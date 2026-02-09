Monte Cristo: coordinaba la venta de cocaína por teléfono, aceptaba transferencias y quedó detenido por la FPA

Dotaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un procedimiento por comercialización de estupefacientes en la localidad de Monte Cristo, el cual culminó con la detención de un hombre mayor de edad.
El individuo de 47 años, fue aprehendido en calle Antonio Rossi esquina 4 de Febrero de barrio Villa Inés, cuando se encontraba realizando una transacción de estupefacientes. Durante el procedimiento se secuestraron varias dosis de cocaína y dinero en efectivo.
Posteriormente, se diligenció una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en calle Santo Rosales al 300, del mismo barrio. Con la colaboración de la División K9 de la FPA, se incautaron varias dosis de cocaína y otros elementos de interés para la causa.
La investigación permitió establecer que el detenido realizaba ventas tanto en su domicilio como en distintos lugares previamente pactados, ubicados en cercanías a su propiedad. Uno de los puntos de encuentro se encontraba en inmediaciones del colegio IPEMyT N° 30 "Eduardo Simón Nemirovsky". Las operaciones eran coordinadas mediante comunicación telefónica, fijando horarios y lugares.
Asimismo, en algunas oportunidades, los encuentros se concretaban frente a la vivienda, donde además funcionaba un comercio utilizado como pantalla. Además, se determinó que el sujeto utilizaba como modalidad de pago transferencias bancarias y dinero en efectivo.
Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Segundo Turno, el sujeto fue imputado por Comercialización de Estupefacientes, conforme a lo establecido en la Ley Nacional de Estupefacientes.
El individuo de 47 años, fue aprehendido en calle Antonio Rossi esquina 4 de Febrero de barrio Villa Inés, cuando se encontraba realizando una transacción de estupefacientes. Durante el procedimiento se secuestraron varias dosis de cocaína y dinero en efectivo.
Posteriormente, se diligenció una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en calle Santo Rosales al 300, del mismo barrio. Con la colaboración de la División K9 de la FPA, se incautaron varias dosis de cocaína y otros elementos de interés para la causa.
La investigación permitió establecer que el detenido realizaba ventas tanto en su domicilio como en distintos lugares previamente pactados, ubicados en cercanías a su propiedad. Uno de los puntos de encuentro se encontraba en inmediaciones del colegio IPEMyT N° 30 "Eduardo Simón Nemirovsky". Las operaciones eran coordinadas mediante comunicación telefónica, fijando horarios y lugares.
Asimismo, en algunas oportunidades, los encuentros se concretaban frente a la vivienda, donde además funcionaba un comercio utilizado como pantalla. Además, se determinó que el sujeto utilizaba como modalidad de pago transferencias bancarias y dinero en efectivo.
Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Segundo Turno, el sujeto fue imputado por Comercialización de Estupefacientes, conforme a lo establecido en la Ley Nacional de Estupefacientes.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario