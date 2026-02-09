Accidente rural en La Toma

La policía intervino en un accidente vial en el Camino al Pje. La Toma, La Dormida. En el lugar, se encontró a una mujer de 39 años, de esta localidad, en estado de ebriedad.
La mujer había perdido el control de su vehículo, un Renault Clio, el cual había volcado, quedando posicionado sobre uno de sus laterales. Sus dos hijos de 10 y 12 años, que viajaban con ella, se retiraron del lugar y se dirigieron a buscar a su padre, ex pareja de la mujer.
En el lugar, la mujer se tornó agresiva, insultando y agrediendo al personal policial, por lo que se la aprehendió. Todos los involucrados en el accidente vial, incluyendo la mujer y sus dos hijos, fueron trasladados al nosocomio local, donde fueron examinados por facultativo médico, no presentando lesiones.
Con motivo de la aprehensión, la mujer fue trasladada a la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Dean Funes.
