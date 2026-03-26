Preinscripción FinEsTec 2026: últimos días de inscripciones para finalizar la educación secundaria técnica

Hasta el 31 de marzo inclusive se encuentra abierta la preinscripción al FinEsTec 2026. El programa está destinado a jóvenes y adultos que finalizaron el cursado de la escuela Secundaria Técnica hasta 2024 inclusive y a la fecha tienen materias pendientes.
Alcanza tanto a estudiantes de la modalidad Técnica (7° año) como de la modalidad Orientada (6° año) dependiente de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional de la Provincia de Córdoba. (https://educaciontecnica.cba.gov.ar/)
La convocatoria es una instancia de preinscripción, con la finalidad de estimar la cantidad de estudiantes interesados en la propuesta. Las características y condiciones de cursado, junto con la inscripción definitiva, serán oportunamente comunicadas conforme los resultados de este diagnóstico.
Acerca de la propuesta, el ministro de Educación Horacio Ferreyra, señaló el carácter de equidad y oportunidad del plan: "Cuando pensamos en trayectorias completas, consideramos también la necesidad de generar espacios y oportunidades para quienes, por las diversas razones que puede presentar la vida, no pudieron terminar sus estudios en los tiempos inicialmente previstos».
Y agregó: «La Educación Técnica no queda fuera de esta preocupación, por lo que FinEsTec 2026 es la oportunidad para cerrar un ciclo que pudo quedar pendiente y hoy se ofrece para su finalización."
Las personas interesadas deberán completar un formulario online de preinscripción, con la finalidad de relevar la cantidad de estudiantes interesados. La inscripción definitiva y las condiciones de cursado serán informadas posteriormente una vez se confirme la disponibilidad del programa.
Sobre las características de la iniciativa, el director general de Educación Técnica y Formación Profesional, Diego Suárez, expresó: "Sabemos que detrás de cada materia pendiente hay una trayectoria que merece ser acompañada. Por eso, con esta preinscripción del programa FinEsTec 2026 volvemos a poner en marcha una estrategia que reconoce la especificidad de la Educación Técnica y ofrece un camino concreto, flexible y con apoyo pedagógico para que cada estudiante pueda finalmente egresar y proyectar su futuro".
La iniciativa forma parte de las acciones que gestiona el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, (https://www.cba.gov.ar/organismo/ministerio-de-educacion/) desde la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, en alianza con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
Es objetivo es acompañar a los egresados de la educación Secundaria Técnica con materias pendientes: la obtención del título de la Educación Secundaria de la modalidad técnica amplía las oportunidades de inserción laboral a la vez que inaugura la posibilidad de continuar estudios en la Educación Superior.
El formulario de preinscripción (https://forms.gle/VgQS6CKmdE6mqU5p6) es exclusivo para interesados que residan en la provincia de Córdoba y hayan cursado sus estudios en escuelas técnicas de la provincia.
Quienes estén interesados en el programa y hayan completado sus estudios en otras jurisdicciones provinciales pueden enviar constancia de domicilio actual junto con el/los programa/as de los espacios curriculares adeudados al correo finestec467@gmail.com (indicar en el asunto: «Inscripción FinesTec otra provincia»).
Alcanza tanto a estudiantes de la modalidad Técnica (7° año) como de la modalidad Orientada (6° año) dependiente de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional de la Provincia de Córdoba. (https://educaciontecnica.cba.gov.ar/)
La convocatoria es una instancia de preinscripción, con la finalidad de estimar la cantidad de estudiantes interesados en la propuesta. Las características y condiciones de cursado, junto con la inscripción definitiva, serán oportunamente comunicadas conforme los resultados de este diagnóstico.
Acerca de la propuesta, el ministro de Educación Horacio Ferreyra, señaló el carácter de equidad y oportunidad del plan: "Cuando pensamos en trayectorias completas, consideramos también la necesidad de generar espacios y oportunidades para quienes, por las diversas razones que puede presentar la vida, no pudieron terminar sus estudios en los tiempos inicialmente previstos».
Y agregó: «La Educación Técnica no queda fuera de esta preocupación, por lo que FinEsTec 2026 es la oportunidad para cerrar un ciclo que pudo quedar pendiente y hoy se ofrece para su finalización."
Las personas interesadas deberán completar un formulario online de preinscripción, con la finalidad de relevar la cantidad de estudiantes interesados. La inscripción definitiva y las condiciones de cursado serán informadas posteriormente una vez se confirme la disponibilidad del programa.
Sobre las características de la iniciativa, el director general de Educación Técnica y Formación Profesional, Diego Suárez, expresó: "Sabemos que detrás de cada materia pendiente hay una trayectoria que merece ser acompañada. Por eso, con esta preinscripción del programa FinEsTec 2026 volvemos a poner en marcha una estrategia que reconoce la especificidad de la Educación Técnica y ofrece un camino concreto, flexible y con apoyo pedagógico para que cada estudiante pueda finalmente egresar y proyectar su futuro".
La iniciativa forma parte de las acciones que gestiona el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, (https://www.cba.gov.ar/organismo/ministerio-de-educacion/) desde la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, en alianza con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
Es objetivo es acompañar a los egresados de la educación Secundaria Técnica con materias pendientes: la obtención del título de la Educación Secundaria de la modalidad técnica amplía las oportunidades de inserción laboral a la vez que inaugura la posibilidad de continuar estudios en la Educación Superior.
El formulario de preinscripción (https://forms.gle/VgQS6CKmdE6mqU5p6) es exclusivo para interesados que residan en la provincia de Córdoba y hayan cursado sus estudios en escuelas técnicas de la provincia.
Quienes estén interesados en el programa y hayan completado sus estudios en otras jurisdicciones provinciales pueden enviar constancia de domicilio actual junto con el/los programa/as de los espacios curriculares adeudados al correo finestec467@gmail.com (indicar en el asunto: «Inscripción FinesTec otra provincia»).
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario