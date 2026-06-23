Elevan a juicio a tres imputados de un grupo constructor por estafas reiteradas

La Fiscalía de Instrucción de Vigésima Séptima Nominación, perteneciente a la Unidad de Investigación de Casos Complejos, requirió la citación a juicio de Miguel Ángel Tallone y de sus dos hijos Franco Tallone y Romina Tallone a quienes se les atribuye la comisión de 22 hechos de estafa perpetrados a través de la utilización de las empresas Crea Grupo Constructor SRL, Crea Grupo Constructor SAS y MFRT S.A.S. Ellos conformaban, mediante maniobras que consistían en ofrecer de manera financiada y “sistema llave en mano” la construcción de viviendas y piletas bajo el sistema constructivo tradicional, Steel Fream, Emmedue y Wood. De ese modo captaban fondos de los adquirentes. Para ello habian montado una estructura de venta con lo cal en barrio Urca de la ciudad de Córdoba, con oficinas de grandes dimensiones, múltiples vendedores y arquitectos ubicados en distintos box, como así también de las publicidades y exhibición de falsas imágenes de avances de obras de viviendas de diferentes tipologías y líneas de calidad. Todo esto a sabiendas de los imputados que las obras contratadas no serían entregadas en los términos comprometidos y en la mayoría de los casos directamente no fueron ni siquiera iniciadas, logrando un perjuicio patrimonial para las víctimas que en su conjunto asciende a más de 600.000 dólares estadounidenses y 800.000.000 millones de pesos, segúnactualización por IPC.
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