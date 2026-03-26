Córdoba Joven abre las inscripciones a sus cursos de idiomas de nivel inicial

El Centro de Idiomas Córdoba, iniciativa de la Agencia Córdoba Joven abre la primera cohorte de inscripciones del 2026 para sus cursos virtuales y asincrónicos de nivel inicial, destinados a jóvenes de 16 a 35 años con domicilio en la provincia de Córdoba.
La propuesta incluye capacitaciones en los idiomas inglés, portugués, italiano, francés, alemán y chino mandarín. Los cursos son de libre acceso y se dictan a través de la plataforma Campus Córdoba.
La convocatoria también está dirigida a estudiantes de la UPC, quienes deberán inscribirse en la web de la universidad, en un Formulario Digital habilitado para hacer el trámite.
Durante la formación, los participantes acceden a teleclases diseñadas para desarrollar la comprensión oral y escrita, así como la producción escrita en cada idioma.
Además, deben completar autoevaluaciones intermedias y aprobar un examen integrador final.
Público general
Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 6 de abril, inclusive, a través de Campus Córdoba, según el siguiente cronograma:
• Inglés desde el 25/03
• Italiano desde el 26/03
• Portugués desde el 27/03
• Francés desde el 30/03
• Alemán desde el 31/03
• Chino Mandarín desde el 01/04
Requisitos
Tener de 16 a 35 años.
Poseer domicilio en la provincia de Córdoba.
Acceder a CiDi Nivel 2.
Cómo acceder
Quienes deseen participar deberán ingresar en https://campuscordoba.cba.gov.ar/#page-event-list. Podrán inscribirse de a un idioma por ciclo.
Recibirán una notificación sobre el inicio de los cursos y a través del correo electrónico vinculado a la cuenta de CiDi personal.
Alumnos de la UPC
Los cursos se dictarán de manera virtual y asincrónica, a través del campus de la Universidad, con inicio de clases de manera escalonada, según el siguiente cronograma:
● 13/4 inicio de inglés e italiano
● 14/4 inicio de portugués y francés
● 15/4 inicio alemán y chino mandarín
Las inscripciones se realizan mediante un Formulario Digital.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7LReh-YWboqIoX_t_xnnll-1zpAByXqjVMuy5VD0dr9F9Sg/viewform?usp=send_form
Cabe destacar que, bajo este convenio, no hay límite de edad para formar parte del CIC.
Una vez aprobados los cursos, los participantes recibirán una certificación oficial expedida por la Secretaría de Extensión de la UPC, que avala los conocimientos adquiridos.
La propuesta incluye capacitaciones en los idiomas inglés, portugués, italiano, francés, alemán y chino mandarín. Los cursos son de libre acceso y se dictan a través de la plataforma Campus Córdoba.
La convocatoria también está dirigida a estudiantes de la UPC, quienes deberán inscribirse en la web de la universidad, en un Formulario Digital habilitado para hacer el trámite.
Durante la formación, los participantes acceden a teleclases diseñadas para desarrollar la comprensión oral y escrita, así como la producción escrita en cada idioma.
Además, deben completar autoevaluaciones intermedias y aprobar un examen integrador final.
Público general
Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 6 de abril, inclusive, a través de Campus Córdoba, según el siguiente cronograma:
• Inglés desde el 25/03
• Italiano desde el 26/03
• Portugués desde el 27/03
• Francés desde el 30/03
• Alemán desde el 31/03
• Chino Mandarín desde el 01/04
Requisitos
Tener de 16 a 35 años.
Poseer domicilio en la provincia de Córdoba.
Acceder a CiDi Nivel 2.
Cómo acceder
Quienes deseen participar deberán ingresar en https://campuscordoba.cba.gov.ar/#page-event-list. Podrán inscribirse de a un idioma por ciclo.
Recibirán una notificación sobre el inicio de los cursos y a través del correo electrónico vinculado a la cuenta de CiDi personal.
Alumnos de la UPC
Los cursos se dictarán de manera virtual y asincrónica, a través del campus de la Universidad, con inicio de clases de manera escalonada, según el siguiente cronograma:
● 13/4 inicio de inglés e italiano
● 14/4 inicio de portugués y francés
● 15/4 inicio alemán y chino mandarín
Las inscripciones se realizan mediante un Formulario Digital.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7LReh-YWboqIoX_t_xnnll-1zpAByXqjVMuy5VD0dr9F9Sg/viewform?usp=send_form
Cabe destacar que, bajo este convenio, no hay límite de edad para formar parte del CIC.
Una vez aprobados los cursos, los participantes recibirán una certificación oficial expedida por la Secretaría de Extensión de la UPC, que avala los conocimientos adquiridos.
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