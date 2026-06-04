Romina Biagioli hizo historia y se consagró campeona del IRONMAN Brasil 2026

La triatleta cordobesa Romina Biagioli alcanzó este domingo uno de los logros más importantes de su carrera deportiva al consagrarse campeona del Nubank Ultravioleta IRONMAN Brasil 2026, disputado en la ciudad de Florianópolis.
Biagioli se quedó con la victoria tras completar el recorrido en un tiempo de 8 horas, 45 minutos y 27 segundos, consiguiendo una actuación memorable en lo que fue su debut en la distancia Ironman.
La representante cordobesa protagonizó una competencia de alto nivel, marcada por constantes cambios en la punta y una intensa batalla deportiva durante gran parte de la jornada. En los kilómetros decisivos logró marcar diferencia para quedarse con el triunfo frente a rivales de gran experiencia internacional.
Detrás de la argentina finalizó la brasileña Pamela Oliveira, ganadora en cuatro oportunidades de la prueba, mientras que el tercer lugar fue para la francesa Julie Iemmolo.
La victoria tiene un valor especial por tratarse de la primera participación de Biagioli en la distancia Ironman, considerada una de las más exigentes del triatlón mundial. La cordobesa afrontó con solvencia los desafíos de la natación, el ciclismo y la carrera pedestre, completando una actuación que quedará registrada entre las más destacadas de su trayectoria.
Con este resultado, Romina Biagioli vuelve a posicionarse entre las principales referentes del triatlón argentino e internacional, consolidando una carrera marcada por la perseverancia, la evolución deportiva y la presencia constante en las competencias más importantes del mundo.
Biagioli se quedó con la victoria tras completar el recorrido en un tiempo de 8 horas, 45 minutos y 27 segundos, consiguiendo una actuación memorable en lo que fue su debut en la distancia Ironman.
La representante cordobesa protagonizó una competencia de alto nivel, marcada por constantes cambios en la punta y una intensa batalla deportiva durante gran parte de la jornada. En los kilómetros decisivos logró marcar diferencia para quedarse con el triunfo frente a rivales de gran experiencia internacional.
Detrás de la argentina finalizó la brasileña Pamela Oliveira, ganadora en cuatro oportunidades de la prueba, mientras que el tercer lugar fue para la francesa Julie Iemmolo.
La victoria tiene un valor especial por tratarse de la primera participación de Biagioli en la distancia Ironman, considerada una de las más exigentes del triatlón mundial. La cordobesa afrontó con solvencia los desafíos de la natación, el ciclismo y la carrera pedestre, completando una actuación que quedará registrada entre las más destacadas de su trayectoria.
Con este resultado, Romina Biagioli vuelve a posicionarse entre las principales referentes del triatlón argentino e internacional, consolidando una carrera marcada por la perseverancia, la evolución deportiva y la presencia constante en las competencias más importantes del mundo.
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