nos deja el corazón lleno de esperanza y la certeza de que la escuela sigue siendo el espacio más valioso para la transformación social. Lejos de ser una actividad meramente formal, la jornada se convirtió en un verdadero encuentro de escucha, reflexión profunda y sensibilidad. Fue hermoso ver cómo nuestros jóvenes tomaron la palabra con tanta madurez, desarmando estereotipos, debatiendo con respeto y proponiendo modos más sanos, empáticos e igualitarios de vincularse”.
Al ser consultado sobre el impacto global de la iniciativa, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “Educar en Igualdad reafirma el compromiso de nuestras escuelas con la construcción de vínculos respetuosos, igualitarios y libres de violencias. En el año en que celebramos los 20 años de la Educación Sexual Integral, valoramos el trabajo cotidiano que realizan las comunidades educativas en toda la provincia para formar ciudadanos comprometidos con el respeto, la convivencia democrática y el cuidado de los demás. Seguimos fortaleciendo una educación que garantice derechos y contribuya a construir una sociedad más justa e inclusiva”.
La propuesta fue impulsada por el Programa de Educación Sexual Integral de la Dirección General de Bienestar Educativo, dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior. Su alcance se vio reflejado en el interés de las instituciones educativas, registrándose más de 1.300 consultas a materiales y recursos pedagógicos vinculados con la jornada durante esta semana, superando las 2.000 visitas acumuladas a lo largo de los últimos meses.
Por su parte, la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, señaló: “Estos datos muestran el compromiso de las instituciones educativas con la construcción de entornos más igualitarios y libres de violencias, así como el interés por seguir fortaleciendo el trabajo pedagógico en torno a la Educación Sexual Integral”.
La realización de esta jornada coincidió además con una nueva conmemoración del movimiento Ni Una Menos, reafirmando la importancia de generar espacios de diálogo y reflexión que permitan prevenir las violencias por motivos de género desde edades tempranas. En este sentido, la escuela continúa siendo un ámbito fundamental para promover el respeto por las diferencias, garantizar derechos y acompañar la construcción de una ciudadanía comprometida con la igualdad y la convivencia democrática.
Para acceder a la propuesta de materiales y orientaciones que se trabajó durante la jornada, se puede ingresar a través del siguiente enlace: https://surl.li/nueiow
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