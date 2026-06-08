Controles en el espacio público: Detienen a dos naranjitas y secuestran más de $110 millones

En el marco de los operativos de control y ordenamiento urbano que se realizan de manera conjunta entre el Gobierno de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba, efectivos de la Policía de Córdoba detuvieron a dos hombres que se desempeñaban como cuidacoches y secuestraron una importante suma de dinero cuya procedencia es investigada por la Justicia.
El procedimiento tuvo lugar en Pasaje Humberto Primo al 900, en barrio Alberdi, mientras personal policial desarrollaba tareas de fiscalización y control preventivo sobre actividades vinculadas al cuidado informal de vehículos en la vía pública.
Según informaron fuentes policiales, durante la intervención uno de los individuos intentó evadir el control e ingresar a un automóvil estacionado en el lugar, por lo que fue inmediatamente interceptado.
Al inspeccionar el vehículo, los efectivos hallaron tres valijas y un bolso que contenían aproximadamente 75 millones de pesos y cerca de 25 mil dólares estadounidenses.
El dinero fue secuestrado junto con el automóvil y otros elementos considerados de interés para la investigación.
Los dos hombres, ambos mayores de edad y con antecedentes delictivos y contravencionales, quedaron a disposición de la Justicia.
Por disposición judicial, las actuaciones fueron remitidas al Departamento Delitos Económicos, que tendrá a su cargo determinar el origen y la procedencia de los fondos encontrados.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, sostuvo que el procedimiento forma parte de los controles que se vienen realizando para acompañar la implementación del nuevo sistema de estacionamiento medido y reforzar la presencia del Estado en el espacio público.
“Estos operativos permiten garantizar el cumplimiento de las normas y, en algunos casos, detectar situaciones que requieren la intervención de la Justicia”, señaló.
Los controles continuarán desarrollándose en distintos sectores de la ciudad como parte de una estrategia conjunta orientada a fortalecer la convivencia ciudadana, recuperar espacios públicos para los vecinos y prevenir actividades irregulares en la vía pública.
El procedimiento tuvo lugar en Pasaje Humberto Primo al 900, en barrio Alberdi, mientras personal policial desarrollaba tareas de fiscalización y control preventivo sobre actividades vinculadas al cuidado informal de vehículos en la vía pública.
Según informaron fuentes policiales, durante la intervención uno de los individuos intentó evadir el control e ingresar a un automóvil estacionado en el lugar, por lo que fue inmediatamente interceptado.
Al inspeccionar el vehículo, los efectivos hallaron tres valijas y un bolso que contenían aproximadamente 75 millones de pesos y cerca de 25 mil dólares estadounidenses.
El dinero fue secuestrado junto con el automóvil y otros elementos considerados de interés para la investigación.
Los dos hombres, ambos mayores de edad y con antecedentes delictivos y contravencionales, quedaron a disposición de la Justicia.
Por disposición judicial, las actuaciones fueron remitidas al Departamento Delitos Económicos, que tendrá a su cargo determinar el origen y la procedencia de los fondos encontrados.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, sostuvo que el procedimiento forma parte de los controles que se vienen realizando para acompañar la implementación del nuevo sistema de estacionamiento medido y reforzar la presencia del Estado en el espacio público.
“Estos operativos permiten garantizar el cumplimiento de las normas y, en algunos casos, detectar situaciones que requieren la intervención de la Justicia”, señaló.
Los controles continuarán desarrollándose en distintos sectores de la ciudad como parte de una estrategia conjunta orientada a fortalecer la convivencia ciudadana, recuperar espacios públicos para los vecinos y prevenir actividades irregulares en la vía pública.
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