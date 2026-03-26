Más de 400 efectivos de la FPA realizaron 45 allanamientos en la zona sur de la ciudad de Córdoba

Como parte de las políticas de combate y persecución al narcotráfico que lleva adelante el Gobierno de la Provincia, y en un masivo e importante operativo ordenado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico a cargo del fiscal Carlos Cornejo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) concretó 45 allanamientos simultáneos que permitieron cerrar 29 presuntos puntos de venta de drogas.
El despliegue contó con la participación de más de 400 efectivos de la FPA, quienes actuaron de manera simultánea en todos los objetivos, en el marco de un operativo sorpresa que permitió evitar conflictos en los barrios intervenidos.
Los procedimientos se iniciaron en horas de la madrugada y se desplegaron principalmente en el sector sur de la capital provincial, con intervenciones en San Vicente, Urquiza, Villa Argentina, Cooperativa Los Paraísos y Los Eucaliptos, donde operaba la organización investigada.
Como resultado del operativo, 20 personas fueron detenidas hasta el momento, aunque no se descarta que el número aumente a medida que avancen los allanamientos y se resuelva la situación procesal de otros involucrados.
También se secuestraron más de seis kilos de marihuana y cocaína, dinero en efectivo, armas y vehículos vinculados a la actividad ilegal.
La investigación, que demandó entre seis y ocho meses de trabajo, permitió identificar a una estructura organizada dedicada al narcomenudeo, con roles definidos y una logística consolidada.
Los detalles del procedimiento fueron brindados en una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, en la base de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
"Venimos a reconocer el gran trabajo que llevan adelante, coordinadamente, las fiscalías de Lucha contra el Narcotráfico y la FPA, que permitieron desbaratar esta organización criminal", expresó el ministro.
Y completó: "Este nuevo secuestro de sustancias prohibidas no solo ratifica las políticas de lucha del Gobierno Provincial contra este flagelo, sino que también confirma que esta forma de trabajo conjunta, con una verdadera investigación judicial, permite el desbaratamiento de bandas que, de no hacerlo, proliferarán en otros puntos".
Según se pudo establecer, el grupo contaba con distintos eslabones dentro de la cadena delictiva, incluyendo puntos de venta, lugares de acopio, espacios de fraccionamiento y acondicionamiento de la droga, además de domicilios vinculados a los principales investigados.
Durante los procedimientos, se detectaron inmuebles que funcionaban como puntos de guardado bajo la apariencia de viviendas, utilizados exclusivamente para almacenar o preparar estupefacientes para su comercialización.
De acuerdo a la investigación, la organización no producía la droga, sino que se abastecía de terceros y luego la distribuía en el ámbito barrial, donde llevaba adelante las tareas de fraccionamiento y comercialización.
A su turno, el fiscal a cargo de la causa, el Dr. Carlos Cornejo, declaró: «Se trató de un operativo que desbarató una red de distribución sumamente organizada de drogas ilegales. De esta manera, se pudo desactivar un negocio que tenía cooptada la zona y ahora desde la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico avanzaremos con los procedimientos legales pertinentes para los detenidos».
Por último, el jefe de la FPA, Camilo Lassaga, destacó que "por primera vez se realiza un operativo de esta magnitud en 45 domicilios en simultáneo".
Asimismo, añadió que este despliegue fue posible gracias a la cantidad de recursos incorporados en el transcurso del año pasado por parte del Gobierno provincial.
El despliegue contó con la participación de más de 400 efectivos de la FPA, quienes actuaron de manera simultánea en todos los objetivos, en el marco de un operativo sorpresa que permitió evitar conflictos en los barrios intervenidos.
Los procedimientos se iniciaron en horas de la madrugada y se desplegaron principalmente en el sector sur de la capital provincial, con intervenciones en San Vicente, Urquiza, Villa Argentina, Cooperativa Los Paraísos y Los Eucaliptos, donde operaba la organización investigada.
Como resultado del operativo, 20 personas fueron detenidas hasta el momento, aunque no se descarta que el número aumente a medida que avancen los allanamientos y se resuelva la situación procesal de otros involucrados.
También se secuestraron más de seis kilos de marihuana y cocaína, dinero en efectivo, armas y vehículos vinculados a la actividad ilegal.
La investigación, que demandó entre seis y ocho meses de trabajo, permitió identificar a una estructura organizada dedicada al narcomenudeo, con roles definidos y una logística consolidada.
Los detalles del procedimiento fueron brindados en una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, en la base de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
"Venimos a reconocer el gran trabajo que llevan adelante, coordinadamente, las fiscalías de Lucha contra el Narcotráfico y la FPA, que permitieron desbaratar esta organización criminal", expresó el ministro.
Y completó: "Este nuevo secuestro de sustancias prohibidas no solo ratifica las políticas de lucha del Gobierno Provincial contra este flagelo, sino que también confirma que esta forma de trabajo conjunta, con una verdadera investigación judicial, permite el desbaratamiento de bandas que, de no hacerlo, proliferarán en otros puntos".
Según se pudo establecer, el grupo contaba con distintos eslabones dentro de la cadena delictiva, incluyendo puntos de venta, lugares de acopio, espacios de fraccionamiento y acondicionamiento de la droga, además de domicilios vinculados a los principales investigados.
Durante los procedimientos, se detectaron inmuebles que funcionaban como puntos de guardado bajo la apariencia de viviendas, utilizados exclusivamente para almacenar o preparar estupefacientes para su comercialización.
De acuerdo a la investigación, la organización no producía la droga, sino que se abastecía de terceros y luego la distribuía en el ámbito barrial, donde llevaba adelante las tareas de fraccionamiento y comercialización.
A su turno, el fiscal a cargo de la causa, el Dr. Carlos Cornejo, declaró: «Se trató de un operativo que desbarató una red de distribución sumamente organizada de drogas ilegales. De esta manera, se pudo desactivar un negocio que tenía cooptada la zona y ahora desde la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico avanzaremos con los procedimientos legales pertinentes para los detenidos».
Por último, el jefe de la FPA, Camilo Lassaga, destacó que "por primera vez se realiza un operativo de esta magnitud en 45 domicilios en simultáneo".
Asimismo, añadió que este despliegue fue posible gracias a la cantidad de recursos incorporados en el transcurso del año pasado por parte del Gobierno provincial.
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