Sinsacate: Accidente de transito sin lesionados

Siendo las 13:10 hs., sobre Ruta Nacional N° 9 – Km 757, rotonda de ingreso a dicha localidad, personal policial se constituye en el lugar, donde constata un accidente de tránsito protagonizado por una camioneta Toyota Hilux, la cual se encontraba detenida completamente ante la luz roja del semáforo de la rotonda, remolcando un acoplado, siendo impactada en la parte posterior de dicho acoplado por un automóvil Volkswagen Vento. Ambos rodados eran conducidos por personas mayores de edad, de 45 años y 38 años respectivamente, quienes no presentaron lesiones, constatándose únicamente daños materiales en los vehículos involucrados.
