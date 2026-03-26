Fraude a APROSS: hay dos oncólogos detenidos por fraude

La Fiscalía de Instrucción número 1, a cargo de José Bringas, dispuso la detención de dos profesionales médicos especialistas en oncología presuntamente vinculados a las maniobras fraudulentas en perjuicio de la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS).
La investigación se originó a partir del trabajo desarrollado por la Comisión Especial Permanente de Prevención e Investigación de Fraudes, que profundizó el análisis técnico de antecedentes obrantes en los sistemas del seguro de salud, mediante un minucioso relevamiento, comparación de registros y vinculación de información médica y prestacional. Como resultado de esas tareas, se logró corroborar la existencia de casos compatibles con sobreprescripción de medicamentos de alto costo, situación que motivó la intervención de la Fiscalía interviniente y el avance de medidas judiciales orientadas al esclarecimiento integral de los hechos investigados.
La causa continúa en pleno desarrollo, con nuevas medidas probatorias destinadas a determinar el alcance de las irregularidades detectadas, individualizar posibles responsabilidades y resguardar los recursos del sistema público de salud.
La investigación se originó a partir del trabajo desarrollado por la Comisión Especial Permanente de Prevención e Investigación de Fraudes, que profundizó el análisis técnico de antecedentes obrantes en los sistemas del seguro de salud, mediante un minucioso relevamiento, comparación de registros y vinculación de información médica y prestacional. Como resultado de esas tareas, se logró corroborar la existencia de casos compatibles con sobreprescripción de medicamentos de alto costo, situación que motivó la intervención de la Fiscalía interviniente y el avance de medidas judiciales orientadas al esclarecimiento integral de los hechos investigados.
La causa continúa en pleno desarrollo, con nuevas medidas probatorias destinadas a determinar el alcance de las irregularidades detectadas, individualizar posibles responsabilidades y resguardar los recursos del sistema público de salud.
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