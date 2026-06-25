jueves, 25 de junio de 2026

Cómo prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

Con la llegada del frío se incrementa el riesgo de intoxicaciones por monóxido de carbono, generalmente en el hogar y a partir de distintos métodos de calefacción poco seguros, de confección casera o con fallas técnicas, cuya mala combustión genera dicho gas tóxico, que es altamente peligroso para la vida y la salud. En este contexto, Salud recuerda algunas recomendaciones para una calefacción segura.
Para tener en cuenta:
El monóxido de carbono es generado por la mala combustión de leña, carbón, y otros materiales combustibles utilizados para calefacción.
Este gas es altamente tóxico, no tiene sabor, no tiene color y no tiene olor.
Los síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono son: dolor de cabeza, náuseas y vómitos, falta de aire, temblores, convulsiones, decaimiento general, mareos, desvanecimientos y desmayos.
En niños o niñas puede presentarse como somnolencia, irritabilidad marcada o convulsiones.
En cuanto a las mascotas, se debe tener en cuenta que presentan síntomas gastrointestinales y pueden evolucionar de manera grave.
Ante la presencia de algunos de estos síntomas, se debe ventilar rápidamente los ambientes abriendo puertas y ventanas, como así también abandonar el lugar contaminado y asistir de inmediato a un centro de salud.
Recomendaciones al comenzar el invierno:
Mantener siempre los ambientes ventilados.
Evitar calefaccionar con hornos, hornallas o artefactos de confección casera.
Hacer revisar por un gasista matriculado artefactos a gas y salidas de ventilación, de manera anual.
Controlar que la llama de artefactos a gas siempre sea de color azul.
Evitar fumar dentro del domicilio y en vehículos de transporte.
No es recomendable colocar estufas o calentadores a gas en lugares sin una correcta salida al exterior.
Aun cuando no se utilizan para calefaccionar, no encender motores a combustión en ambientes cerrados, como sótanos o garajes.
Teléfonos para llamadas de emergencia:
911 – Policía de Córdoba.
100 – Bomberos Voluntarios.
103 – Defensa Civil
O800 888 38346 (FUEGO) – Call Center Defensa Civil.
Para consultas y obtener más información, se pueden utilizar las siguientes vías de comunicación:
Hospital de Niños: teléfono de Guardia (351) 4586400/406/405
Departamento de Salud Ambiental: teléfono (0351) 4586455.
Hospital San Roque: (0351)5538600
Hospital Pediátrico: Av. Castro Barros 650. Teléfono: (351)5538800

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