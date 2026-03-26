Ciudad de Córdoba: Con 18 frentes de obra, avanza el Plan de Reparación Vial Integral

En el marco del Plan de Reparación Vial Integral, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano junto al secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba, Diego Peralta, supervisaron el avance de obra en tres barrios de la ciudad de Córdoba.
Cabe recordar que la iniciativa fue puesta en marcha por el gobernador Martín Llaryora junto al intendente capitalino Daniel Passerini, el pasado 18 de febrero.
El programa de obras contempla una intervención en 30 frentes de obra simultáneos en puntos estratégicos con una inversión provincial de 18.450.170.000 pesos en esta primera etapa.
Durante el recorrido junto a los vecinos de los barrios Parque de Vélez Sarsfield, Altos de Santa Ana y Carrara, Siciliano indicó que esta iniciativa llevada a cabo por la Provincia junto a la Municipalidad, "es llevarle dignidad a los vecinos".
"Estamos convencidos de que el Estado tiene que tener las cuentas en orden, pero cuando vos te preguntas ¿para qué?, es para hacer cosas como estas, porque le cambias la calidad de vida a miles de familias,le mejoras el entorno".
Por último, sostuvo que todo esto es posible por el trabajo mancomunado por parte de las autoridades y de los vecinos de cada barrio.
Los trabajos que se están llevando a cabo en estos tres barrios comprenden pavimentación, bacheo con asfalto en caliente y readecuación de los espacios.
Del mismo modo, hay 18 cuadrillas desplegadas trabajando en distintos sectores de la ciudad, organizadas por cuadrantes (suroeste, sureste, noroeste y noreste), con intervenciones en avenidas y recorridos del transporte público como Alem, O'Higgins, Fuerza Aérea, Sabattini, Rafael Núñez, Juan B. Justo, Pueyrredón, Isabel La Católica, Valparaíso, General Paz y Paso de los Andes, entre otras.
Estas obras son financiadas por el Gobierno provincial y ejecutadas por la Municipalidad de Córdoba, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, en el marco de un convenio con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
Alcance de las obras
Las tareas comprenden bacheo de hormigón, rehabilitación con asfalto y mantenimiento de calles de tierra, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.
En algunos casos, los trabajos se realizan en horario nocturno para reducir el impacto en el tránsito.
Las obras se extenderán progresivamente a los polígonos barriales, en función de los relevamientos realizados a través de la APP Ciudadana, los CPC, centros operativos y centros vecinales.
Cabe recordar que la iniciativa fue puesta en marcha por el gobernador Martín Llaryora junto al intendente capitalino Daniel Passerini, el pasado 18 de febrero.
El programa de obras contempla una intervención en 30 frentes de obra simultáneos en puntos estratégicos con una inversión provincial de 18.450.170.000 pesos en esta primera etapa.
Durante el recorrido junto a los vecinos de los barrios Parque de Vélez Sarsfield, Altos de Santa Ana y Carrara, Siciliano indicó que esta iniciativa llevada a cabo por la Provincia junto a la Municipalidad, "es llevarle dignidad a los vecinos".
"Estamos convencidos de que el Estado tiene que tener las cuentas en orden, pero cuando vos te preguntas ¿para qué?, es para hacer cosas como estas, porque le cambias la calidad de vida a miles de familias,le mejoras el entorno".
Por último, sostuvo que todo esto es posible por el trabajo mancomunado por parte de las autoridades y de los vecinos de cada barrio.
Los trabajos que se están llevando a cabo en estos tres barrios comprenden pavimentación, bacheo con asfalto en caliente y readecuación de los espacios.
Del mismo modo, hay 18 cuadrillas desplegadas trabajando en distintos sectores de la ciudad, organizadas por cuadrantes (suroeste, sureste, noroeste y noreste), con intervenciones en avenidas y recorridos del transporte público como Alem, O'Higgins, Fuerza Aérea, Sabattini, Rafael Núñez, Juan B. Justo, Pueyrredón, Isabel La Católica, Valparaíso, General Paz y Paso de los Andes, entre otras.
Estas obras son financiadas por el Gobierno provincial y ejecutadas por la Municipalidad de Córdoba, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, en el marco de un convenio con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
Alcance de las obras
Las tareas comprenden bacheo de hormigón, rehabilitación con asfalto y mantenimiento de calles de tierra, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.
En algunos casos, los trabajos se realizan en horario nocturno para reducir el impacto en el tránsito.
Las obras se extenderán progresivamente a los polígonos barriales, en función de los relevamientos realizados a través de la APP Ciudadana, los CPC, centros operativos y centros vecinales.
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