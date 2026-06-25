El Ministerio de Seguridad profundiza la investigación contra la banda que asaltaba choferes de aplicaciones: ya son 22 los detenidos

En el marco de una investigación impulsada por la Justicia provincial y desarrollada por la Policía de Córdoba, el Ministerio de Seguridad destacó los avances registrados en la causa que investiga a una organización delictiva dedicada a cometer robos calificados contra choferes de aplicaciones de transporte.
Durante las últimas horas, efectivos de la Dirección Coordinación de Brigadas Civiles llevaron adelante 30 allanamientos en distintos sectores de la ciudad de Córdoba, logrando la detención de 10 personas mayores de edad presuntamente vinculadas a la banda investigada.
Las medidas fueron ordenadas por la Fiscalía de Instrucción de la Unidad de Tramitación 2, a cargo del Dr. Horacio Vázquez.
Con estos nuevos procedimientos, ya son 22 los detenidos en el marco de la investigación, que permitió además desarticular gran parte de la estructura operativa de la organización.
Desde el inicio de la pesquisa se concretaron más de 260 allanamientos, con el secuestro de seis armas de fuego, dos réplicas de armas, nueve armas blancas, 1.804 cartuchos de distintos calibres, nueve automóviles, cuatro motocicletas, 99 teléfonos celulares, autopartes y estupefacientes, entre otros elementos de interés para la causa.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó el trabajo coordinado entre la Justicia y la Policía de Córdoba y aseguró que la investigación constituye un mensaje claro contra quienes intentan hacer del delito una forma de vida.
“Tomamos la decisión de actuar con toda la fuerza del Estado frente a una modalidad delictiva que generaba preocupación e incertidumbre en cientos de trabajadores que utilizan las plataformas de transporte para ganarse la vida. Los resultados muestran que cuando hay investigación, planificación y decisión política, las organizaciones criminales terminan siendo identificadas y puestas a disposición de la Justicia”, afirmó.
Quinteros remarcó además que la seguridad de los trabajadores constituye una prioridad para la gestión provincial.
“Detrás de cada uno de estos hechos había vecinos que salían a trabajar y eran víctimas de delincuentes que creían que podían actuar con impunidad. Vamos a seguir trabajando para que quienes delinquen sepan que en Córdoba los vamos a buscar, los vamos a encontrar y van a responder ante la Justicia”, sostuvo.
Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras continúan las tareas investigativas para determinar posibles vinculaciones con otros hechos delictivos ocurridos en la ciudad.
El Ministerio de Seguridad ratificó que continuará fortaleciendo las acciones de investigación criminal, prevención y persecución del delito complejo, con el objetivo de garantizar mayor seguridad para todos los cordobeses.
Durante las últimas horas, efectivos de la Dirección Coordinación de Brigadas Civiles llevaron adelante 30 allanamientos en distintos sectores de la ciudad de Córdoba, logrando la detención de 10 personas mayores de edad presuntamente vinculadas a la banda investigada.
Las medidas fueron ordenadas por la Fiscalía de Instrucción de la Unidad de Tramitación 2, a cargo del Dr. Horacio Vázquez.
Con estos nuevos procedimientos, ya son 22 los detenidos en el marco de la investigación, que permitió además desarticular gran parte de la estructura operativa de la organización.
Desde el inicio de la pesquisa se concretaron más de 260 allanamientos, con el secuestro de seis armas de fuego, dos réplicas de armas, nueve armas blancas, 1.804 cartuchos de distintos calibres, nueve automóviles, cuatro motocicletas, 99 teléfonos celulares, autopartes y estupefacientes, entre otros elementos de interés para la causa.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó el trabajo coordinado entre la Justicia y la Policía de Córdoba y aseguró que la investigación constituye un mensaje claro contra quienes intentan hacer del delito una forma de vida.
“Tomamos la decisión de actuar con toda la fuerza del Estado frente a una modalidad delictiva que generaba preocupación e incertidumbre en cientos de trabajadores que utilizan las plataformas de transporte para ganarse la vida. Los resultados muestran que cuando hay investigación, planificación y decisión política, las organizaciones criminales terminan siendo identificadas y puestas a disposición de la Justicia”, afirmó.
Quinteros remarcó además que la seguridad de los trabajadores constituye una prioridad para la gestión provincial.
“Detrás de cada uno de estos hechos había vecinos que salían a trabajar y eran víctimas de delincuentes que creían que podían actuar con impunidad. Vamos a seguir trabajando para que quienes delinquen sepan que en Córdoba los vamos a buscar, los vamos a encontrar y van a responder ante la Justicia”, sostuvo.
Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras continúan las tareas investigativas para determinar posibles vinculaciones con otros hechos delictivos ocurridos en la ciudad.
El Ministerio de Seguridad ratificó que continuará fortaleciendo las acciones de investigación criminal, prevención y persecución del delito complejo, con el objetivo de garantizar mayor seguridad para todos los cordobeses.
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