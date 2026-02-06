Una pareja detenida por realizar delivery de estupefacientes en distintos barrios de Quilino

Luego de dos intensos meses de investigaciones, grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarataron un punto de venta, detuvieron a una pareja por ejercer el narcomenudeo y secuestraron estupefacientes en la localidad de Quilino.
El operativo, dirigido por el Ministerio Público Fiscal, fue llevado a cabo sobre el Ruta Nacional 60 s/n de barrio El Rosedal, de la localidad del departamento Ischilín. En el domicilio, se secuestraron varias dosis de marihuana, dos motocicletas y elementos de relevancia para la causa.
Para destacar, ambos detenidos (de 25 y 28 años) utilizaban la modalidad de delivery para la comercialización de drogas en distintos barrios de Quilino.
Para terminar, las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Deán Funes ordenaron la remisión de lo incautado y el traslado de la pareja a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.
