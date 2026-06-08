Tres docentes cordobeses fueron seleccionados entre los mejores educadores del país

Los docentes cordobeses Emilio Martín Chavesta, Marisa Ferreyra y Analia Gozzarino fueron seleccionados como semifinalistas de la sexta edición del Premio “Docentes que Inspiran”, iniciativa impulsada por Clarín y Zurich junto a la Fundación Varkey para visibilizar experiencias pedagógicas transformadoras en todo el país.
La distinción adquiere especial relevancia al considerar que los tres educadores fueron elegidos entre más de 2.500 postulaciones provenientes de distintas provincias argentinas, integrando un grupo de apenas 24 semifinalistas.
Este reconocimiento pone en valor el compromiso cotidiano de los docentes cordobeses y el trabajo sostenido de las comunidades educativas que acompañan e impulsan proyectos innovadores en cada institución.
Asimismo, refleja el esfuerzo de escuelas que, a partir de sus Planes Educativos Institucionales (PEI), construyen propuestas pedagógicas con impacto real en las trayectorias de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “El reconocimiento a Emilio, Marisa y Analia es también un reconocimiento a las comunidades educativas que hacen posible que las ideas se transformen en proyectos concretos y en oportunidades para los estudiantes. Siguiendo la visión de nuestro gobernador Martín Llaryora, trabajamos para fortalecer escuelas con capacidad de innovar, incluir y generar respuestas a los desafíos de cada contexto. Estos docentes representan el enorme potencial transformador que existe en las aulas cordobesas y constituyen un orgullo para toda la educación de la provincia”.
Los tres proyectos seleccionados reflejan distintas formas de construir aprendizajes significativos y fortalecer las trayectorias educativas.
Emilio Martín Chavesta
Docente de Música y director del Coro Juvenil Mixto del ISEAM Domingo Zipoli de Córdoba Capital, lideró junto a estudiantes y familias un proceso de organización y autogestión que permitió concretar una gira artística por Europa durante 2025.
La experiencia llevó a 50 jóvenes a presentarse en escenarios de Madrid, Berlín y Roma, promoviendo además prácticas inclusivas que favorecen la participación de estudiantes con distintas realidades y necesidades.
Marisa Ferreyra
Docente de Informática del IPEM N.° 338 “Dr. Salvador Mazza”, desarrolló propuestas orientadas a reducir el abandono escolar y fortalecer la inclusión digital en un contexto urbano vulnerable.
A través de proyectos tecnológicos vinculados con problemáticas reales y estrategias pedagógicas innovadoras, logró acompañar a más estudiantes hasta la finalización de sus estudios secundarios y promover la continuidad en el nivel superior.
Analia Gozzarino
Docente de Inglés del Colegio La Merced de Río Cuarto, impulsa proyectos que articulan alfabetización transmedia, ciudadanía global e inclusión.
Entre sus iniciativas se destacan experiencias de intercambio con científicos de la NASA, la producción de materiales digitales accesibles y el desarrollo de podcasts educativos que favorecen la participación y la confianza de estudiantes con distintas trayectorias y desafíos personales.
La presencia de docentes cordobeses en las instancias destacadas del premio nacional da continuidad a una trayectoria de participación y reconocimiento que la provincia viene consolidando en los últimos años.
En este marco, el Gobierno de Córdoba también destaca a educadores que en ediciones anteriores alcanzaron instancias finales o fueron reconocidos a nivel nacional, entre ellos Macarena Uría y Federico Ferraro, cuyas experiencias continúan siendo referencia para otras instituciones y comunidades educativas.
Para más información sobre el certamen: www.doce+ntesqueinspiran.com.ar
La distinción adquiere especial relevancia al considerar que los tres educadores fueron elegidos entre más de 2.500 postulaciones provenientes de distintas provincias argentinas, integrando un grupo de apenas 24 semifinalistas.
Este reconocimiento pone en valor el compromiso cotidiano de los docentes cordobeses y el trabajo sostenido de las comunidades educativas que acompañan e impulsan proyectos innovadores en cada institución.
Asimismo, refleja el esfuerzo de escuelas que, a partir de sus Planes Educativos Institucionales (PEI), construyen propuestas pedagógicas con impacto real en las trayectorias de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “El reconocimiento a Emilio, Marisa y Analia es también un reconocimiento a las comunidades educativas que hacen posible que las ideas se transformen en proyectos concretos y en oportunidades para los estudiantes. Siguiendo la visión de nuestro gobernador Martín Llaryora, trabajamos para fortalecer escuelas con capacidad de innovar, incluir y generar respuestas a los desafíos de cada contexto. Estos docentes representan el enorme potencial transformador que existe en las aulas cordobesas y constituyen un orgullo para toda la educación de la provincia”.
Los tres proyectos seleccionados reflejan distintas formas de construir aprendizajes significativos y fortalecer las trayectorias educativas.
Emilio Martín Chavesta
Docente de Música y director del Coro Juvenil Mixto del ISEAM Domingo Zipoli de Córdoba Capital, lideró junto a estudiantes y familias un proceso de organización y autogestión que permitió concretar una gira artística por Europa durante 2025.
La experiencia llevó a 50 jóvenes a presentarse en escenarios de Madrid, Berlín y Roma, promoviendo además prácticas inclusivas que favorecen la participación de estudiantes con distintas realidades y necesidades.
Marisa Ferreyra
Docente de Informática del IPEM N.° 338 “Dr. Salvador Mazza”, desarrolló propuestas orientadas a reducir el abandono escolar y fortalecer la inclusión digital en un contexto urbano vulnerable.
A través de proyectos tecnológicos vinculados con problemáticas reales y estrategias pedagógicas innovadoras, logró acompañar a más estudiantes hasta la finalización de sus estudios secundarios y promover la continuidad en el nivel superior.
Analia Gozzarino
Docente de Inglés del Colegio La Merced de Río Cuarto, impulsa proyectos que articulan alfabetización transmedia, ciudadanía global e inclusión.
Entre sus iniciativas se destacan experiencias de intercambio con científicos de la NASA, la producción de materiales digitales accesibles y el desarrollo de podcasts educativos que favorecen la participación y la confianza de estudiantes con distintas trayectorias y desafíos personales.
La presencia de docentes cordobeses en las instancias destacadas del premio nacional da continuidad a una trayectoria de participación y reconocimiento que la provincia viene consolidando en los últimos años.
En este marco, el Gobierno de Córdoba también destaca a educadores que en ediciones anteriores alcanzaron instancias finales o fueron reconocidos a nivel nacional, entre ellos Macarena Uría y Federico Ferraro, cuyas experiencias continúan siendo referencia para otras instituciones y comunidades educativas.
Para más información sobre el certamen: www.doce+ntesqueinspiran.com.ar
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
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