Córdoba fue elegida como sede por L’Étape por dos años más

Tras el exitoso paso de L’Étape Argentina por la provincia este año, la organización eligió a Córdoba para ser sede de la competencia por los próximos dos años, ratificando su posicionamiento como uno de los destinos más importantes de la región para la realización de eventos deportivos de alcance internacional.
La próxima edición ya tiene fecha confirmada: se desarrollará el 4 de abril de 2027 y volverá a tener como epicentro al Centro de Convenciones Córdoba, desde donde partirán y finalizarán los recorridos que convocarán a ciclistas de distintos puntos del país y del exterior.
Además, las inscripciones para participar se habilitarán el próximo 10 de junio, dando inicio a una nueva etapa de preparación para una prueba que combina deporte, turismo y promoción del destino Córdoba.
La confirmación de la continuidad de L’Étape en la Provincia llega luego de una exhaustiva evaluación realizada por ASO tras la edición disputada el pasado 22 de marzo, que reunió a miles de ciclistas en las rutas cordobesas y generó un importante movimiento turístico y económico.
Un evento que dejó una marca positiva
Desde ASO, el balance fue contundente: «Este primer evento en Argentina es un best case para el futuro de L’Étape Series. Si hay que tomar un ejemplo, es Argentina”. Así, la edición realizada en Córdoba fue considerada un “caso modelo” dentro del circuito global de L’Étape Series.
La evaluación destacó aspectos vinculados a la seguridad del recorrido, la logística operativa, los servicios brindados a los participantes y la experiencia general del evento. También fueron valorados positivamente la expo, la zona de llegada, los puntos de hidratación y las propuestas especiales incluidas dentro del circuito.
El trabajo conjunto entre organizadores, instituciones y equipos técnicos permitió desarrollar una competencia bajo estándares internacionales y posicionar a Córdoba dentro del calendario global de la franquicia.
Mucho más que una carrera
La edición 2026 dejó además numerosas historias que reflejaron el espíritu de la prueba. Desde ciclistas experimentados hasta aficionados que enfrentaron un desafío personal, cada participante encontró en las rutas cordobesas una experiencia diferente.
Llegaron desde distintos puntos del país, acompañados por familias, amigos y grupos de entrenamiento. Hubo quienes celebraron una marca deportiva y también quienes simplemente cumplieron el objetivo de cruzar la meta.
Historias como las de Ricardo, que a sus 62 años destacó la convivencia y el respeto en el recorrido, o la de Leandro, panadero de Valle Hermoso que se propuso completar la prueba como un desafío personal, reflejan el verdadero espíritu de L’Étape.
Por eso, la continuidad de la competencia en Córdoba representa mucho más que la confirmación de una sede. Significa la posibilidad de seguir construyendo una comunidad alrededor del deporte, de mostrar los paisajes de la provincia al mundo y de generar nuevas historias en cada kilómetro recorrido.
El 4 de abril del próximo año, se abrirá un nuevo capítulo y Córdoba volverá a estar lista para recibirlo.
La próxima edición ya tiene fecha confirmada: se desarrollará el 4 de abril de 2027 y volverá a tener como epicentro al Centro de Convenciones Córdoba, desde donde partirán y finalizarán los recorridos que convocarán a ciclistas de distintos puntos del país y del exterior.
Además, las inscripciones para participar se habilitarán el próximo 10 de junio, dando inicio a una nueva etapa de preparación para una prueba que combina deporte, turismo y promoción del destino Córdoba.
La confirmación de la continuidad de L’Étape en la Provincia llega luego de una exhaustiva evaluación realizada por ASO tras la edición disputada el pasado 22 de marzo, que reunió a miles de ciclistas en las rutas cordobesas y generó un importante movimiento turístico y económico.
Un evento que dejó una marca positiva
Desde ASO, el balance fue contundente: «Este primer evento en Argentina es un best case para el futuro de L’Étape Series. Si hay que tomar un ejemplo, es Argentina”. Así, la edición realizada en Córdoba fue considerada un “caso modelo” dentro del circuito global de L’Étape Series.
La evaluación destacó aspectos vinculados a la seguridad del recorrido, la logística operativa, los servicios brindados a los participantes y la experiencia general del evento. También fueron valorados positivamente la expo, la zona de llegada, los puntos de hidratación y las propuestas especiales incluidas dentro del circuito.
El trabajo conjunto entre organizadores, instituciones y equipos técnicos permitió desarrollar una competencia bajo estándares internacionales y posicionar a Córdoba dentro del calendario global de la franquicia.
Mucho más que una carrera
La edición 2026 dejó además numerosas historias que reflejaron el espíritu de la prueba. Desde ciclistas experimentados hasta aficionados que enfrentaron un desafío personal, cada participante encontró en las rutas cordobesas una experiencia diferente.
Llegaron desde distintos puntos del país, acompañados por familias, amigos y grupos de entrenamiento. Hubo quienes celebraron una marca deportiva y también quienes simplemente cumplieron el objetivo de cruzar la meta.
Historias como las de Ricardo, que a sus 62 años destacó la convivencia y el respeto en el recorrido, o la de Leandro, panadero de Valle Hermoso que se propuso completar la prueba como un desafío personal, reflejan el verdadero espíritu de L’Étape.
Por eso, la continuidad de la competencia en Córdoba representa mucho más que la confirmación de una sede. Significa la posibilidad de seguir construyendo una comunidad alrededor del deporte, de mostrar los paisajes de la provincia al mundo y de generar nuevas historias en cada kilómetro recorrido.
El 4 de abril del próximo año, se abrirá un nuevo capítulo y Córdoba volverá a estar lista para recibirlo.
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