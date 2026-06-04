La Carlota: una megaobra de 17 kilómetros de extensión protegerá a la ciudad contra inundaciones

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, lleva adelante la obra de protección contra inundaciones en La Carlota con un avance que ya alcanza el 66%, consolidándose como una de las intervenciones hídricas más relevantes del territorio cordobés.
Con un presupuesto oficial de $1.734 millones, el proyecto busca fortalecer la capacidad de drenaje urbano y proteger a la población ante eventos hidrometeorológicos extremos, especialmente las crecidas del Río Cuarto, que históricamente han afectado a la ciudad.
El proyecto, que demandó un diagnóstico técnico encargado por el propio municipio, consiste de intervenciones urbanas y periurbanas que combinan canales, terraplenes, estaciones de bombeo y nuevas compuertas.
Lo que distingue a esta intervención es su carácter integral, un sistema articulado que actúa en distintas etapas.
Primero, contiene los excedentes del Río Cuarto aguas arriba mediante los terraplenes y bordos; luego los deriva hacia el sur a través de los canales; y finalmente evacúa el agua que eventualmente ingrese al ejido urbano mediante las estaciones de bombeo y las compuertas.
“Es un proyecto completamente integral, pensado para proteger a toda la ciudad y sus alrededores en distintas etapas. Por su magnitud, será una de las defensas contra inundaciones más grandes del territorio cordobés”, definió el ingeniero Diego Insfrán, de la Secretaría de Infraestructura Hídrica y Gasífera, a cargo de la supervisión de los trabajos.
Sobre la importancia de la intervención, la intendenta de la ciudad, Natalia Bellón, valoró: “Es esencial que el Gobierno nos ayude con estas obras, no solo para toda nuestra gente sino también para nuestros productores. Sin la Provincia, es imposible ejecutar un proyecto de este tamaño”.
En esa dirección, una vez concluidos los trabajos, los 14.480 habitantes de La Carlota quedarán resguardados de posibles inundaciones. La infraestructura también tendrá un importante impacto en el sector agropecuario de la región, en cuanto su producción y establecimientos no correrán peligro.
Los trabajos en ejecución
La intervención es amplia y abarca distintos frentes simultáneos en el área urbana y periurbana de La Carlota.
Un sistema pensado para la ciudad completa.
Canal de la Cuenca Suroeste — La obra más extensa del conjunto: 10,5 kilómetros de readecuación entre la Ruta E-50 y el camino T377-10. Incluye limpieza del cajero, extensión del trazado, colocación de nuevas alcantarillas y la instalación de una nueva alcantarilla sobre la Ruta Provincial N°4 en el kilómetro 109. Su función es derivar los excedentes hídricos hacia la Laguna La Brava, evitando que ingresen al casco urbano.
Canal de calle Zamennoff — Intervención sobre 4,15 kilómetros que se extienden desde la Ruta Provincial N°4 hasta el Río Cuarto. Se mejora la pendiente y la sección del canal para conducir con mayor eficiencia los excedentes pluviales y los eventuales desbordes del río provenientes del sector oeste de la ciudad.
Terraplén de protección del Río Cuarto — Se trabaja sobre la margen sur, desde la Ruta Nacional N°8 hasta el predio de enterramiento municipal (un desarrollo de 6.300 metros desde el puente carretero de la RP N°4 hasta el cementerio). El terraplén presentaba deterioro acumulado por grandes caudales en crecidas anteriores; las tareas contemplan su recrecimiento y ensanche.
Nuevo bordo en calle Zamennoff — Un terraplén de 1.350 metros que se extiende desde el Río Cuarto hasta las vías del ferrocarril en sentido norte-sur, como segunda línea de defensa ante posibles desbordes.
Nuevo bordo sobre Camino Rural T003-20 — Tramo de 1.400 metros entre el cementerio y las vías del ferrocarril, orientado a contener los excesos hídricos del Río Cuarto e impedir su ingreso a la localidad.
Nuevo Canal Derivador Oeste — Con 1.450 metros de extensión, vincula el ferrocarril con la obra existente de la Cuenca Suroeste. Su finalidad es canalizar de manera ordenada los excedentes provenientes de crecidas del Río Cuarto.
Estaciones de bombeo urbanas — Se reconfiguran tres estaciones ubicadas en las calles Marqués de Sobremonte, Roque Sáenz Peña y Los Ranqueles. Las obras mejoran la estanqueidad de las compuertas y facilitan la operación de la maquinaria. Son piezas clave del sistema: permiten evacuar el agua acumulada en los momentos en que el nivel del río impide el escurrimiento natural.
Nuevas compuertas de desagüe — Se instalan en el puente carretero de la Ruta Provincial N°4 y en el corralón municipal. Incluyen la construcción de cabezales de hormigón para evitar filtraciones del río hacia la zona urbana durante las crecidas.
Reparación de desagües sobre la costanera (Sargento Loyola) — Obras detrás del corralón municipal y al este del puente de la Ruta Provincial N°4, con colocación de nuevas compuertas.
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