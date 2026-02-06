El Tribunal de Cuentas de la provincia se negó a entregar documentación a la Justicia

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 turno 7, informa que en el marco de la investigación iniciada con motivo de la Denuncia formulada por Quinteros Juan Pablo c/ Miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, en el día de la fecha, se dispuso requerir a las autoridades del mencionado Organismo, copias del Expediente Administrativo N.º 0002-050337/2025.
La diligencia se encomendó a personal de la Policía de la Provincia afectada a la Unidad Judicial de Delitos Económicos.
El personal afectado, se presentó en mencionado Tribunal, en donde sus autoridades se negaron a hacer entrega de las copias requeridas, retirándose del lugar sin poder cumplir la comisión ordenada.
