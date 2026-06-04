Más de 170 estudiantes de escuelas técnicas cordobesas participaron de la Bienal Metalmecánica

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba acompañó la participación de 175 estudiantes y 22 docentes de 12 escuelas técnicas en la Feria BIMM – Bienal Metalmecánica 2026, uno de los eventos industriales más relevantes del país, orientado a las tecnologías para la producción y la innovación industrial.
La actividad se desarrolló en el marco de la feria organizada por la Cámara Argentina de la Máquina-Herramienta y Tecnologías para la Producción (CARMAHE) y la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC), consolidada como un espacio estratégico para el entramado industrial, productivo y tecnológico de la provincia.
Durante la jornada, estudiantes de las especialidades Equipos e Instalaciones Electromecánicas y Técnico Mecánico recorrieron stands, participaron de actividades especialmente diseñadas para el sector educativo y asistieron a charlas vinculadas con automatización, robótica, inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas a la industria. Además, pudieron intercambiar experiencias con profesionales y egresados que actualmente se desempeñan en distintos ámbitos productivos.
Al ser consultado sobre la importancia de este tipo de iniciativas, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, señaló: “Por decisión del gobernador Martín Llaryora, seguimos fortaleciendo una educación técnica conectada con los desafíos reales del mundo productivo y tecnológico. Que nuestros estudiantes puedan participar de estos espacios significa ampliar horizontes, conocer las transformaciones de la industria y prepararse para construir proyectos de vida con más oportunidades de formación y empleo en Córdoba”.
En relación con la propuesta, el director general de Educación Técnica y Formación Profesional, Diego Suárez, expresó: “La posibilidad de participar en espacios como BIMM permite que los estudiantes conozcan de cerca las transformaciones que atraviesa la industria y comprendan cómo los saberes que adquieren en la escuela se proyectan en escenarios reales de producción. Estas experiencias amplían perspectivas, generan nuevas inquietudes y fortalecen el vínculo entre la formación técnica y el desarrollo de Córdoba”.
Las instituciones participantes pertenecen a las especialidades Equipos e Instalaciones Electromecánicas y Técnico Mecánico. Entre ellas se encuentran el IPEMyT N.° 319 “Roberto Fontanarrosa”, el IPEMyT N.° 310 “Puerto Argentino”, el IPET N.° 321 “Brigadier Juan Manuel de Rosas”, el IPET N.° 357 “José Campellone”, el IPET N.° 416, el IPET N.° 70 “Prof. Dr. Humberto Dionisi”, el IPET N.° 77 “Gobernador Dr. Santiago del Castillo”, el IPET N.° 430 “Técnico Industrial Zona Norte”, el IPET N.° 48 “Presidente Roca”, el IPET N.° 247 “Ing. Carlos Cassaffousth”, el IPET N.° 249 “Nicolás Copérnico” y el IPET N.° 337 “Jorge Alberto Sabato”.
Por su parte, los equipos directivos de las escuelas destacaron el valor formativo de la experiencia, remarcando que permitió a las y los estudiantes acercarse a tecnologías de última generación, interactuar con referentes de la industria y conocer de primera mano las transformaciones que atraviesan los procesos productivos. Asimismo, señalaron que estas propuestas complementan los aprendizajes desarrollados en las aulas y amplían las perspectivas de inserción académica y laboral de los futuros técnicos.
En tanto, uno de los estudiantes participantes manifestó: “La experiencia fue muy enriquecedora porque nos permitió conocer de cerca tecnologías y equipos que habitualmente no tenemos la posibilidad de ver en la escuela. Además, pudimos comprender mejor cómo se aplican en la industria muchos de los contenidos que aprendemos en nuestras materias y conocer distintas oportunidades que ofrece el sector para nuestro futuro”.
De esta manera, las escuelas técnicas cordobesas continúan ampliando los espacios de aprendizaje más allá del aula, promoviendo experiencias que fortalecen la formación integral de las y los estudiantes y consolidan el vínculo entre educación, innovación, tecnología y desarrollo productivo.
La actividad se desarrolló en el marco de la feria organizada por la Cámara Argentina de la Máquina-Herramienta y Tecnologías para la Producción (CARMAHE) y la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC), consolidada como un espacio estratégico para el entramado industrial, productivo y tecnológico de la provincia.
Durante la jornada, estudiantes de las especialidades Equipos e Instalaciones Electromecánicas y Técnico Mecánico recorrieron stands, participaron de actividades especialmente diseñadas para el sector educativo y asistieron a charlas vinculadas con automatización, robótica, inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas a la industria. Además, pudieron intercambiar experiencias con profesionales y egresados que actualmente se desempeñan en distintos ámbitos productivos.
Al ser consultado sobre la importancia de este tipo de iniciativas, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, señaló: “Por decisión del gobernador Martín Llaryora, seguimos fortaleciendo una educación técnica conectada con los desafíos reales del mundo productivo y tecnológico. Que nuestros estudiantes puedan participar de estos espacios significa ampliar horizontes, conocer las transformaciones de la industria y prepararse para construir proyectos de vida con más oportunidades de formación y empleo en Córdoba”.
En relación con la propuesta, el director general de Educación Técnica y Formación Profesional, Diego Suárez, expresó: “La posibilidad de participar en espacios como BIMM permite que los estudiantes conozcan de cerca las transformaciones que atraviesa la industria y comprendan cómo los saberes que adquieren en la escuela se proyectan en escenarios reales de producción. Estas experiencias amplían perspectivas, generan nuevas inquietudes y fortalecen el vínculo entre la formación técnica y el desarrollo de Córdoba”.
Las instituciones participantes pertenecen a las especialidades Equipos e Instalaciones Electromecánicas y Técnico Mecánico. Entre ellas se encuentran el IPEMyT N.° 319 “Roberto Fontanarrosa”, el IPEMyT N.° 310 “Puerto Argentino”, el IPET N.° 321 “Brigadier Juan Manuel de Rosas”, el IPET N.° 357 “José Campellone”, el IPET N.° 416, el IPET N.° 70 “Prof. Dr. Humberto Dionisi”, el IPET N.° 77 “Gobernador Dr. Santiago del Castillo”, el IPET N.° 430 “Técnico Industrial Zona Norte”, el IPET N.° 48 “Presidente Roca”, el IPET N.° 247 “Ing. Carlos Cassaffousth”, el IPET N.° 249 “Nicolás Copérnico” y el IPET N.° 337 “Jorge Alberto Sabato”.
Por su parte, los equipos directivos de las escuelas destacaron el valor formativo de la experiencia, remarcando que permitió a las y los estudiantes acercarse a tecnologías de última generación, interactuar con referentes de la industria y conocer de primera mano las transformaciones que atraviesan los procesos productivos. Asimismo, señalaron que estas propuestas complementan los aprendizajes desarrollados en las aulas y amplían las perspectivas de inserción académica y laboral de los futuros técnicos.
En tanto, uno de los estudiantes participantes manifestó: “La experiencia fue muy enriquecedora porque nos permitió conocer de cerca tecnologías y equipos que habitualmente no tenemos la posibilidad de ver en la escuela. Además, pudimos comprender mejor cómo se aplican en la industria muchos de los contenidos que aprendemos en nuestras materias y conocer distintas oportunidades que ofrece el sector para nuestro futuro”.
De esta manera, las escuelas técnicas cordobesas continúan ampliando los espacios de aprendizaje más allá del aula, promoviendo experiencias que fortalecen la formación integral de las y los estudiantes y consolidan el vínculo entre educación, innovación, tecnología y desarrollo productivo.
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